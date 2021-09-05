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BRENT

72.33 (0,15%)

Пшеница

729 (0,39%)

Сахар

19.62 (-1,41%)

USD

72.989 (0,00%)

EUR

86.624 (0,05%)

MOEX

4028.25 (0,66%)

BRENT

72.33 (0,15%)

Пшеница

729 (0,39%)

Сахар

19.62 (-1,41%)

USD

72.989 (0,00%)

EUR

86.624 (0,05%)

MOEX

4028.25 (0,66%)

BRENT

72.33 (0,15%)

Пшеница

729 (0,39%)

Сахар

19.62 (-1,41%)

USD

72.989 (0,00%)

EUR

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Russian Crop Production — 2021/22

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 30 августа по 5 сентября

На прошедшей неделе стартовал второй этап маркировки молочной продукции, начала действовать экспортная пошлина на подсолнечное масло, правительство включило сахар с список продукции для госинтервенций, а «Окское» решило построить птицефабрику в Подмосковье

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

«Окское»
«Окское»

Правительство включило сахар в список продукции для госинтервенций

Правительство включило сахар в перечень продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Формирование государственного интервенционного фонда по сахару начнется в 2022 году. Это решение — одна из мер по снижению цен на продовольствие.

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Экспортная пошлина на сою может быть увеличена

Масложировой союз предложил поэтапно увеличивать экспортную пошлину на сою до 25-30%. По словам главы союза Михаила Мальцева, двигателем АПК сейчас является переработка, а эта мера ускорит процесс расконсервации и строительства новых мощностей по переработке сои. С 1 июля вывозная пошлина на сою составляет 20%.

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Цитата недели

«Надо эти проблемы преодолевать, даже если это не реальные проблемы, а просто используются как предлог для того, чтобы закрывать нашу продукцию»

Президент России Владимир Путин

Глава государства уверен, что России нужно бороться за увеличение экспорта свинины. Он отметил, что есть проблемы с доступом продукции животноводства на рынки других стран, и пообещал, что власти продолжат работу по их решению.


В России начинает действовать гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло

В России начинает действовать гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. С 1 по 30 сентября включительно она составит $169,9 за тонну. Ставка рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну — это среднее арифметическое рыночных цен за месяц минус $50. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной и базовой ценой, которая установлена на уровне $1 тыс./т. На октябрь пошлина составит $227,2/т при индикативной цене $1324,7/т.

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Цифра недели

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Начался второй этап обязательной маркировки молочной продукции

С 1 сентября начался второй этап обязательной маркировки молочной продукции, в список добавились продукты со сроком хранения более 40 суток. По информации оператора маркировки, Центра развития перспективных технологий, регистрацию и учет продукции в системе «Честный знак» прошли 92% производителей такой продукции. Также полностью готовы 64 типографии, их мощности обеспечивают потребности отрасли. Маркировка молочной продукции стала обязательной с 1 июня 2021 года для сыров и мороженого, третий этап должен начаться с 1 декабря для товаров со сроком годности 40 дней и менее.

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Урожай зерна отстает от уровня прошлого года

По данным Минсельхоза на 3 сентября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 34,1 млн га, собрано 92,2 млн т зерна при средней урожайности 27 ц/га. В том числе пшеница убрана с 22,5 млн га, намолочено 66,9 млн т при урожайности 29,7 ц/га. Год назад в это время сбор зерна составлял 104,2 млн т, в том числе пшеницы — 75,4 млн га. Средняя урожайность была на уровне 30,7 ц/га и 33,3 ц/га соответственно.

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Перспективы недели

«Если говорить о глобальном потенциале Дальнего Востока, совершенно очевидно, <…> что основная перспектива и основное направление развитие сельскохозяйственной отрасли — это, безусловно, экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона»

Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин

Основным, если не единственным, способом увеличения производства продукции АПК на Дальнем Востоке в несколько раз и повышения ее добавленной стоимости является развитие экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В странах АТР сосредоточена значительная часть населения планеты, там продолжается урбанизация, стабильно растет экономика и благосостояние людей, что в итоге приводит к повышению спроса на сельхозпродукцию и продовольствие. В прошлом году закупки на внешних рынках сельхозсырья и продовольствия странами АТР составили $693 млрд — почти 45% от общемирового импорта. При этом объем поставок продукции АПК из России в страны региона в прошлом году составил лишь $7 млрд.


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«Окское» построит в Подмосковье птицефабрику за 1 млрд рублей

Один из крупнейших в стране производителей куриного яйца, предприятие «Окское», планирует строительство крупной птицефабрики на территории городского округа Луховицы. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд руб. Предварительные предполагается, что объем производства составит более 456,3 млн яиц в год.. Строительство планируется начать во второй половине следующего года и завершить в течение 1,5 лет.

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«Ресурс» хочет арендовать Тимашевскую птицефабрику

Токаревская птицефабрика (Тамбовская область), принадлежащая ГАП «Ресурс», подала в ФАС ходатайство о получении в пользование имущества «Тимашевской птицефабрики» (Самарская область). Тимашевская птицефабрика открылась в 2011 году и является крупнейшей в Самарской области. Предприятие рассчитано на производство 140 тыс. т мяса птицы и мясной продукции в год. Сейчас мощности загружены лишь частично — выпускается 35 тыс. т в год. В июне 2021 года на птицефабрике была введена процедура банкротства.

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Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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