Самое интересное за неделю с 20 по 26 июля

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Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Экономика во втором квартале в целом росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год, говорится в сообщении регулятора. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. «Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», — отметил Центробанк. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября.



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Основной ландшафт зернового рынка сейчас характеризуется несколькими факторами. Но главные из них — высочайший уровень неопределенности и рисков на основных аграрных рынках из-за конфликта в Иране и в Азово-Черноморском бассейне, а также Эль-Ниньо. Об этом в ходе конференции «Где маржа» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.



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Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства

Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. Изменения охватывают ряд вопросов, где требуется точечная настройка инструментов поддержки с учетом запросов отрасли и состояния продовольственного рынка, в том числе увеличения производства молока, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Президент подчеркивал необходимость обеспечения сквозного внедрения технологий и использования самых передовых решений, которые упрощают работу бизнеса и переводят многие процессы в автоматический режим», — напомнил он.



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Масложировой союз ожидает повышения экспортной пошлины на сою и лен

Масложировой союз ожидает увеличения пошлины на сою и масличный лен. Об этом руководитель отраслевого объединения Михаил Мальцев сообщил в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Говоря о сое, он сообщил, что Россия окончательно переключилась на экспортную модель ценообразования на эту культуру, а мировой рынок сейчас характеризуется относительно низкой ценой, при этом курс рубля достаточно крепкий. «Это фундаментальное обоснование, почему цены упали. Надо просто к этому привыкнуть, что теперь в сое мы тоже будем жить в экспортном паритете», — сказал Мальцев.



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Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 88,9 млн т до 88,3 млн т из-за «более слабых перспектив на юге и сокращения посевов яровой пшеницы», сообщил «Интерфакс». Площадь посевов яровой пшеницы сейчас оценивается в 9,8 млн га против 9,9 млн га ранее, и в результате общая площадь посевов пшеницы составляет 25,7 млн ​га, приводит комментарий «СовЭкона» «Агроэксперт».



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Экспортные цены на российскую пшеницу резко выросли

На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу резко выросли из-за проблем с судоходством из портов России на малой воде — оно ограничено из-за соображений безопасности, а также на фоне новых атак в Ормузском проливе, пишет Reuters. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил агентству, что цена на российскую пшеницу нового урожая (12,5% протеина) на условиях FOB с поставкой в августе выросла за неделю на $7, до $235/т. В аналитическом центре «СовЭкон» называют цену прошлой недели в $238-241/т, неделей ранее она была на уровне $227-229/т. «Эскалация военных и политических рисков в Черном море и ситуация в Ормузском проливе — вот что провоцирует общий рост цен», — пояснил Reuters Рылько.



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В рейтинге крупнейших переработчиков молока новый лидер

«Логика молока» вернулась на первое место в рейтинге крупнейших переработчиков молока по итогам 2025 года, который составили «Союзмолоко», Streda Consulting и «Милкньюс». Выручка компании достигла 167,1 млрд руб. — на 17,9% больше, чем годом ранее. За первое место шла острая борьба: компания «Вимм-Билль-Данн» («ПепсиКо»), занимавшая верхнюю строчку списка в последние годы, сохраняла накопленный ранее отрыв, несмотря на более скромные темпы роста выручки, отметили авторы рейтинга. К декабрю обе компании преодолели рубеж в 160 млрд руб., но в итоге «Логика молока» вышла вперед. «Вимм-Билль-Данн» заняла второе место с показателем 162,3 млрд руб. (плюс 6,7%).



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