Самое интересное за неделю с 17 по 23 августа

В России началась уборка подсолнечника
В России началась уборка подсолнечника. По данным Минсельхоза на 19 августа, агрокультура обмолочена с 19,5 тыс. га или 0,2% к посевной площади, получено 23,9 тыс. т при урожайности 12,2 ц/га. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в этом году составит 15,1 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка неделю назад оценивал потенциал сбора в 13,8-13,9 млн т, Российский зерновой союз — в 14,6-14,7 млн т, аналитический центр «СовЭкон» - на уровне 14,6 млн т. Эксперты Oil World понизили прогноз урожая также до 14,6 млн т. По оценкам иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США валовой сбор подсолнечника в России составит 14 млн т без учета Крыма, что на 9% меньше, чем было в 2019 году. «Центр агроаналитики» Минсельхоза прогнозирует снижение урожая подсолнечника до 13,9-14 млн т (15,38 млн т в 2019 году).
Россельхозбанк составил рейтинг инвестиционной привлекательности регионов в АПК
Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка подготовил пилотный рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере АПК. Первое место в рейтинге заняла Московская агломерация, которая имеет масштабные рынки сбыта и является лидером в производстве пищевой продукции. Далее идут традиционные фавориты производства сельхозпродукции: Краснодарский край, Ростовская и Брянская области. Топ-5 замыкает Карелия, драйвером роста которой стало увеличение экспорта продукции АПК, в том числе дикоросов и аквакультуры. Шестой в рейтинге стала Курская область, седьмое место у Воронежской области, на восьмой и девятой позициях Саратовская и Белгородская области. Десятку лидеров замыкает Ставропольский край.
Цитата недели
Высокие урожаи зерна и масличных, а также рост экспорта мясной продукции дают повод надеяться на рекордный экспорт продукции АПК по итогам года, считает Виктория Абрамченко. В том числе на руку российским компаниям играет мировая конъюнктура рынка. Реализовать экспортный потенциал можно благодаря вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель и повышению их продуктивность, а также развивая программу научно-технологического развития по различным направлениям сельского хозяйства, полагает вице-премьер.
Как ситуация в Беларуси может повлиять на торговлю продовольствием
После выборов президента Беларуси, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста оппозиции, а также забастовки на предприятиях. Республика является важным торговым партнером России в продовольственном секторе, и не исключено, что продолжение волнений может повлиять на эту сферу. Правда, опрошенные «Агроинвестором» отраслевые эксперты пока не высказывают серьезных опасений, хотя не исключают, что в долгосрочной перспективе могут быть сложности.
Из-за высокой урожайности зерновых в Центре и Поволжье могут возникнуть проблемы
Аналитики прогнозируют высокую урожайность зерна в Приволжском и Центральном федеральных округах, однако большой урожай — большие проблемы, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В регионах, которые к таким высоким сборам не привыкли, есть сложности с уборочной техникой, автопарком, мощностями по сушке и хранению. Пока серьезных проблем с хранилищами нет, и аграрии стараются массово не продавать зерно, но на внутреннем рынке из-за насыщения потребностей переработчиков есть предпосылки к просадке цен.
Стратегия недели
Группа «Русагро» скорректировала стратегию развития подразделения молочных продуктов и теперь делает ставку на производство продукции с растительными заменителями молочного жира и белка. По словам гендиректора холдинга Максима Басова, во-первых, это связано с тем, что рынок сыра в России не будет значительно расти, а рентабельность этого бизнеса не будет достаточно высокой. Вторая причина — избыточное инвестирование на этом рынке. Ранее компания заявляла о планах войти в тройку крупнейших производителей сыра в стране.
Группа «Ресурс» увеличивает экспорт мяса птицы в Африку
За летний период группа «Ресурс» экспортировала в страны Африки 2,7 тыс. т мяса птицы, а по итогам года рассчитывает увеличить поставки до 10 тыс. т, если серьезных корректировок не внесет пандемия коронавирусной инфекции. Ежегодно страны Африки импортируют почти 2 млн т куриного мяса. Высокий спрос и ежегодный прирост населения, которое превышает 1 млрд человек, делают этот рынок весьма интересным для компании. Специалисты «Ресурса» провели исследование рынка, которое подтвердило, что сейчас продукция может быть более чем конкурентоспособной.
«Мираторг» запустил линию по производству супов, бульонов и соусов
«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, запустил предприятие по переработке прочей мясной продукции в Брянской области. Новый проект агрохолдинга стоимостью более 5,4 млрд руб. позволяет дополнить производственную цепочку и увеличить глубину переработки крупного рогатого скота. Завод будет выпускать супы, бульоны, соусы, жареный бекон и др. Новая линия входит в состав кластера, который объединяет автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие по убою и переработке КРС и кожевенный завод. Мощность завода кулинарных блюд позволит выпускать более 45 т готовой продукции в сутки, общий объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. т готовых блюд в год.
Цифра недели
«Эко-культура» может вложить 30 млрд рублей в тепличный проект в Дагестане
Агропромышленный холдинг «Эко-культура» рассматривает возможность строительства тепличного комплекса площадью 200 га в Дагестане. Общая стоимость проекта составит до 30 млрд руб. Предполагается, что проект будет реализован в четыре очереди по 50 га каждая. Сроки реализации проекта и плановые объемы производства не уточняются. Представитель «Эко-культуры» пояснил «Агроинвестору», что сейчас компания изучает новые рынки и рассматривает для строительства тепличных комплексов разные регионы, в том числе Дагестан. «Республика привлекла наше внимание благодаря большому количеству солнечных дней, что позволяет сократить объем досветки, — отметил он. — В первую очередь, на этой территории можно выращивать томаты, для которых крайне важно обилие света».