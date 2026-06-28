Самое интересное за июнь

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В России стартовала уборочная кампания

В Крыму стартовала уборочная кампания ранних зерновых, вопрос обеспечения топливом сельхозтехники крымских аграриев находится на контроле совета министров республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Хозяйствам всех форм собственности всего предстоит убрать более 577 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур. Наибольшие площади сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах — 81,6 тыс. га, 66,3 тыс. га и 59,6 тыс. га соответственно», — отметил глава республики (цитата по РИА «Новости»). В сообщении уточняется, что к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района. По словам Аксенова, внутренняя потребность республики в зерне составляет 1,1 млн т. С учетом переходящих остатков и производства зерна в 2026 году профицит превысит 400 тыс. т.



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Аграрии встревожены ростом цен на топливо

ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Им предстоит проверить соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. На прошлой неделе Минэнерго и Минсельхоз сообщали, что правительство координирует работу по обеспечению сельхозпроизводителей ГСМ в период проведения сезонных полевых работ. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд АПК осуществляются в штатном режиме.



Между тем, РБК сообщал, что на юге наблюдаются серьезные проблемы с поставками топлива для сельхозпроизводителей. По информации собеседника издания в крупном агрохолдинге, с начала года стоимость горючего увеличилась на 50%, а за последний месяц выросла еще на 10-12%. Для устранения дефицита топливо приходится закупать со всей страны, чтобы сформировать запасы на уборочную кампанию, несмотря на высокие цены на ГСМ, рассказал другой собеседник РБК.



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На льготное кредитование с учетом субсидирования выданных ранее кредитов в этом году в бюджете заложено 150 млрд руб. «Мы понимаем, что этих денег пока недостаточно, поэтому, как и в прошлые годы, рассчитываем на выделение дополнительных средств», — рассказала в интервью «Интерфаксу» первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. В прошлом году на льготное кредитование в целом было направлено 250 млрд руб., напомнила она. В том числе на субсидирование новых льготных кредитов в этом году предусмотрено 33,7 млрд руб. В том числе на короткие — 26,5 млрд руб., на инвестиционные — 7,2 млрд руб. В прошлом году на новые кредиты было направлено 26,2 млрд руб.: 24 млрд руб. — на короткие и 2,2 млрд руб. — на инвестиционные.



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Свиноводческая отрасль находится в состоянии идеального шторма

Впервые за последние 10 лет российская свиноводческая отрасль столкнулась с настолько серьезной угрозой, считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «По совокупности всех факторов мы имеем сегодня, к сожалению, ситуацию идеального шторма. Поэтому и решения нам нужны экстраординарные, нестандартные, может быть, новые», — сказал Ковалев в ходе годового собрания членов союза. Проблема, по его словам, заключается в том, что в 2026 году средняя рентабельность по EBITDA свиноводческих предприятий может упасть до критической отметки около нуля.



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Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России в этом году на 2 млн т, до 88 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Валовой сбор в 2025-м ведомство оценивает в 90,3 млн т (91,1 млн т, согласно Росстату, без новых регионов). В том числе потенциальный урожай озимой пшеницы американское агроведомство оценило в 64 млн т, яровой — в 24 млн т. Средняя урожайность агрокультуры может составить 3,41 т/га — на 1% меньше, чем в прошлом году, общая площадь к уборке — 25,8 млн га (минус 2% к 2025-му).



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По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 может достигнуть 47,7 млн т против 42,2 млн т в прошлом сельхозгоду. Ранее он оценивал потенциал вывоза на уровне 47 млн т. В том числе с 1 по 22 июня отгрузки составили около 1,55 млн т, по итогам всего месяца может быть вывезено 2,26 млн т (1,36 млн т в июне прошлого года).

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Цены производителей на картофель активно снижаются

Директор Картофельного союза Алексей Красильников сообщил «Агроинвестору», что активный сбор картофеля и овощей открытого грунта в России уже начался. Речь, по его словам, идет о Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском крае. Продукция из этих регионов уже представлена в оптово-розничном звене в том числе столичного округа. При этом, обращает внимание Красильников, цена на картофель стремительно снижается: на старте уборке цена в поле составляла 60-65 руб./кг, сейчас же союз фиксирует снижение в Астрахани до 34 руб./кг. «Понятно, что это сезонное снижение. На каком уровне мы остановимся — сейчас сложно сказать <...>. Объем поступления российских картофеля и овощей “борщевого набора” будут нарастать. Без этой продукции наше население не оставим», — прокомментировал Красильников.



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Россия и Беларусь будут совместно развивать биотехнологии для АПК

В ходе III Биотехнологического форума Союзного государства учредители созданного недавно «СоюзБиотеха» - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК), дистрибутор и трейдер аминокислот «Адам Био», «Завод премиксов №1» и Национальный кормовой союз - подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Документ закрепляет намерения сторон развивать партнерство, обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы в сфере биотехнологий, науки, производства и технологического развития. Также был подписан меморандум о вступлении в Союз компании «Восток Пром» (реализует проект производства витаминов, в частности холин хлорида). Кроме того, БНБК, «Адам Био» и группа «Черкизово» подписали меморандум об укреплении сотрудничества и развитии совместных проектов.



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«Мираторг» не видит дальнейшего развития окупаемости мясного скотоводства, поэтому сейчас компания ставит перед собой задачу обеспечить ритмичную работу всех действующих предприятий, в которые с 2005 года была инвестировано 580 млрд руб. Также компания переводит земли из мясного скотоводства в растениеводство — оно более маржинально, рассказал президент агрохолдинга Виктор Линник.



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ГК «Атлантис» вложит 36 млрд рублей в переработку мяса и зерна

ГК «Атлантис» вложит 21 млрд руб. в строительство в Калининградской области завода по переработке мяса курицы и говядины и производству наггетсов и котлет для бургеров. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Плановая мощность производства — 256 тыс. т продукции в год, запустить его планируется в 2028 году. Продукция будет поставляться в сети быстрого питания по всей стране, сообщила пресс-служба правительства региона.



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