Самое интересное за неделю с 17 по 23 августа

Е. Разумный

В России началась уборка подсолнечника

В России началась уборка подсолнечника. По данным Минсельхоза на 19 августа, агрокультура обмолочена с 19,5 тыс. га или 0,2% к посевной площади, получено 23,9 тыс. т при урожайности 12,2 ц/га. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в этом году составит 15,1 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка неделю назад оценивал потенциал сбора в 13,8-13,9 млн т, Российский зерновой союз — в 14,6-14,7 млн т, аналитический центр «СовЭкон» - на уровне 14,6 млн т. Эксперты Oil World понизили прогноз урожая также до 14,6 млн т. По оценкам иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США валовой сбор подсолнечника в России составит 14 млн т без учета Крыма, что на 9% меньше, чем было в 2019 году. «Центр агроаналитики» Минсельхоза прогнозирует снижение урожая подсолнечника до 13,9-14 млн т (15,38 млн т в 2019 году).



Подробнее



Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка подготовил пилотный рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере АПК. Первое место в рейтинге заняла Московская агломерация, которая имеет масштабные рынки сбыта и является лидером в производстве пищевой продукции. Далее идут традиционные фавориты производства сельхозпродукции: Краснодарский край, Ростовская и Брянская области. Топ-5 замыкает Карелия, драйвером роста которой стало увеличение экспорта продукции АПК, в том числе дикоросов и аквакультуры. Шестой в рейтинге стала Курская область, седьмое место у Воронежской области, на восьмой и девятой позициях Саратовская и Белгородская области. Десятку лидеров замыкает Ставропольский край.



Подробнее



Цитата недели





Высокие урожаи зерна и масличных, а также рост экспорта мясной продукции дают повод надеяться на рекордный экспорт продукции АПК по итогам года, считает Виктория Абрамченко. В том числе на руку российским компаниям играет мировая конъюнктура рынка. Реализовать экспортный потенциал можно благодаря вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель и повышению их продуктивность, а также развивая программу научно-технологического развития по различным направлениям сельского хозяйства, полагает вице-премьер.



Подробнее



Как ситуация в Беларуси может повлиять на торговлю продовольствием

После выборов президента Беларуси, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста оппозиции, а также забастовки на предприятиях. Республика является важным торговым партнером России в продовольственном секторе, и не исключено, что продолжение волнений может повлиять на эту сферу. Правда, опрошенные «Агроинвестором» отраслевые эксперты пока не высказывают серьезных опасений, хотя не исключают, что в долгосрочной перспективе могут быть сложности.



Подробнее



Из-за высокой урожайности зерновых в Центре и Поволжье могут возникнуть проблемы

Аналитики прогнозируют высокую урожайность зерна в Приволжском и Центральном федеральных округах, однако большой урожай — большие проблемы, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В регионах, которые к таким высоким сборам не привыкли, есть сложности с уборочной техникой, автопарком, мощностями по сушке и хранению. Пока серьезных проблем с хранилищами нет, и аграрии стараются массово не продавать зерно, но на внутреннем рынке из-за насыщения потребностей переработчиков есть предпосылки к просадке цен.



Подробнее



Стратегия недели





Группа «Русагро» скорректировала стратегию развития подразделения молочных продуктов и теперь делает ставку на производство продукции с растительными заменителями молочного жира и белка. По словам гендиректора холдинга Максима Басова, во-первых, это связано с тем, что рынок сыра в России не будет значительно расти, а рентабельность этого бизнеса не будет достаточно высокой. Вторая причина — избыточное инвестирование на этом рынке. Ранее компания заявляла о планах войти в тройку крупнейших производителей сыра в стране.



Подробнее



За летний период группа «Ресурс» экспортировала в страны Африки 2,7 тыс. т мяса птицы, а по итогам года рассчитывает увеличить поставки до 10 тыс. т, если серьезных корректировок не внесет пандемия коронавирусной инфекции. Ежегодно страны Африки импортируют почти 2 млн т куриного мяса. Высокий спрос и ежегодный прирост населения, которое превышает 1 млрд человек, делают этот рынок весьма интересным для компании. Специалисты «Ресурса» провели исследование рынка, которое подтвердило, что сейчас продукция может быть более чем конкурентоспособной.



Подробнее



«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, запустил предприятие по переработке прочей мясной продукции в Брянской области. Новый проект агрохолдинга стоимостью более 5,4 млрд руб. позволяет дополнить производственную цепочку и увеличить глубину переработки крупного рогатого скота. Завод будет выпускать супы, бульоны, соусы, жареный бекон и др. Новая линия входит в состав кластера, который объединяет автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие по убою и переработке КРС и кожевенный завод. Мощность завода кулинарных блюд позволит выпускать более 45 т готовой продукции в сутки, общий объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. т готовых блюд в год.



Подробнее



Цифра недели

Подробнее



Агропромышленный холдинг «Эко-культура» рассматривает возможность строительства тепличного комплекса площадью 200 га в Дагестане. Общая стоимость проекта составит до 30 млрд руб. Предполагается, что проект будет реализован в четыре очереди по 50 га каждая. Сроки реализации проекта и плановые объемы производства не уточняются. Представитель «Эко-культуры» пояснил «Агроинвестору», что сейчас компания изучает новые рынки и рассматривает для строительства тепличных комплексов разные регионы, в том числе Дагестан. «Республика привлекла наше внимание благодаря большому количеству солнечных дней, что позволяет сократить объем досветки, — отметил он. — В первую очередь, на этой территории можно выращивать томаты, для которых крайне важно обилие света».



Подробнее

