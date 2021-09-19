Самое интересное за неделю с 13 по 19 сентября

В. Бычков

Экспортные цены на пшеницу обновили семилетний максимум

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе продолжили рост на фоне ожиданий снижения урожая в России и слабо предсказуемых ставок экспортной пошлины, говорится в обзоре аналитического центра «СовЭкон». По данным аналитиков, агрокультура подорожала на $2 до $303/т (FOB) — это новый максимум за последние семь лет.



Подробнее



Поставщики планируют повысить цены на яйца и мясо птицы



Торговые сети уведомили Минпромторг о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Минпромторг обеспокоен ситуацией с ценами и планирует обратиться с этой информацией в правительство. Торговые сети периодически получают уведомления о возможном увеличении закупочной цены от поставщиков по различным товарам. Как правило, это объясняется ростом издержек и себестоимости. Отраслевые эксперты подтверждают, что оптовые цены на некоторые виды продукции выросли.



Подробнее



Цитата недели



«Жесткое закручивание гаек в какой-то момент, когда давление чрезмерно, срывает гайке башку — и восстановить резьбу бывает сложно» Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский Выручка аграрного комплекса России в этом году может снизиться на 40% в связи с мерами регулирования экспорта зерна, оценил Российский зерновой союз. Совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%, еще 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Эти потери произойдут на фоне роста производственных затрат на 30%, считает РЗС.

Подробнее



К 2030 году Россия может занять до 15% мирового рынка растительных продуктов



Мировые эксперты оценивают, что к 2030 году объем глобального рынка продукции на растительной основе может вырасти до $140-220 млрд. Россия может занять от 10% до 15% рынка в этом сегменте, считает исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. По ее словам, это связано с агроклиматическими условиями страны, развитием технологий в сфере foodtech, а также растущим спросом на растительную продукцию, в том числе для поставок на экспорт. Речь, в частности, идет о растительном «молоке», «мясе» на растительной основе, растительных «сосисках и колбасах», альтернативах кисломолочным продуктам на растительной основе и так далее.



Подробнее



Цифра недели







Подробнее



Прогноз урожая подсолнечника понижен



Аналитики «АПК-Информ» понизили оценку производства подсолнечника в России до 15,2 млн т, что на 9% меньше предыдущего прогноза, однако на 13% выше валового сбора 2020 года. Корректировка связана с ухудшением состояния посевов в ключевых регионах производства масличных. К ухудшению, в свою очередь, привела продолжительная засуха, в частности в ПФО, на долю которого приходится 44% посевов подсолнечника в стране. Еще одной причиной аналитики назвали более низкую урожайностью — 16,3 ц/га — это минимальный уровень за более чем пять лет. В сентябрьском отчете Минсельхоз США не изменил прогноз по производству подсолнечника в России, он остался на уровне 15,5 млн т без учета Крыма (13,3 млн т в прошлом году).



Подробнее



Цены на некоторые овощи начали расти

По данным Минсельхоза, с 7 по 13 сентября стоимость томатов у производителей выросла на 1% (снижение на 12,8% за месяц), огурцов — на 1,6% (рост на 0,4% за месяц), картофеля — на 0,4% (снижение на 1%). В целом стоимость плодоовощной продукции у производителей, по данным ведомства, за неделю «продемонстрировала менее выраженную динамику относительно розничных». При этом свекла подешевела на 1,4% (на 8,1% за месяц), морковь — на 0,1% (на 0,8%), капуста — на 0,3% (на 0,6% за месяц), цена репчатого лука не изменилась (снижение на 2,4% за месяц). Удорожание томатов и огурцов — сезонный тренд, связанный с тем, что заканчивается дешевая продукция открытого грунта, поясняет Плодоовощной союз.



Подробнее



Планы недели



«Мы видим возможности и по органическому росту, и по сделкам по слиянию и поглощению в сельском хозяйстве» Гендиректор «Русагро» Максим Басов «Русагро» планирует расширить земельный банк до 1 млн га, с нынешних 637 тыс. га. Также агрохолдинг рассчитывает увеличить производство свинины до более чем 400 тыс. т, используя существующие мощности. В прошлом году компания выпустила 308 тыс. т свинины в живом весе. Капитальные затраты группыв этом году могут составить 20 млрд руб.

Подробнее



«Дамате» построит крупнейший в России племрепродуктор индейки



«Дамате» начала строительство крупнейшего в России племенного репродуктора второго порядка мощностью 12 млн яиц индейки в год в Исетском районе Тюменской области. Инвестиции в проект составят 5,2 млрд руб., финансовым партнером выступает Россельхозбанк. Первая очередь проекта будет запущена в 2022 году, в полном объеме работы будут завершены в 2023-м, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год. На предприятие будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов.



Подробнее



«Сибагро» купила еще один свинокомплекс



«Сибагро» приобрела очередной актив — свинокомплекс «Щигры главпродукт» в Курской области, сообщила компания. Ранее предприятие входило в группу «Глобал эко». Оно включает животноводческие и технические площадки, земельные участки и транспорт. Сейчас на комплексе содержится 77 тыс. свиней, производственная мощность составляет 15 тыс. т мяса в год. Как следует из реестра сведений о банкротстве, «Сибагро» стала победителем торгов по продаже производственного комплекса «Щигры Главпродукт», предложив за него 900 млн руб. при начальной цене около 720,5 млн руб.



Подробнее

