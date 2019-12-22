Самое интересное за неделю с 16 по 22 декабря

Цены на сахар достигли дна

В первую неделю декабря Минсельхоз зафиксировал рост оптовой цены сахара на Юге. Такая динамика связана с тем, что производители ранее ограничили продажи сахара, пытаясь приостановить падение цен, которое продолжается с ноября 2018 года. В целом же цены на сахар уже 14-й месяц подряд демонстрируют нисходящий тренд в большинстве регионов. По сути, ведомство зафиксировало момент, когда сахар немного подорожал, однако продлился он недолго, и цены снова пошли вниз. Однако участники рынка ждут, что с января сахар будет дорожать: сейчас часть продукции продается по сниженной цене из-за дефицита складов. После окончания работы основного количества заводов и продолжения экспорта необходимость таких продаж пропадет.

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Российский зерновой союз просит вице-премьера Алексея Гордеева не поддерживать подготовленные Минсельхозом изменения в закон «О зерне» в обсуждаемой сейчас редакции. Закон не рассматривает ключевые вопросы функционирования и государственного регулирования рынка зерна, а сконцентрирован лишь на контрольно-надзорной деятельности, пишет союз. Также, по расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес. Дополнительные затраты будут и у перевозчиков, элеваторов, трейдеров. И все они будут закладывать свои расходы в стоимость услуг, предупреждает союз.

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Цитата недели

Коровы вредят экологии больше, чем автомобили, уверен Федун. Они выделяют больше метана, однако об этом говорить «не модно», поскольку фермеры выйдут на улицы и «блокируют подход к Европарламенту». Однако распространение веганских котлет в ближайшие 30 лет приведет к тому, что эмиссия парниковых газов сократится на 10-15%, считает он.

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Группа «Русагро» подписала соглашение с правительством Саратовской области по реализации комплексного инвестиционного проекта. Он предполагает расширение и реконструкцию производственных мощностей Аткарского и Балаковского маслоэкстракционных заводов, а также Саратовского жирового комбината. Общие инвестиции в проект могут достигнуть 6 млрд руб. «Мы планируем построить крупнейший в мире завод по производству соусов», — сказал председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович. Предприятия будут ориентированы как на экспорт, так и на внутренний рынок.

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Россия сохранит место в топ-3 мировых производителей сыра

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в этом и в 2020 году объем производства сыров в России составит 970 тыс. т, как и в 2018-м. С таким показателем наша страна занимает третье место в мире. При этом внутреннее потребление сыра в России американские аналитики оценивают в 1,22 млн т в этом году. За четыре года оно увеличилось почти на 170 тыс. т. В 2020-м потребление продолжит расти и достигнет 1,24 млн т. На этом фоне импорт сыров вырастет с ожидаемых 275 тыс. т в 2019 году до 290 тыс. т в следующем, прогнозирует ведомство. По объему ввоза сыров Россия занимает второе место в мире после Японии.

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Решение недели

ВТБ до конца года может продать долю в объединенном зерновом холдинге. Фактически новая структура уже создана, при этом у банка много запросов, в том числе из-за рубежа, на участие в капитале холдинга. Однако ВТБ собирается сохранить в нем контроль, развивать операционное управление и «двигать компанию вперед».

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ВТБ может купить еще один зерновой актив

Транспортная группа Fesco продает бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». Потенциальный покупатель не называется. По информации источников «Ведомостей», переговоры идут с группой ВТБ, которая создает объединенный зерновой холдинг и ранее уже купила ряд активов. В случае одобрения сделки ФАС, она может быть закрыта в первом квартале 2020 года. В парке Fesco 4198 зерновозов, однако, предположительно, они уже находятся в управлении подконтрольного ВТБ «Русагротранса». Если это так, то эта сделка никак не повлияет на зерновой рынок.

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Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии

Госдума на заключительном пленарном заседании осенней сессии приняла во втором и третьем чтениях закон о виноградарстве и виноделии. Документ фактически с нуля создает правовое регулирование отрасли и должен стать для нее базовым. Основные цели госполитики в области виноградарства и виноделия — повышение качества продукции, ее конкурентоспособности, увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия, а также обеспечение и защита прав граждан на безопасность продукции виноградарства и виноделия и достоверную информацию о месте ее происхождения, составе и характеристиках. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его подписания президентом. Закон прошел первое чтение в ноябре, после чего поступило 189 поправок и замечаний, однако все они были отклонены. Из-за этого производители, использующие в производстве импортный виноматериал, рискуют оказаться в ситуации, что им придется писать на своей продукции, что она не является вином. Предполагается, что корректировки в документ будут вноситься в течение следующего года.

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Цифра недели

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Импорт продовольствия на $4 млрд превысил его экспорт

С 1 января по 8 декабря экспорт продукции АПК из России составил $22,4 млрд. В натуральном выражении за рубеж было поставлено 57,7 млн т продукции. Традиционно в структуре вывоза преобладают зерно, рыба и подсолнечное масло. При этом импорт продовольствия в стоимостном выражении по-прежнему превышает объемы экспорта: к 8 декабря за рубежом было закуплено товаров на $26,34 млрд. Главная позиция — цитрусовые, также в Россию активно ввозится вино и виноградное сусло, бананы, сыр и творог. В объемном выражении импорт оказался почти в 2,9 раза меньше экспорта, что говорит о том, что российский агроэкспорт по-прежнему дешевый, поскольку в нем преобладает сырье, а не продукция высоких переделов. По итогам года экспорт продукции АПК достигнет минимум $24 млрд, прогнозирует Минсельхоз.

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