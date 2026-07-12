Самое интересное за неделю с 6 по 12 июля

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Аналитическая компания « ПроЗерно

Аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз сбора зерновых и зернобобовых на 2,7 млн т, до 134,7 млн т (без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Этот показатель на 4,6% меньше, чем в 2025 году и на 2,6% ниже среднего значения за последние пять лет. В том числе сбор пшеницы может составить 86,85 млн т (свыше 91 млн т в прошлом году), ячменя — 19,2 млн т (19,67 млн т), кукурузы — 15,7 млн т (14,8 млн т).



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Экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 вырос почти на 14%

По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2025/26 Россия поставила на экспорт 48 млн т пшеницы против 42,2 млн т в 2024/25 сельхозгоду (рост на 13,7%), пишет «Интерфакс». Россия увеличила отгрузки пшеницы во все топ-5 стран-импортеров, несмотря на резко возросшую в прошедшем сезоне конкуренцию на мировом рынке со стороны других поставщиков, в том числе в ключевых для России регионах Ближнего Востока и Африки, отметили аналитики.



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Ограничения на экспорт риса будут сняты

На заседании профильной подкомиссии правительства было принято решение отменить тарифную квоту на экспорт риса-сырца. После принятия соответствующего постановления вывоз не будет ограничиваться, а экспорт рисовой крупы и других видов переработанной продукции уже сейчас не ограничен мерами государственного регулирования, сообщил Национальный рисовый союз (НРС). Однако за время действия ограничений российские экспортеры потеряли значительную часть зарубежных контрагентов.



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У производителей мяса бройлера снизилась рентабельность

По итогам первого полугодия средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6-7% с 8-9% годом ранее и 10-12% в 2024 году. Это минимальный показатель за последние несколько лет, пишут «Известия» со ссылкой на президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева. По его словам, производители мяса птицы традиционно уделяли большое внимание повышению эффективности, однако в последние полтора года оптимизация стала фактически условием выживания бизнеса. Давление на отрасль усилили стагнация оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда.



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Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 0,2 млн т, до 46,5 млн т, что связано с ожидаемым увеличением переходящих запасов. При этом оценка вывоза в прошедшем сельхозгоду была уменьшена на 0,6 млн т, до 46,2 млн т, говорится в сообщении центра.



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Росимущество продало «Родные поля» за 11,7 млрд рублей

Росимущество продало зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ТД «РИФ») на торгах по начальной цене 11,7 млрд руб. Победителем аукциона объявлен его единственный участник — АО «Тиара Холдинг», следует из данных портала ГИС «Торги». В периметр сделки вошли флот компании (девять судов класса река-море и два танкера), железнодорожный подвижной состав (1640 вагонов-хопперов для перевозки зерна), Азовский зерновой терминальный комплекс с портовой инфраструктурой (текущий объем хранения — 108 тыс. т; мощность отгрузки — 31 тыс. т в сутки; годовой объем обработки грузов — свыше 3,5 млн т), а также другая инфраструктура — емкости для хранения сельхозпродукции, галереи, эстакады и др.



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«Магнит» купил складской комплекс для хранения и фасовки картофеля

«Магнит» сообщил, что приобрел складской комплекс для хранения и фасовки картофеля в Тамбовской области. Покупка склада — первый шаг в создании сети специализированных комплексов длительного хранения овощей и фруктов для дочерней компании ритейлера «Магнит Агро Фермер», которая управляет закупками сельхозпродукции для розничной сети. Среди приоритетных регионов для дальнейшего развития собственных площадей хранения фермерской продукции — Центр, а также Юг России.



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