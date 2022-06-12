Самое интересное за неделю с 6 по 12 июня

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Минсельхоз в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы совместно с Минобрнауки и Российской академией наук разработал подпрограмму «Развитие селекции и семеноводства овощных культур». Подпрограмма направлена на создание и внедрение конкурентоспособных отечественных сортов и гибридов овощных культур, а также технологий, основанных на новейших достижениях науки. Доля семян новых конкурентоспособных гибридов в общем объеме высеянных семян сортов и гибридов в результате реализации подпрограммы должна составить от 15% до 50% в зависимости от агрокультуры. Подпрограмма рассчитана на 2024-2030 годы, на ее реализацию планируется направить более 3 млрд руб. из федерального бюджета.



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Дефицита риса в России не предполагается

Если ситуация с выращиванием риса будет развиваться планово, то его дефицита в России не предполагается, несмотря на сокращение посевов. Об этом «Агроинвестору» сказал председатель совета «Национального рисового союза» (НРС) Игорь Лобач. По его словам, весь рис уже посеян, в Краснодарском крае — основном регионе-производителе — он занял около 91 тыс. га. Изначально агрокультуру на Кубани рассчитывали посеять на 119 тыс. га, однако из-за аварии на Федоровском гидроузле, который обеспечивает водой четыре рисосеющих района Кубани, площади пришлось сократить.



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Цитата недели

« <…> Здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения» Президент Владимир Путин Рост цен в России остановился со второй половины мая, сейчас инфляция находится на нулевых отметках, ее удалось взять под контроль, сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам. Начиная со второй половины мая рост цен остановился, инфляция находится на нулевой отметке. Однако говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано — динамика объясняется коррекцией цен после резкого повышения в марте, к тому же она по-прежнему существенно превышает целевые 4%, отметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина после очередного снижения регулятором ключевой ставки.

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Свиноводы ожидают роста спроса на свою продукцию

Свиноводы ожидают роста спроса на свою продукцию. Одна из причин — сокращение разницы в оптовой стоимости свинины (полутуши) и мяса птицы (тушка бройлера) — этот коэффициент в последнее время достиг 1,25. За последние полтора-два года разница в цене между птицей и свининой уменьшилась, и сейчас находится на рекордном минимуме, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Это произошло впервые за последние 15 лет.



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Цифра недели

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Стоимость регистрации средств защиты растений может вырасти вдвое

В Минсельхозе обсуждался вопрос возможного двукратного увеличения с 2023 года стоимости регистрации и перерегистрации средств защиты растений (СЗР). Речь идет о внесении изменений в приказ от 2012 года, которым утверждаются методика определения платы за услуги и предельные цены. Изменения в подведомственных Минсельхозу учреждениях, ответственных за регистрацию, связываю с инфляцией и необходимостью увеличения уровня доходов научных кадров, при этом для аграриев продукция в итоге может подорожать.



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Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили рост

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле за неделю выросли на $5 до $425/т FOB, говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Причиной увеличения цен эксперты называют отсутствие позитивных новостей относительно урожая и экспорта в новом сезоне. В конце прошлой недели котировки опускались до $410-415/т, но затем вновь укрепились, в том числе на фоне отставания в севе яровой пшеницы в США.



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Сложности недели

«Сейчас у китайских поставщиков сельхозтехники есть прекрасный шанс представить себя и выбрать в России партнеров, в том числе среди ведущих дилеров» Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов Китайские производители сельхозтехники столкнулись с трудностями при доступе на российский рынок. Китай хотел бы снизить или временно обнулить утильсбор для ввозимой сельхозтехники, а также антидемпинговые пошлины на комплектующие и ускорить сертификацию техники и оборудования. Также заключение договоров тормозят сроки пребывания в России китайских представителей: из-за политики «нулевой толерантности» к COVID-19 в КНР пересечение границы для них сейчас стало крайне затруднительным.

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Из-за санкций России грозит профицит свекловичного жома

В рамках шестого пакета санкций кроме прочего Евросоюз запретил входящим в него странам закупать в России остатки от переработки растениеводческой продукции. Под данное ограничение, в частности, попал свекловичный жом, в том числе, гранулированный, и прочие отходы производства сахара. В 2021 году ЕС закупил у России отходов переработки растениеводческой продукции на 161,3 млн евро, за первый квартал 2022-го — на 68 млн евро. Почти 98% европейского импорта из России в этой категории — гранулированный свекловичный жом. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, Россия в сезоне-2021/22 произвела 1,5 млн т гранулированного свеклосахарного жома. Доля его экспорта в последние годы составляет 84-88%. При этом доля Евросоюза в общем объеме экспорта в последние годы выросла с 74% до 93-95%.



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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева, приобрел активы одного из самых крупных агрохолдингов Крыма — агрохолдинга «Дружба народов», следует из данных ЕГРЮЛ. «Дружба народов» владеет 20 тыс. га сельхозземель. Ранее компания принадлежала украинскому холдингу «Мироновский хлебопродукт». Компания выпускает до 75 тыс. т мяса птицы, которое продается под брендом «Ряба крымская». На свинокомплексах агрохолдинга содержится 25,5 тыс. свиней, мясокомбинат производит до 50 т колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Также в «Дружбу народов» входит «Крымская фруктовая компания» (КФК), которая выращивает яблоки и ягоды на 1,3 тыс. га земли.



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