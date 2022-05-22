Самое интересное за неделю с 16 по 22 мая

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В России появился новый биржевой индекс на пшеницу

С 18 мая в России появился новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы. Он будет рассчитываться Национальной товарной биржей в рублях без НДС на основе ежедневной средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск. Появление новых ценовых индикаторов становится более актуальным в связи с уходом с рынка поставщиков внебиржевой информации — Bloomberg и Refinitiv. В планах — создание на срочном рынке Мосбиржи расчетного фьючерса на новый индекс.



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Урожай масличных в этом году может стать рекордным

Валовой сбор масличных в этом году может стать рекордным и составить 25,3 млн т против 24,8 млн т в 2021-м. В частности, урожаи сои, рапса и льна могут оказаться на максимальном уровне, прогнозирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Объем производства сои может составить 5,05 млн т (в 2021-м — 4,76 млн т), рапса — 3,3 млн т (2,79 млн т), льна — 1,4 млн т (1,29 млн т). Урожай подсолнечника ожидается чуть меньше прошлогоднего — 15,25 млн т против 15,65 млн т.



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Цитата недели

«Странам — импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк» Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев Россия продолжит экспортировать излишки производимого в стране продовольствия, для этого будут найдены новые маршруты и новые возможности в других странах, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Интерес к российскому продовольствию в мире растет, при этом санкции, которые были введены еще в 2014 году, дали новый импульс для развития отечественного производства. Однако Медведев отметил, что страна не будет поставлять на экспорт продовольствие в ущерб внутреннему рынку. Россия готова в полном объеме выполнять свои обязательства, но ждет содействия от торговых партнеров.

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McDonald’s продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, сообщила компания. В соответствии с соглашением он приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ими под новым брендом. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели, ее стоимость не раскрывается. Говор является лицензиатом McDonald’s с 2015 года и управляет 25 ресторанами в Сибири.



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Цифра недели







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Экспортные цены на российскую пшеницу резко выросли

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне продолжили рост, достигнув уровней в $410-415/т FOB (+$25/т к предыдущей неделе). Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Эксперты отмечают, что покупателям требуется время для принятия новых уровней. Цены в других странах-экспортерах также активно росли. Этому способствовало введение ограничений на вывоз индийской пшеницы и существенное сокращение ее экспортного потенциала.



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В 2022 году в России может снизиться сбор ягод

В 2022 году объем сбора ягод в России может быть ниже уровня прошлых лет. Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сказала «Агроинвестору», что, по предварительной оценке, показатель достигнет примерно 16-18 тыс. т. Для сравнения, в 2020 году было собрано 18,6 тыс. т, в 2019-м — 18,7 тыс. т. Данных за 2021 год пока нет, так как Росстат еще не публиковал информацию по урожаю плодовых культур. По словам Козий, уменьшение сбора ягод связано с тем, что у производителей в этом году осложнился доступ к удобрениям и средствам защиты растений.



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Прогноз недели

«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием» Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин К концу 2022 года в мире может начаться глобальный голод, допускает Орешкин. До 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но начиная примерно с июля 2020 года начался период довольно резкого роста. По его оценкам, около 60% роста цены на пшеницу стало следствием безответственной монетарной политики США, печатания необеспеченного доллара в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

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Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора», покупает у финской Atria компанию ООО «Сибилла Рус» - бизнес быстрого питания. Предварительное согласие ФАС на приобретение «Сибилла Рус» получил входящий в «Черкизово» «АПК "Михайловский"». Бизнес «Сибилла Рус» включает контракты на поставку, оборудование, рецептуры и систему логистики. Бренд Sibylla в сделку не вошел. Стоимость сделки — около 8 млн евро (примерно 550 млн руб.). Покупка «Сибилла Рус» отвечает стратегии группы «Черкизово» по дальнейшему увеличению своего присутствия в канале фудсервис.



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«Мираторг» запустил производственную линию по выпуску кормов для ценных пород рыб, прежде всего форели. Линия запущена на предприятии агрохолдинга в Пристенском районе Курской области, где уже производится около 100 наименований продукции: корма для кошек и собак. Агрохолдинг планирует постепенно наращивать производство и расширять ассортимент кормов для обеспечения растущей потребности рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других регионов и рассчитывает занять устойчивое место на этом рынке.



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