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Самое интересное за неделю с 16 по 22 декабря
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
22 декабря 2019
На прошедшей неделе Росстат подвел предварительные итоги сбора урожая, цены на сахар достигли дна, ВТБ решил купить еще один актив, но при этом продать часть нового зернового холдинга, а «Русагро» собралась построить крупнейший в мире завод соусов
Фото: Pixabay

Цены на сахар достигли дна

В первую неделю декабря Минсельхоз зафиксировал рост оптовой цены сахара на Юге. Такая динамика связана с тем, что производители ранее ограничили продажи сахара, пытаясь приостановить падение цен, которое продолжается с ноября 2018 года. В целом же цены на сахар уже 14-й месяц подряд демонстрируют нисходящий тренд в большинстве регионов. По сути, ведомство зафиксировало момент, когда сахар немного подорожал, однако продлился он недолго, и цены снова пошли вниз. Однако участники рынка ждут, что с января сахар будет дорожать: сейчас часть продукции продается по сниженной цене из-за дефицита складов. После окончания работы основного количества заводов и продолжения экспорта необходимость таких продаж пропадет.

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РЗС: изменение закона «О зерне» приведет к росту издержек бизнеса

Российский зерновой союз просит вице-премьера Алексея Гордеева не поддерживать подготовленные Минсельхозом изменения в закон «О зерне» в обсуждаемой сейчас редакции. Закон не рассматривает ключевые вопросы функционирования и государственного регулирования рынка зерна, а сконцентрирован лишь на контрольно-надзорной деятельности, пишет союз. Также, по расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес. Дополнительные затраты будут и у перевозчиков, элеваторов, трейдеров. И все они будут закладывать свои расходы в стоимость услуг, предупреждает союз.

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Цитата недели

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Коровы вредят экологии больше, чем автомобили, уверен Федун. Они выделяют больше метана, однако об этом говорить «не модно», поскольку фермеры выйдут на улицы и «блокируют подход к Европарламенту». Однако распространение веганских котлет в ближайшие 30 лет приведет к тому, что эмиссия парниковых газов сократится на 10-15%, считает он.

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«Русагро» хочет построить крупнейший в мире завод соусов

Группа «Русагро» подписала соглашение с правительством Саратовской области по реализации комплексного инвестиционного проекта. Он предполагает расширение и реконструкцию производственных мощностей Аткарского и Балаковского маслоэкстракционных заводов, а также Саратовского жирового комбината. Общие инвестиции в проект могут достигнуть 6 млрд руб. «Мы планируем построить крупнейший в мире завод по производству соусов», — сказал председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович. Предприятия будут ориентированы как на экспорт, так и на внутренний рынок.

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Россия сохранит место в топ-3 мировых производителей сыра

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в этом и в 2020 году объем производства сыров в России составит 970 тыс. т, как и в 2018-м. С таким показателем наша страна занимает третье место в мире. При этом внутреннее потребление сыра в России американские аналитики оценивают в 1,22 млн т в этом году. За четыре года оно увеличилось почти на 170 тыс. т. В 2020-м потребление продолжит расти и достигнет 1,24 млн т. На этом фоне импорт сыров вырастет с ожидаемых 275 тыс. т в 2019 году до 290 тыс. т в следующем, прогнозирует ведомство. По объему ввоза сыров Россия занимает второе место в мире после Японии.

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Решение недели

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ВТБ до конца года может продать долю в объединенном зерновом холдинге. Фактически новая структура уже создана, при этом у банка много запросов, в том числе из-за рубежа, на участие в капитале холдинга. Однако ВТБ собирается сохранить в нем контроль, развивать операционное управление и «двигать компанию вперед».

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ВТБ может купить еще один зерновой актив

Транспортная группа Fesco продает бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». Потенциальный покупатель не называется. По информации источников «Ведомостей», переговоры идут с группой ВТБ, которая создает объединенный зерновой холдинг и ранее уже купила ряд активов. В случае одобрения сделки ФАС, она может быть закрыта в первом квартале 2020 года. В парке Fesco 4198 зерновозов, однако, предположительно, они уже находятся в управлении подконтрольного ВТБ «Русагротранса». Если это так, то эта сделка никак не повлияет на зерновой рынок.

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Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии

Госдума на заключительном пленарном заседании осенней сессии приняла во втором и третьем чтениях закон о виноградарстве и виноделии. Документ фактически с нуля создает правовое регулирование отрасли и должен стать для нее базовым. Основные цели госполитики в области виноградарства и виноделия — повышение качества продукции, ее конкурентоспособности, увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия, а также обеспечение и защита прав граждан на безопасность продукции виноградарства и виноделия и достоверную информацию о месте ее происхождения, составе и характеристиках. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его подписания президентом. Закон прошел первое чтение в ноябре, после чего поступило 189 поправок и замечаний, однако все они были отклонены. Из-за этого производители, использующие в производстве импортный виноматериал, рискуют оказаться в ситуации, что им придется писать на своей продукции, что она не является вином. Предполагается, что корректировки в документ будут вноситься в течение следующего года.

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Цифра недели

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Импорт продовольствия на $4 млрд превысил его экспорт

С 1 января по 8 декабря экспорт продукции АПК из России составил $22,4 млрд. В натуральном выражении за рубеж было поставлено 57,7 млн т продукции. Традиционно в структуре вывоза преобладают зерно, рыба и подсолнечное масло. При этом импорт продовольствия в стоимостном выражении по-прежнему превышает объемы экспорта: к 8 декабря за рубежом было закуплено товаров на $26,34 млрд. Главная позиция — цитрусовые, также в Россию активно ввозится вино и виноградное сусло, бананы, сыр и творог. В объемном выражении импорт оказался почти в 2,9 раза меньше экспорта, что говорит о том, что российский агроэкспорт по-прежнему дешевый, поскольку в нем преобладает сырье, а не продукция высоких переделов. По итогам года экспорт продукции АПК достигнет минимум $24 млрд, прогнозирует Минсельхоз.

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