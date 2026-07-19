Самое интересное за неделю с 13 по 19 июля

Минсельхоз ожидает хороший урожай в этом году
Минсельхоз ожидает хороший урожай в России в этом году, особенно на юге страны. Об этом глава агроведомства Оксана Лут сообщила в ходе «Всероссийского дня поля-2026». «В целом по физике мы видим хороший, очень хороший потенциал по урожаю», — сказала министр (цитата по РИА «Новости»). Также Лут сообщила, что сбор зерна в России к настоящему моменту составляет 21 млн т. «Цифра 20,5 млн т было на вчера, на сегодня мы сделали более 21 млн т. Пока у нас уборка идет с отставанием, по зерновым более 2,5 млн га отстаем», — сравнила министр. Причиной отставания стала погода, которая задержала и сев, и уборку.
Минсельхоз хочет изменить правила субсидирования приоритетных направлений АПК
Минсельхоз планирует изменить правила предоставления субсидий регионам на поддержку приоритетных направлений АПК. Так, согласно проекту постановления, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в 2027 году сумма выделяемых средств может снизиться на 21 млрд руб., до 14,28 млрд руб. Согласно пояснительной записке, корректировки связаны с оптимизацией расходов федерального бюджета. В 2028 году финансирование приоритетных направлений АПК предлагается сократить на 19 млрд руб. к объемам, предусмотренным действующим бюджетом. В результате сумма средств на эти мероприятия составит 20,66 млрд руб. в 2028 году и столько же в 2029-м.
Сезонный импорт картофеля в Россию почти прекратился
Подавляющий объем предложения картофеля на внутреннем рынке — это отечественная продукция: сезонный импорт практически прекратился, что связано с активным сбором российского картофеля. Об этом «Агроинвестору» сообщил директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его словам, массовый сбор картофеля сейчас идет в южных регионах: в Астраханской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане, неделю назад также приступили к уборке ультраранних сортов в Брянской области. По оценкам Минсельхоза, исходя из посевных площадей и средней урожайности за последние пять лет, сбор картофеля в этом году составит ориентировочно 8 млн т, в 2025-м было 8,5 млн т. Результат прошлого года объясняется хорошими условия для вегетации и уборки, что позволило приблизиться к рекорду 2023 года — 8,6 млн т.
Минсельхоз США повысил прогноз производства пшеницы в России
Минсельхоз США повысил прогноз валового сбора пшеницы в России на 0,5 млн т, до 88,5 млн т против 90,3 млн т в прошлом году (без учета Крыма и новых регионов). В том числе урожай озимой пшеницы может составить 66 млн т, яровой — 22,5 млн т. Общая средняя урожайность пшеницы оценивается в рекордные 3,53 т/га — на 3% больше, чем в июньском обзоре и в прошлом году. Общая уборочная площадь, как ожидают аналитики, составит 25,1 млн га — на 3% ниже, чем в прошлом обзоре и на 5% меньше показателя прошлого года.
В Ростовской области появился первый тепличный комплекс по выращиванию черешни
В Ростовской области начал работу первый в России тепличный комплекс для выращивания черешни площадью 0,2 га. По оценке экспертов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ), производство агрокультуры в защищенном грунте позволит снизить зависимость от погоды, получать более ранний урожай и выходить с ним на рынок в период наиболее привлекательных цен. Производство в теплицах, а также развитие интенсивных садов способны существенно увеличить производство черешни в организованном секторе, считают в ЦОЭ РСХБ. «В среднесрочной перспективе производство черешни продолжит расти прежде всего за счет расширения площадей промышленных садов, закладки современных интенсивных насаждений и внедрения новых технологий выращивания», — считает заместитель руководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков.
«ЭкоНива» сохранила первое место в рейтинге крупнейших производителей молока-сырья
ГК «ЭкоНива» снова заняла первое место в рейтинге топ-30 крупнейших в стране производителей сырого молока, подготовленном аналитиками Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), компанией Streda Consulting и агентством «Милкньюс». В прошлом году валовой надой в компании составил 1,45 млн т в физическом весе — на 100 тыс. т больше, чем в 2024-м. Ежегодно «ЭкоНива» наращивает продуктивность молочного поголовья на 6-7%, уточнила компания. В 2025 году среднее поголовье КРС во всех хозяйствах группы превысило 251 тыс. голов (в 2024-м было 248 тыс. голов), в том числе фуражных коров — 120,1 тыс. голов (116,5 тыс.).
Sucden заключила стратегическое партнерство с производителем кофе
Компания «Милфудс», выкупившая в 2022 году российские активы финского производителя кофе Pauling, договорилась о стратегическом партнерстве со структурой Sucden в России — ООО «СДС». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании контрагентам. Соглашение не будет эксклюзивным и направлено на получение доступа к расширенному ассортименту зеленого кофе. Изменения в структуре управления «Милфудс» не предполагаются. Другие параметры соглашения в компании не привели. Частью сделки, вероятно, стала передача в залог подконтрольному структурам Sucden ООО «Агросервис» доли в «Милфудс» единственного текущего владельца бизнеса Викаса Сои, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий договор был заключен в июне 2026 года. Это обеспечение по товарному кредиту, пояснили изданию в Sucden.
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