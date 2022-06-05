Самое интересное за неделю с 30 мая по 5 июня

АгроТерра

Запуск системы прослеживаемости зерна не будут переносить

Минсельхоз решил не переносить сроки запуска системы прослеживаемости зерна. Об этом в интервью «Российской газете» сказала первый замглавы ведомства Оксана Лут. Сейчас участники рынка могут загружать данные в систему в тестовом режиме, обязательное оформления в системе товаросопроводительных документов начнется с 1 сентября. В начале мая Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства с предложением отложить запуск системы на год — до 1 сентября 2023-го.



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Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство утвердило продление квот на экспорт минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Изначально квоты были введены с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022-го. Как и прежде, ограничения не будут распространяться на поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных — свыше 5,9 млн т. Квоты будут действовать с июля, а не с первого месяца лета, поскольку активных закупок удобрений российскими аграриями в июне не будет, так что нет необходимости ограничивать экспорт.



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Цитата недели



«Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно: их не принимают в иностранных портах, европейских портах, и их не страхуют» Министр иностранных дел Сергей Лавров Глава МИД заявил, что проблемы с поставками российского зерна на мировые рынки связаны с санкциями, наложенными на российские суда: под ними оказались все логистические и финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки. Союз экспортеров зерна считает, что для исправления ситуации необходимы срочные меры, в первую очередь со стороны ООН и ФАО.



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Внутренние цены на подсолнечное масло достигли уровня прошлого года

Цена подсолнечного масла в России достигла уровня прошлого года, несмотря на рекордные экспортные котировки. Так, в апреле отпускные цены производителей были на уровне 100,6 тыс. руб./т (без НДС), год назад — 96-98 тыс. руб./т, а потом начали снижаться и к октябрю опустились примерно до 76 тыс. руб./т. Масложировой союз отмечает, что снижение внутренних цен — следствие мер, предпринятых правительством, и курса рубля. Так, ранее были зафиксированы цены на подсолнечное масло, потом введена плавающая вывозная пошлина, которая будет действовать по 31 августа 2022 года. Кроме того, с 15 апреля по 31 августа действует квота на экспорт подсолнечного масла.



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Аграрии не отмечают дефицита шин для сельхозтехники

У опрошенных «Агроинвестором» сельхозпроизводителей нет трудностей с шинами, зато остается актуальной проблема поставки запчастей. О том, что в России может возникнуть нехватка шин для сельхозтехники, написал «Коммерсантъ». Наибольшие риски дефицита в премиальном сегменте, поскольку его основные участники приостановили отгрузки шин в Россию.



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Минтранс вновь прорабатывает ограничение движения грузовиков из ЕС

Минтранс вновь прорабатывает вопрос об ограничении движения на территории России грузовых транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, по аналогии с Белоруссией, где предусмотрена перевалка/перецепка груза в специально отведенных местах. Об этом отраслевые объединения производителей напитков и продуктов питания написали премьер-министру Михаилу Мишустину. Они просят его не вводить ограничения для въезжающего в Россию грузового автотранспорта.



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Оценка недели

«О какой нехватке может идти речь? Это игра на повышение цен и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности» Дефицита продовольствия в мире быть не может, такие слухи подогревают цены на рынке, считает Злочевский. По его оценке, в России запасы зерна снизятся до шестилетнего минимума: по состоянию на 1 июля они будут не на 18, а на 16 недель. Однако никаких угроз по физическому снабжению, наличию продовольствия или опасений в отношении возможного дефицита нет и быть не может.

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Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель», которое принадлежит бизнесмену Александру Говору, о приобретении российского бизнеса американской сети ресторанов McDonald’s. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания, при этом позволит сохранить рабочие места и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны. При этом ФАС уточняет, что продавец имеет право в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.



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Акции Beyond Meat за год подешевели более чем в четыре раза

Акции Beyond Meat, крупнейшего производителя растительного «мяса», 27 мая 2022 года стоили $28,63 (NASDAQ), 28 мая 2021-го — $145,42, в начале 2022-го — $64,87. Начиная с лета прошлого года акции преимущественно падали, и 24 мая достигли минимума — $22,94. При этом в 2019-м компания провела IPO, после размещения акций по $25, цены на них выросли до $234, капитализация превысила $14 млрд. Снижение котировок — следствие представленных отчетов компании.



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