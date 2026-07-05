Самое интересное за неделю с 29 июня по 5 июля

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Сельхозпроизводство по итогам пяти месяцев осталось на уровне прошлого года

Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам января-мая остался на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщил Росстат. В том числе в мае сельхозпроизводство снизилось на 0,2%. В мае прошлого года отрасль прибавила 1,4%, за первые пять месяцев 2025-го рост был на уровне 1%.



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В Совете Федерации призвали не драматизировать ситуацию с топливом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с наличием горюче-смазочных материалов в России. В ходе заседания верхней палаты парламента она сказала, что сложности очевидны, но президент Владимир Путин провел совещание по вопросу обеспечения аграриев топливом, а рабочая группа правительства в ежедневном режиме находит соответствующие решения. «Чтобы исправить эту ситуацию нужно время, и я уверена, что ситуация будет исправлена», — подчеркнула Матвиенко (цитата по «Сенат информ»). Также она дала поручение держать на отдельном контроле вопрос обеспечения АПК топливом. До этого в ходе пленарного заседания выступил сенатор Виктор Кресс, отметив «катастрофическую ситуацию» с обеспечением АПК горюче-смазочными материалами.



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Первый миллион тонн зерна собран в России

В России собран первый миллион тонн зерна нового урожая, средняя урожайность превышает прошлогодний показатель в 1,5 раза, сообщил Минсельхоз. «Уборочная кампания в России набирает обороты — работы проведены на площади 279,7 тыс. га. На сегодняшний день российские аграрии собрали 1,24 млн т зерна. Средняя урожайность составляет 44,5 ц/га, что в полтора раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года», — говорится в сообщении. Высокая урожайность зерновых в этом году является следствием комплексной работы сельхозпроизводителей, отмечают в Минсельхозе. Это в том числе использование высокопродуктивных сортов и гибридов, качественного семенного материала, грамотное применение минеральных удобрений и средств защиты растений, а также внедрение современных агротехнологий. О старте уборочной кампании «Агроинвестор» писал в середине июня.



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Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 90,3 млн т до 88,9 млн т. Корректировка связана с уменьшением показателя площади сева с 26,4 млн га до 25,8 млн га, сообщает «Агроэксперт». Это будет низшая общая площадь посевов пшеницы с 2014 года, когда агрокультура заняла 25,2 млн га. Снижение обусловлено сокращением посевов яровой пшеницы с 10,5 млн га до 9,9 млн га — самого низкого уровня за последние десятилетия. Площадь посевов озимой пшеницы остается неизменной и составляет 15,9 млн га.



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Россия продолжит наращивать экспорт пшеницы

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия продолжит наращивать экспорт пшеницы: к 2030 году отгрузки на внешние рынки достигнут 51,54 млн т, а в 2035-м вырастут до 60,15 млн т. Согласно оценке аналитиков, в 2023—2025 годах за рубеж уходило в среднем по 46,2 млн т, пишет «Прайм». Кроме того, существенно вырастет экспорт кукурузы — до 4,3 млн т в 2030 году и 4,9 млн т в 2035-м с 3,3 млн т в 2023—2025-м и риса — до 201 тыс. т и 283 тыс. т соответственно против 125 тыс. т.



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В этом году «Росагролизинг» запустит пилотный проект платформы по развитию шеринга — совместного пользования сельскохозяйственной техникой, аналог каршеринга. Об этом гендиректор компании Павел Косов рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Косова, у проекта будет два контура: внутренний будет заниматься учетом деятельности машинно-технологических компаний (МТК) — это техника, логистика, заказы, загрузка техники; внешний контур предполагает возможность присоединиться со своей техникой к МТК и тем самым сделать работу техники более эффективной.



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«Дамате» запустила вторую очередь селекционно-генетического центра мелкого рогатого скота (МРС) в Ставропольском крае — племенную овцеводческую ферму на 1,8 тыс. голов единовременного содержания. Общий объем инвестиций в проект, включая новую площадку, составил 695 млн руб. Компания уже завозит племенных животных, здесь размещено 274 овец лучших мясных и мясошерстных пород отечественной и зарубежной селекции.



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