Самое интересное за неделю с 21 по 27 сентября

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Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение озимого сева под урожай 2027 года. Господдержка, в случае одобрения этой инициативы, будет распространяться на пшеницу, рожь, ячмень и тритикале. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, субсидии будут предоставляться сельхозпроизводителям в 2026 и 2027 годах в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза.



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Минэкономразвития допускает снижение сельхозпроизводства в следующем году

В этом году с учетом неблагоприятных погодных условий в ряде регионов объем сельхозпроизводства снизится на 1,2% относительно 2025-го, к 2029-му ожидается рост на 6,2% к уровню прошлого года. В том числе в следующем году сельхозпроизводство, согласно базовому сценарию, может прибавить 1,9%, в 2028 — 2,5%, в 2029 — 2,9%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленном Минэкономразвития. Консервативный сценарий допускает, что в 2027 году сельхозпроизводство сократится на 3,8%, а в следующие два года увеличится на 1,6% и 3,7%. При этом ведомство улучшило оценку динамики отрасли на этот год: ранее оно ожидало снижения на 1,4%.



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В этом сезоне экспорт зерна из России может составить 39,1 млн т — это пессимистичный сценарий, который исключает традиционные объемы отгрузок из портов Азово-Черноморского бассейна. Об этом сообщил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе XXIV Международной бизнес-конференции «Мельница — 2026». По его словам, для достижения такого объема потребуется перевезти по железной дороге 24,1 млн т зерна в альтернативные порты. Оптимистичный сценарий — 45 млн т за сезон (потенциал — 59 млн т зерна) через все каналы сбыта с таким же объемом перевозок по железной дороге. По оценкам Петриченко, отгрузки зерновых в июле-сентябре составили 6,7 млн т. Но результат еще будет пересматриваться в сторону увеличения: вероятно, до 8,5 млн т (14 млн т годом ранее).



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Мукомолы готовы закупать зерно с использованием льготных кредитов

Президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко сообщил, что в связи с сокращением экспорта из-за логистических сложностей возникли проблемы с профицитом зерна на внутреннем рынке. Для помощи в решении этой задачи есть несколько инициатив. «Нам предложено рассмотреть вопрос создания запасов: это и по стране в целом, и особенно был сделан акцент на новые регионы, которые испытывают проблемы с реализацией продукции», — сообщил Свириденко в ходе XVII съезда Мукомольных и крупяных предприятий. В связи с этим союз видит два возможных варианта поддержки сельхозпроизводителей. Первый — увеличить, насколько это возможно, закупку зерна мукомолами в случае предоставления им льготных кредитов на эти цели с субсидируемой ставкой не менее 70% от ставки рефинансирования.



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Правительство отменило действие экспортной пошлины на зерновые

Правительство приостановило действие экспортных пошлин на зерновые до конца 2026 года. Постановление, которое вводит нулевую пошлину на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, до конца года фиксируются экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот на уровне августа — 7748 руб./т и 312 руб./т.



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В интервенционный фонд закупят 3 млн тонн зерна

Объем государственных закупочных интервенций на рынке зерна в 2026—2027 годах составит 3 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на протокол Минсельхоза по отбору банка для финансирование госзакупок. Согласно документу, кредитовать госзакупки будет Россельхозбанк. Будут закупаться мягкая пшеница 3-4 классов и рожь. «Фактический объем ежегодной закупки будет зависеть от конъюнктуры рынка соответствующей сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования», — уточняется в протоколе.



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Группа «Дамате» вошла в топ-3 крупнейших производителей индейки в мире по итогам прошлого года, следует из расчетов компании «Агрифуд Стретеджис» на основании данных из отраслевых источников. Так, в 2025-м «Дамате» поставила на рынок 268 тыс. т мяса индейки, превзойдя показатели как всех европейских, так и большинства производителей из США, за исключением компаний Jennie-O и Butterball, которые выпустили 340 тыс. т и 316 тыс. т продукции, заняв первое и второе места соответственно, говорится в пресс-релизе «Агрифуд Стретеджис».



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