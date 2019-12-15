Самое интересное за неделю с 9 по 15 декабря

Агрохолдинги не будут получать погектарные субсидии

Минсельхоз рассказал об изменениях правил господдержки сельского хозяйства в следующем году. В частности, со следующего года погектарные субсидии (несвязанная поддержка) будут получать только малые хозяйства. Эти выплаты войдут в компенсирующую поддержку. Крупные предприятия смогут рассчитывать на стимулирующие субсидии при производстве зерновых, масличных, а также льна-долгунца. Когда все получали погектарные субсидии, сумма получалась небольшой, и для крупного бизнеса такая поддержка все равно не имела значения, поясняет Минсельхоз.

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Россия остается крупнейшим импортером яблок и груш

Несмотря на рост внутреннего производства, в сезоне-2019/20 Россия сохранит статус крупнейшего в мире импортера яблок и груш, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). По ее оценке, наша страна закупит за рубежом 710 тыс. т яблок, что однако почти на 80 тыс. т меньше, чем в прошлом сезоне, и 253 тыс. т груш (минус 5 тыс. т.). Для сравнения, второй в мире импортер — Евросоюз — ввезет 500 тыс. т яблок и 180 тыс. т груш. Благодаря господдержке садоводства и закладке интенсивных садов, ввоз яблок продолжит снижаться. Российские садоводы научились выращивать почти все сорта, которые закупаются в других странах, кроме некоторых премиальных доля которых в импорте не превышает 2%. Однако в России по-прежнему не хватает мощностей для хранения плодоовощной продукции.

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Цитата недели

Минсельхоз считает приоритетными потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны, поэтому разрабатывает механизм возможного ограничения экспорта зерна. Отраслевые эксперты считают ограничения поставок нерациональными и противоречащими стратегии увеличения аграрного экспорта.

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«Мираторг» готовит запуск овцеводческой фермы в Тульской области

«Мираторг» готовится запустить первую очередь овцеводческого комплекса в Тульской области. На предприятии единовременно будет содержаться до 50 тыс. овец, объем производства составит 3,3 тыс. т мяса в живом весе в год. Сейчас на ферму доставлено 4 тыс. животных материнского стада. Вторую очередь предполагается ввести с 2020 году. Общая стоимость проекта — 6 млрд руб. Компания планирует выращивать в Тульской области до 134 тыс. товарных овец и производить до 6,6 тыс. т мяса в живом весе в год. Свою первую овцеводческую ферму «Фатежская ягнятина» «Мираторг» открыл в сентябре 2018 года в Курской области. Инвестиции в проект составили почти 2,9 млрд руб.

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Цены на рожь и пшеницу продолжат расти

За прошлую неделю экспортные цены на пшеницу выросли на $2 до нового сезонного рекорда в $212,5 за тонну (FOB глубоководные порты), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Цены растут и на внутреннем рынке. Спрос со стороны переработчиков и экспортеров остается повышенным, поскольку многие хотят запастись зерном перед длительным периодом низкой рыночной активности в конце декабря — начале января. Цены пока не достигли максимального уровня последних сезонов, февральские и мартовские контракты оцениваются по $215-216 за тонну. Спрос на российскую пшеницу на внешних рынках сохраняется, поэтому пока не стоит беспокоиться о снижении цен. При этом стоимость ржи, урожай которой в этом году может стать самым низким с засушливого 2010 года, резко взлетела: в ряде регионов она уже дороже пшеницы 3-го класса.

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Закрытие недели

Группа «Русагро» закроет три маслозавода: в Москве, Новосибирске и Уссурийске. Производство будет перенесено на большие автоматизированные предприятия, в развитие которых холдинг намерен вложить «миллиарды рублей». Оставшиеся заводы будут специализироваться на выпуске конкретной продукции.

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«Эко-культура» расширит теплицы до 663 гектаров

Агрохолдинг «Эко-культура» к 2023 году планирует расширить площади своих тепличных комплексов до 663 га, вложив примерно 115 млрд руб. Кроме России проекты также будут реализованы в Казахстане и Узбекистане. В Казахстане строительство тепличного комплекса уже идет. Также агрохолдинг продолжает реализацию проектов в России, в этом году в них было вложено более 20 млрд руб. Так, компания запустила вторую очередь тепличного комплекса «Овощи Черноземья» в Липецкой области, вторую очередь теплиц «Солнечный дар» в Ставропольском крае, на январь 2020 года намечен ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса в Тульской области. Также в этом году «Эко-культура» начала строительство комплексов почти на 53,6 га в Воронежской области и на 61,2 га — в Подмосковье. Сейчас у компании шесть действующих тепличных комплексов площадью свыше 207 га, в следующем году они увеличатся до 340 га.

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Систему агрострахования снова изменят

Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание о совершенствовании страхования в агросекторе и поручил разработать его оптимальную модель. Основной целью должно стать максимальное вовлечение сельхозпроизводителей в систему страхования, в том числе за счет низкой стоимости страхового полиса. Также нужно предусмотреть возможность гибкого перераспределения средств между регионами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, здесь должны срабатывать перестраховочные институты. По данным Минсельхоза, сейчас страхуется только около 3,8 млн га — 5% посевной площади и 5 млн условных голов сельхозживотных — 17,5% общего поголовья. В конце ноября агроведомство оценило ущерб аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 12,72 млрд руб. В 25 регионах агрокультуры погибли на площади 1,55 млн га, большая часть посевов не была застрахована.

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Производство товарного молока вырастет на 2,5%

В этом году производство товарного молока в России увеличится на 600-700 тыс. т или примерно на 2,5-2,7%, прогнозирует «Союзмолоко». Сектор растет достаточно устойчивыми темпами за счет того, что в последние годы в нем сформировалась хорошая доходность, господдержка работает и мотивирует инвесторов наращивать производство. В следующем году такая динамика сохранится, и производство сырого молока вырастет примерно на 700 тыс. т или на 3%. По прогнозу Минсельхоза, в этом году валовой надой во всех хозяйствах увеличится на 1,4% до 31,1 млн т. Однако на отрасль продолжает негативно влиять стагнирующий спрос на молочную продукцию из-за того, что доходы населения не растут. В 2020 году ситуация вряд ли изменится.

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