Самое интересное за неделю с 20 по 26 сентября

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Правительство планирует увеличить расходы на сельское хозяйство

В 2022 году расходы бюджета на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства планируется увеличить на 5,3 млрд руб. по сравнению с утвержденным ранее объемом, до 285,1 млрд руб. В 2023-м финансирование вырастет на 9,3 млрд, руб. до 304,8 млрд руб., а в 2024 году — на 21,9 млрд руб. до 326,7 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. В 2023 году правительство планирует направить на поддержку фермеров на 2,7 млрд руб. больше, чем планировалось ранее. При этом поддержка экспорта продукции АПК в 2022 году уменьшится на 1,4 млрд руб., в 2023-м — на 467,5 млн руб., зато в 2024-м увеличится на 15,1 млрд руб.



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По итогам сентября экспорт зерна снизится



Российские экспортеры в августе поставили рекорд по отгрузкам пшеницы, однако в сентябре темпы вывоза несколько снизятся. Такой прогноз озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22. Из России в августе было экспортировано более 6 млн т зерна, включая 5,3 млн т пшеницы с учетом стран ЕАЭС. В сентябре темпы вывоза зерна немного снизятся. Всего за три месяца нового сезона будет вывезено 14 млн т зерна, включая 12,2 млн т пшеницы, что на 12% ниже прошлого сезона по всему зерну и на 9% — по пшенице.



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Цитата недели

«Я не понимаю, зачем в тот же горох или чечевицу добавлять кучу ароматизаторов, стабилизаторов и другой химии, чтоб сделать их похожими на мясо. Хочешь есть мясо — ешь мясо, зачем уродовать горох?» Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр Спрос на альтернативные продукты питания в основном формируют представители поколения Z (родившиеся после 1996 года), и с увеличением их доходов будет расти и потребление, считает ряд аналитиков. Из исследования Boston Consulting Group следует, что к 2025 году цены на растительное «мясо» сравняются с ценами на традиционное, а по данным Deloitte, уже сейчас 48% россиян готовы заменить два приема мяса в неделю альтернативами. Правда, согласно исследованию Level Kitchen, 46,7% опрошенных категорически не готовы добавить в меню «мясо», сделанное из растительного белка.

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Рестораторы заявили о дефиците мраморной говядины



На фоне снижения поставок и проблем на российском рынке рестораны не могут купить мраморную говядину хорошего качества — подходящего для рестораторов мяса просто нет, посетовал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Сейчас есть серьезные перебои с рибаем, стриплойном и филе миньон, при этом альтернативные стейки (мачете, денвер и так далее), которые при правильном приготовлении могут опережать премиальные по вкусовым характеристикам, спросом не пользуются. Проблема, в частности, связана с активизацией экспорта российской говядины.



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Цифра недели

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Производители макарон заявили о дефиците твердой пшеницы



Российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы, а также с резким увеличением стоимости сырья и материалов. Об этом заявили участники «круглого стола», который был посвящен ситуации на рынке. По их мнению, это может стать причиной роста цен на конечную продукцию. Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении восьми месяцев держалась на уровне 28 тыс. руб. за тонну, а в последние полторы-две недели подорожала до 32-38 тыс. руб./т.



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Производство технической конопли может вырасти вдвое в течение года



Аграрии начинают проявлять интерес к производству технической конопли: если пять лет назад она занимала 2,5 тыс. га, то сейчас — более 10 тыс. га. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 рассказал гендиректор «Смарт Хемп» Максим Уваров. По его словам, это связано в том числе со строительство заводов, перерабатывающих эту агрокультуру — сейчас в России их пять. «Через год, я думаю, производство вырастет еще в два раза <...>. Емкость рынка России колоссальная. Если переводить потребности в гектары, то нужно порядка 1 млн га конопли. Это было предложение Торгово-промышленной палаты», — рассказал Уваров.



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Прогноз недели



«В целом есть существенная нехватка масел, поэтому говорить о значительном снижении цен, несмотря на рекорды производства сырья и масла, я полагаю, не стоит» Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко Несмотря на ожидаемые рекордные урожаи подсолнечника в России и на Украине мировой рынок растительных масел в этом сезоне останется дефицитным, оценивает «ПроЗерно». Среднесезонные цены в порту Роттердама на рапсовое масло будут расти, на соевое — останутся на и так высоком уровне ушедшего сезона. Цены на подсолнечное масло могут незначительно снизиться на фоне высоких урожаев, но все равно будут выше, чем за последние восемь-девять сезонов, прогнозирует «ПроЗерно».

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Верховный суд подтвердил запрет держать скот и птицу на садовых участках



Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных и птицу на землях, предназначенных для садоводства. Высшая судебная инстанция рассмотрела иск жительницы Волгоградской области, на садовом участке которой Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. Женщину оштрафовали на 10 тыс. руб. Суд напомнил, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением. Заводить скот на участке можно, если он относится к личному подсобному хозяйству, на садовых участках это запрещено.



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«Белая дача» реализует салатный проект в Краснодарском крае



«Белая дача» начинает строительство салатного завода в Краснодарском крае, рассказал основатель компании Виктор Семенов. Инвестиции в проект составят 900 млн руб., его плановая мощность — 5 тыс. т готовой продукции в год. Также компания приобрела площадку для выращивания в открытом грунте салата айсберг и строительства легких теплиц. На первом этапе «Белая дача» возведет теплицы на 10 га, затем — еще на 10 га. В целом салатная ферма займет около 400 га, инвестиции оцениваются на уровне 800 млн руб.



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