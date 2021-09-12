Самое интересное за неделю с 6 по 12 сентября

Правительство изменило госпрограмму развития сельского хозяйства
Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. Если в прежней версии завершить второй этап программы предполагалось 31 декабря 2025 года, то теперь — в 2030-м. К этому времени, согласно прогнозу Минсельхоза, производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах должно увеличиться на 14,6% относительно 2020 года, выпуск пищевых продуктов — на 14,7%. Также предполагается, что средняя заработная плата работников сельского хозяйства в 2030 году достигнет 60875 руб. (35059,3 руб. в 2020 году), а экспорт продукции АПК составит $47,1 млрд.
Экспортная пошлина на пшеницу снова увеличена
Пошлина на экспорт пшеницы с 15 сентября вырастет до $52,5 за тонну. Ранее ставка составляла $46,5 за тонну. На ячмень пошлина увеличится с $26,1 до $33,1 за тонну, на кукурузу, напротив, снизится с $51,1 до $49. Новые ставки будут действовать до 21 сентября. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $275 за тонну ($266,5 неделей ранее), на ячмень — $232,3 за тонну ($222,4), на кукурузу — $255 за тонну ($258,1).
Цитата недели
«Конечно, бизнес очень обеспокоен именно предсказуемостью и прогнозируемостью тех мер, которые принимаются. И мы должны постоянно об этом думать»
Глава Минэкономразвития Максим Решетников
Полностью нивелировать ценовое давление мировых рынков на российские цены в условиях открытой экономики нельзя, признал Решетников. Он отметил, что возможности делать это через пошлины ограничены, необходимо, в том числе, донастраивать социальную поддержку населения. По его словам, происходящие инфляционные процессы являются нормальными для ситуации в экономике, которая сложилась за последние месяцы.
Минсельхоз требует увеличить урожай овощей
Минсельхоз потребовал от региональных властей увеличить поддержку овощеводов, чтобы они смогли за пять лет увеличить урожай на 10%. Чиновники обеспокоены прогнозами по ряду регионов о вероятном снижении производительности: это не позволит достичь показателей доктрины продовольственной безопасности, а также приведет к росту цен. Регионам предлагается отнести овощеводство к приоритетным направлениям, что позволит аграриям получать стимулирующую и компенсирующую субсидии.
Цифра недели
В России растет потребление рыбы
По данным Россельхозбанка, рост потребления рыбы в России продолжится и к 2025 достигнет 24 кг на человека в год. Такая норма рекомендована Минздравом. Согласно прогнозам аналитиков банка, по итогам 2021 года потребление составит 23 кг на человека. Это больше, чем потребляют американцы (22 кг) и жители Евросоюза (21 кг). В целом в мире этот показатель составляет 20 кг на человека в год. К 2030 году РСХБ прогнозирует дальнейший рост до 25 кг. На этом фоне Россельхозбанк планирует инвестировать около 300 млрд руб. в логистику, переработку, аквакультуру, строительство и модернизацию флота.
Лекарственные и эфиромасличные культуры внесены в перечень сельхозпродукции
Лекарственные и эфиромасличные культуры распоряжением правительства внесены в перечень сельскохозяйственной продукции. В перечень, в частности, включены цикорий, анис, бадьян, кориандр, тмин, фенхель, можжевельник, растения, используемые в парфюмерии, фармации и в качестве инсектицидов. Решение направлено на поддержку фермеров, которые выращивают эти культуры: они получат статус сельхозпроизводителей, а значит, смогут претендовать на господдержку.
Оценка недели
«С декабря прошлого года рентабельность в молочной отрасли снизилась почти в три раза и продолжает падать»
Гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев
Цены на все составляющие себестоимости молочной продукции — от упаковки до строительных материалов — растут. К примеру, по сравнению с прошлым годом стоимость гофрокартона увеличилась почти на 70%, упаковок из пластика — на 80%, сахара — на 67%. Выросли в цене удобрения, агрохимия, ветпрепараты
и т. д.Задача участников рынка — не вызвать шокового роста цен для потребителей, однако их постепенное повышение в нынешней ситуации неизбежно.
Россия установила рекорд по экспорту зерна в августе
Объем экспорта зерна из России в августе составил 5,78 млн т, что стало максимальным показателем для этого месяца, говорится в материалах аналитической компании «ПроЗерно». Согласно оперативным данным ФТС, в том числе было вывезено 5,2 млн т пшеницы и 0,5 млн т ячменя. По оценке аналитиков компании, во многом такой результат получен за счет поставок в Иран. С 1 июля по 7 сентября экспорт пшеницы из Россию в Иран составил 1,64 млн т, это больше отгрузок за весь прошлый сезон, когда было вывезено 1,38 млн т.
На Кубани снизилось производство сахара
По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 9 сентября, сахарная свекла выкопана со 105 тыс. га, накопано 4,1 млн т при средней урожайности 391,7 ц/га. Год назад в это время показатели были ниже: было собрано 3,8 млн т с урожайностью 370,8 ц/га. В том числе в Краснодарском крае, который первым начал сбор и переработку свеклы, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, на 9 сентября было убрано 47,7 тыс. га из 190,8 тыс. га. В прошлом году на эту дату в регионе было убрано 59,3 тыс. га. Урожайность по краю в этом году выше, чем в прошлом — 460,5 ц/га против 389,1 ц/га, однако сахаристость свеклы низкая, что приводит к сокращению выработки сахара.