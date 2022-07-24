Самое интересное за неделю с 18 по 24 июля

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Аналитики продолжают повышать прогнозы урожая зерна

Отраслевые аналитики продолжают корректировать прогнозы урожая зерна. Аналитический центр «СовЭкон» повысил оценку валового сбора пшеницы с 89,2 млн т до 90,9 млн т на фоне высоких первых показателей производства агрокультуры. Также в очередной раз прогноз производства пшеницы повысил аналитический центр «Русагротранса» - на 2,6 млн т до 92,7 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить около 141 млн т (предыдущая оценка — 138,6 млн т).



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Минпромторг поддержал идею фудшеринга в России

Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России. Согласно проекту, торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию. Оценочно, это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год. Ежегодно в России образуется более 17 млн т пищевых отходов.



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Цитата недели



«Это беспрецедентное соглашение между двумя противоборствующими сторонами» Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Стороны договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Совместный координационный центр, создаваемый в рамках договоренностей, должен будет урегулировать возможные инциденты. Договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море добровольная, заявил РИА «Новости» замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Производители семян предложили субсидировать использование отечественного посевного материала



Представитель «Щелково агрохим» (в том числе производит семена) на заседании комитетов по аграрным вопросам Госдумы и Совета Федерации предложил субсидировать аграриям из бюджета до 70% стоимости семян, производимых в России: такая мера должна привести к сокращению зависимости от импорта семян. Сейчас субсидируется до 50% стоимости только элитных семян независимо от страны их происхождения.

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Цифра недели







Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, отметил регулятор. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагалось в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. ЦБ уточнил, что будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. Также Банк России улучшил прогноз инфляции на 2022 год с 14-17% до 12-15%.



В России снова массово гибнут пчелы

Массовая гибель пчел зафиксирована в 14 регионах России. Об этом «Агроинвестору» сообщили в Федеральном научном центре (ФНЦ) пчеловодства. С наиболее серьезными проблемами столкнулся Алтай. По состоянию на 20 июля в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай поступило 19 обращений о гибели пчел, по ним проводятся предварительные проверки. Основная причина — обработки полей агрохимикатами. После 2019-го, когда на проблему всерьез обратил внимание Минсельхоз, такого массового отравления пчел, как в этом году, не было.



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Земельный банк крупнейших компаний вырос на 1,3 млн гектаров

Общий земельный банк крупнейших в России латифундистов составил 16,7 млн га — на 1,3 млн га больше, чем годом ранее, следует из десятого рейтинга землевладельцев, который составила компания BEFL. В списке лидеров вошел 71 игрок, под контролем которых находится минимум 100 тыс. га сельхозземель. Пятерка лидеров не изменилась, однако их совокупный земельный банк за год увеличился на 258 тыс. га. При этом, если не считать первую десятку, то в рейтинге произошли довольно существенные перестановки.



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Предложение недели



«Нам нужно развивать отрасль производства иван-чая и довести объемы производства хотя бы до 30-35% [от объемов рынка чая, кофе и т. п. напитков]. Это позволит оставить в нашей стране 100 млрд руб. ежегодной выручки» Председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая — кипрея узколистного — в перечень сельхозпродукции. Об этом агроведомство сообщило после того, как президент Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» пообещал направить в министерство предложения по развитию отрасли.



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В Калужской области распространяется высокопатогенный грипп птиц

В Калужской области увеличилось число очагов высокопатогенного гриппа птиц. Еще на прошлой неделе в Калужской области было принято решение изъять и уничтожить всю птицу в домашних хозяйствах в районах, где выявлен грипп птиц. Рассматривается вопрос денежной компенсации населению. Также в районах запретят торговать живой птицей. На крупных птицефабриках рекомендуют усилить дезинфекцию и ввести вахтовый режим работы для сотрудников. В первую карантинную зону одного из очагов попала «Продо Птицефабрика Калужская».



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Производители аминокислот предупредили о риске остановки их выпуска

Обнуление ввозных пошлин на аминокислоты демотивирует российских производителей вкладываться в развитие отрасли. Об этом рассказали представители крупнейших компаний-изготовителей аминокислот России и Беларуси на онлайн пресс-брифинге, организованном Ассоциацией «Союзкрахмал». В первой декаде апреля прошло совещание у заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, по результатам которого Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу было поручено проработать вопрос принятия таможенно-тарифных мер для стимулирования развития производства кормовых добавок на территории России. Однако вместо поддержки получилась обратная ситуация: ввозные пошлины на аминокислоты обнулили, а их экспорт запретили.



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