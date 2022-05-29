Самое интересное за май

Е. Разумный

Дополнительное финансирование АПК в 2022 году превысило 220 млрд рублей

Дополнительная поддержка российского АПК в 2022 году, помимо финансирования госпрограммы, объем которого был утвержден в декабре 2021-го, превысила 220 млрд руб., оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Конечно, значимые цифры, и это беспрецедентное внимание государства к нашей отрасли. За что мы и правительству, и президенту благодарны», — добавил он. При этом сохраняются и ранее принятые меры поддержки производства и переработки зерновых, а ставка по льготным кредитам не превышает 5%.



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Владимир Путин: Россия может собрать рекордный урожай пшеницы в 2022 году

В этом году в России ожидается хороший урожай зерна, по предварительным оценкам, он может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Об этом президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам. «Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России, — подчеркнул глава государства. — Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков».



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В России появился новый биржевой индекс на пшеницу

С 18 мая в России появился новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы. Он будет рассчитываться Национальной товарной биржей в рублях без НДС на основе ежедневной средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск. Появление новых ценовых индикаторов становится более актуальным в связи с уходом с рынка поставщиков внебиржевой информации — Bloomberg и Refinitiv. В планах — создание на срочном рынке Мосбиржи расчетного фьючерса на новый индекс.



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Внедрение системы прослеживаемости зерна могут отложить на год

Минсельхоз предлагает отложить на год — до 1 сентября 2023-го — внедрение государственной системы прослеживаемости зерна, ФГИС «Зерно», следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас предполагается, что добровольное тестирование системы должно начаться с 1 июля, обязательное предоставление данных по всей цепочке движения урожая — с 1 сентября 2022 года. Информация о продуктах переработки зерновых должна была в обязательном порядке вноситься в систему с 1 марта 2023 года.



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Виктория Абрамченко: Россия продолжит экспорт продовольствия

Россия продолжит экспортировать излишки производимого в стране продовольствия, для этого будут найдены новые маршруты и новые возможности в других странах, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Интерес к российскому продовольствию в мире растет, при этом санкции, которые были введены еще в 2014 году, дали новый импульс для развития отечественного производства. Однако зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что страна не будет поставлять на экспорт продовольствие в ущерб внутреннему рынку. Россия готова в полном объеме выполнять свои обязательства, но ждет содействия от торговых партнеров.



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Рентабельность в птицеводстве упала

Рентабельность птицеводства сейчас находится на минимуме за последние несколько лет, оценил Национальный союз птицеводов. Предложение мяса — птицы и свинины — растет на фоне увеличения производства, а также беспошлинного ввоза в страну свинины и говядины. Однако дополнительный объем мяса на рынке негативно сказывается на экономике птицеводческих предприятий и приводит к снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Ситуация усугубляется повышением цен на зерно и сою, которые являются основными статьями затрат птицеводов.



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В 2022 году молочная отрасль будет развиваться стабильно, однако появились риски, которые могут создать сложности для участников этого рынка в следующем году, отмечает «Союзмолоко». АПК России активно развивался за счет того, что нашей стране были доступны лучшие технологии, в том числе зарубежные, чем отрасль активно пользовалась. Отсюда вытекает первый и самый главный риск — разрыв логистических цепочек. На текущий момент в молочной отрасли порядка 60% средств производства — импорт из недружественных стран. Разрыв этих цепочек приводит к тому, что под большим вопросом оказались поставки оборудования для новых инвестиционных проектов.



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Аграрии Кубани могут засеять рисом 90 тысяч гектаров

Аграрии Краснодарского края рассчитывают посеять 90 тыс. га риса из ранее запланированных 119 тыс. га. Сокращение могло быть более значительным из-за аварии на Федоровском гидроузле на реке Кубань в конце апреля. 12 мая было завершено возведение временной дамбы и шло ее укрепление, однако уже 13-го стало известно, что дамбу размыло. Однако в третьей декаде мая дамба работала и позволяла сельхозпроизводителям вести сев.



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В России появится система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

В России будет создана Федеральная государственная информационная система (ФГИС) прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн». Соответствующе постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За исключением некоторых пунктов оно вступает в силу 1 сентября 2022 года. Предполагается, что система позволит усовершенствовать контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и бороться с контрафактом.



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McDonald’s продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, сообщила компания. В соответствии с соглашением он приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ими под новым брендом. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели, ее стоимость не раскрывается. Говор является лицензиатом McDonald’s с 2015 года и управляет 25 ресторанами в Сибири.



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