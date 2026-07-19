Самое интересное за неделю с 13 по 19 июля

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Минсельхоз ожидает хороший урожай в России в этом году, особенно на юге страны. Об этом глава агроведомства Оксана Лут сообщила в ходе «Всероссийского дня поля-2026». «В целом по физике мы видим хороший, очень хороший потенциал по урожаю», — сказала министр (цитата по РИА «Новости»). Также Лут сообщила, что сбор зерна в России к настоящему моменту составляет 21 млн т. «Цифра 20,5 млн т было на вчера, на сегодня мы сделали более 21 млн т. Пока у нас уборка идет с отставанием, по зерновым более 2,5 млн га отстаем», — сравнила министр. Причиной отставания стала погода, которая задержала и сев, и уборку.



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Минсельхоз планирует изменить правила предоставления субсидий регионам на поддержку приоритетных направлений АПК. Так, согласно проекту постановления, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в 2027 году сумма выделяемых средств может снизиться на 21 млрд руб., до 14,28 млрд руб. Согласно пояснительной записке, корректировки связаны с оптимизацией расходов федерального бюджета. В 2028 году финансирование приоритетных направлений АПК предлагается сократить на 19 млрд руб. к объемам, предусмотренным действующим бюджетом. В результате сумма средств на эти мероприятия составит 20,66 млрд руб. в 2028 году и столько же в 2029-м.



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Сезонный импорт картофеля в Россию почти прекратился

Подавляющий объем предложения картофеля на внутреннем рынке — это отечественная продукция: сезонный импорт практически прекратился, что связано с активным сбором российского картофеля. Об этом «Агроинвестору» сообщил директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его словам, массовый сбор картофеля сейчас идет в южных регионах: в Астраханской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане, неделю назад также приступили к уборке ультраранних сортов в Брянской области. По оценкам Минсельхоза, исходя из посевных площадей и средней урожайности за последние пять лет, сбор картофеля в этом году составит ориентировочно 8 млн т, в 2025-м было 8,5 млн т. Результат прошлого года объясняется хорошими условия для вегетации и уборки, что позволило приблизиться к рекорду 2023 года — 8,6 млн т.



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Минсельхоз США повысил прогноз валового сбора пшеницы в России на 0,5 млн т, до 88,5 млн т против 90,3 млн т в прошлом году (без учета Крыма и новых регионов). В том числе урожай озимой пшеницы может составить 66 млн т, яровой — 22,5 млн т. Общая средняя урожайность пшеницы оценивается в рекордные 3,53 т/га — на 3% больше, чем в июньском обзоре и в прошлом году. Общая уборочная площадь, как ожидают аналитики, составит 25,1 млн га — на 3% ниже, чем в прошлом обзоре и на 5% меньше показателя прошлого года.



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В Ростовской области появился первый тепличный комплекс по выращиванию черешни

В Ростовской области начал работу первый в России тепличный комплекс для выращивания черешни площадью 0,2 га. По оценке экспертов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ), производство агрокультуры в защищенном грунте позволит снизить зависимость от погоды, получать более ранний урожай и выходить с ним на рынок в период наиболее привлекательных цен. Производство в теплицах, а также развитие интенсивных садов способны существенно увеличить производство черешни в организованном секторе, считают в ЦОЭ РСХБ. «В среднесрочной перспективе производство черешни продолжит расти прежде всего за счет расширения площадей промышленных садов, закладки современных интенсивных насаждений и внедрения новых технологий выращивания», — считает заместитель руководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков.



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ГК «ЭкоНива» снова заняла первое место в рейтинге топ-30 крупнейших в стране производителей сырого молока, подготовленном аналитиками Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), компанией Streda Consulting и агентством «Милкньюс». В прошлом году валовой надой в компании составил 1,45 млн т в физическом весе — на 100 тыс. т больше, чем в 2024-м. Ежегодно «ЭкоНива» наращивает продуктивность молочного поголовья на 6-7%, уточнила компания. В 2025 году среднее поголовье КРС во всех хозяйствах группы превысило 251 тыс. голов (в 2024-м было 248 тыс. голов), в том числе фуражных коров — 120,1 тыс. голов (116,5 тыс.).



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Компания «Милфудс», выкупившая в 2022 году российские активы финского производителя кофе Pauling, договорилась о стратегическом партнерстве со структурой Sucden в России — ООО «СДС». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании контрагентам. Соглашение не будет эксклюзивным и направлено на получение доступа к расширенному ассортименту зеленого кофе. Изменения в структуре управления «Милфудс» не предполагаются. Другие параметры соглашения в компании не привели. Частью сделки, вероятно, стала передача в залог подконтрольному структурам Sucden ООО «Агросервис» доли в «Милфудс» единственного текущего владельца бизнеса Викаса Сои, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий договор был заключен в июне 2026 года. Это обеспечение по товарному кредиту, пояснили изданию в Sucden.



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