Самое интересное за неделю с 31 августа по 6 сентября

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Сельхозпроизводство продолжает снижаться

Сельхозпроизводство по итогам января-июля снизилось на 1,6% относительно прошлого года, динамика за январь-июнь была на уровне минус 1,5%, следует из данных Росстата. По данным на 1 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельхозорганизациях были обмолочены на площади 7,7 млн га (минус 16,3%), собрано 32,6 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что на 6,9% меньше, чем на соответствующую дату 2025-го, в том числе пшеницы — 27,8 млн т (на 2,8% меньше).



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Экспортная пошлина на зерно будет обнулена

Ставка «плавающей» экспортной пошлины на зерновые будет нулевой до 31 декабря 2026 года. Соответствующее решение приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Кроме того, подкомиссия поддержала предложение не повышать «плавающую» пошлину на подсолнечное масло и шрот выше уровня августа 2026 года: 7748 руб./т и 312 руб./т соответственно. Проект постановления по зерновым, маслу и шроту в ближайшее время будет внесен и рассмотрен правительством, сообщил Минсельхоз.



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«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) по поручению Минсельхоза начала отбор хранителей зерна, которое планируется закупить в ходе предстоящих интервенций. Конкурсные отборы объявлены в 14 регионах: Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Срок подачи заявок на участие — до 2 октября 2026 года, срок их рассмотрения — 12 октября.



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Экспортные цены на российскую пшеницу растут

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли вслед за мировыми на фоне резкого сокращения предложения из-за ограничений в Азовско-Черноморском бассейне. «Мировые цены FOB резко укрепились на фоне крайне ограниченного предложения из России и Украины и роста мировых фьючерсов. Мы считаем, что рынок наконец-то начинает серьезно учитывать шок предложения из-за Черноморского бассейна», — сообщил Reuters директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.



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Сбор зерна достиг 110 млн тонн

Валовой сбор зерна достиг 110 млн т — на 10,5 млн т больше, чем годом ранее. В том числе урожай пшеницы составляет 83,5 млн т, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ, пишет «Интерфакс». Показатели урожайности в целом по стране выше прошлогодних, обмолочено около 70% площадей зерновых и зернобобовых культур. Внутренний рынок уже полностью обеспечен необходимым объемом зерна, подчеркнула глава агроведомства.



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Урожай яблок может превысить 2 млн тонн

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай яблок в организованном секторе может составить около 2,1 млн т против 2 млн т в прошлом году и 1,8 млн т в 2024-м, пишут «Ведомости». Самообеспеченность России яблоками выросла до 85,5%, а к 2028 году этот показатель планируется довести до 100%. В последние годы отрасль садоводства сохраняет стабильную положительную динамику, оценивает министерство.



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«Деметра-Холдинг» и Центр развития портовой инфраструктуры («ЦРПИ») подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Он предусматривает совместную проработку проекта зернового терминала в порту Суходол (Приморский край, входит в территорию свободного порта Владивосток). Мощность перевалки составит до 3 млн т сельскохозяйственных грузов, срок реализации — до 2030 года. Меморандум был подписан в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает «Деметра-Холдинг». Объем инвестиций будет определен позже.



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