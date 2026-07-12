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Самое интересное за неделю с 6 по 12 июля

На прошедшей неделе аналитики продолжили снижать прогнозы урожая зерна, Росимущество продало «Родные поля», «Русагротранс» оценил экспорт пшеницы в прошедшем сезоне, а рисоводы сообщили о предстоящей отмене ограничений на вывоз риса

| Агроинвестор |

Аналитическая компания «» понизила прогноз урожая

Аналитическая компания «» понизила прогноз сбора зерновых и зернобобовых на 2,7 млн т, до 134,7 млн т (без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Этот показатель на 4,6% меньше, чем в 2025 году и на 2,6% ниже среднего значения за последние пять лет. В том числе сбор пшеницы может составить 86,85 млн т (свыше 91 млн т в прошлом году), ячменя — 19,2 млн т (19,67 млн т), кукурузы — 15,7 млн т (14,8 млн т).

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Экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 вырос почти на 14%

По предварительным данным аналитического центра », в сезоне-2025/26 Россия поставила на экспорт 48 млн т пшеницы против 42,2 млн т в 2024/25 сельхозгоду (рост на 13,7%), пишет «Интерфакс». Россия увеличила отгрузки пшеницы во все топ-5 стран-импортеров, несмотря на резко возросшую в прошедшем сезоне конкуренцию на мировом рынке со стороны других поставщиков, в том числе в ключевых для России регионах Ближнего Востока и Африки, отметили аналитики.

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Ограничения на экспорт риса будут сняты

На заседании профильной подкомиссии правительства было принято решение отменить тарифную квоту на экспорт риса-сырца. После принятия соответствующего постановления вывоз не будет ограничиваться, а экспорт рисовой крупы и других видов переработанной продукции уже сейчас не ограничен мерами государственного регулирования, сообщил Национальный рисовый союз (НРС). Однако за время действия ограничений российские экспортеры потеряли значительную часть зарубежных контрагентов.

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У производителей мяса бройлера снизилась рентабельность

По итогам первого полугодия средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6-7% с 8-9% годом ранее и 10-12% в 2024 году. Это минимальный показатель за последние несколько лет, пишут «Известия» со ссылкой на президента Альберта Давлеева. По его словам, производители мяса птицы традиционно уделяли большое внимание повышению эффективности, однако в последние полтора года оптимизация стала фактически условием выживания бизнеса. Давление на отрасль усилили стагнация оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда.

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«» повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне

Аналитический центр «» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 0,2 млн т, до 46,5 млн т, что связано с ожидаемым увеличением переходящих запасов. При этом оценка вывоза в прошедшем сельхозгоду была уменьшена на 0,6 млн т, до 46,2 млн т, говорится в сообщении центра.

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Росимущество продало «Родные поля» за 11,7 млрд рублей

Росимущество продало зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ) на торгах по начальной цене 11,7 млрд руб. Победителем аукциона объявлен его единственный участник — АО «Тиара Холдинг», следует из данных портала ГИС «Торги». В периметр сделки вошли флот компании (девять судов класса река-море и два танкера), железнодорожный подвижной состав (1640 вагонов-хопперов для перевозки зерна), Азовский зерновой терминальный комплекс с портовой инфраструктурой (текущий объем хранения — 108 тыс. т; мощность отгрузки — 31 тыс. т в сутки; годовой объем обработки грузов — свыше 3,5 млн т), а также другая инфраструктура — емкости для хранения сельхозпродукции, галереи, эстакады и др.

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«Магнит» купил складской комплекс для хранения и фасовки картофеля

«Магнит» сообщил, что приобрел складской комплекс для хранения и фасовки картофеля в Тамбовской области. Покупка склада — первый шаг в создании сети специализированных комплексов длительного хранения овощей и фруктов для дочерней компании ритейлера «Магнит Агро Фермер», которая управляет закупками сельхозпродукции для розничной сети. Среди приоритетных регионов для дальнейшего развития собственных площадей хранения фермерской продукции — Центр, а также Юг России.

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