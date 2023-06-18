Самое интересное за неделю с 12 по 18 июня

В. Бычков

В России стартовала уборочная кампания

Аграрии Хасавюртовского района Дагестана первыми в стране приступили к уборке зерновых, сообщает РИА «Дагестан». Хозяйству «Голден Стар» предстоит обмолотить 200 га озимого ячменя. Плановая урожайность — не менее 25 ц/га. Всего в республике озимые зерновые посеяны на 96 тыс. га. Федеральный Минсельхоз в своем Telegram-канале сообщил, что к уборке зерновых также приступили аграрии Чеченской республики и Ставропольского края. В прошлом году первым о начале уборке зерновых и зернобобовых в регионе в середине июня сообщил Минсельхоз Крыма. Примерно тогда же уборочная кампания стартовала в Дагестане.



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Владимир Путин: Россия думает над выходом из «зерновой сделки»

Россия думает над тем, чтобы выйти из «зерновой сделки», тем более что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе встречи с военными корреспондентами. Глава государства также отметил, что значительная часть зерна, поставляемого Украиной по этому соглашению, уходит в ЕС, а не в беднейшие страны, как предполагалось. «Сорок с лишним процентов идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они — главные получатели украинского зерна: оно подешевле, они это получают, и им хорошо, и Украине деньги за это платят», — обратил внимание Путин, добавив, что беднейшие страны получали лишь около 3% вывозимого зерна.



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Планы недели

Россия планирует войти в топ-10 экспортеров продовольствия Россия ставит задачу к 2030 году войти в десятку мировых экспортеров продовольствия. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Сейчас страна занимает 18-ю позицию в рейтинге. Россия поставляет продовольствие в 160 стран, при этом, по словам вице-премьера, закрытие западных рынков не обрушило наш экспорт, а привело к его увеличению. Так, если в досанкционном 2013 году поставки за рубеж были на уровне $16,5 млрд, то в 2022-м объем агроэкспорта вырос до $41,5 млрд. «Политика санкций не приводит к закрытию границ. Политика санкций приводит к тому, что в беднейших странах продовольствия будет все меньше и оно будет все дороже», — подчеркнула Абрамченко.

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Пошлина на экспорт подсолнечника сохранится до тех пор, пока перерабатывающие мощности не будут полностью загружены. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, пишет «Прайм». По его словам, в ближайшее время российские перерабатывающие мощности по масличным достигнут примерно 30 млн т. «При этом производство сырья у нас пока несколько ниже, особенно его не хватает в центральной России. Поэтому будем продолжать работу по наращиванию сырьевой базы и развитию собственной переработки», — сказал министр. Кроме того, в текущих условиях отмена пошлины на подсолнечник может обвалить мировые цены на сырье и масло, добавил он.



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В России нет дефицита сельскохозяйственной техники, страна стремится к технологическому суверенитету и успешно замещает машиностроителей, которые ушли из страны. Об этом гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов сказал в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, объем заявок и приобретенной техники по сравнению с прошлым годом вырос на 30%, но спрос на нее имеет сезонный характер. Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов подтвердил, что дефицита сельхозтехники в России нет, равно как и спроса на нее.



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Цифра недели

Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России до 85 млн тонн Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России сразу на 3,5 млн т до 85 млн т без учета Крыма и новых регионов. Прогноз сбора фуражных зерновых увеличен на 0,1 млн т до 42,25 млн т. Минсельхоз России ранее сохранил без изменений свой прогноз производства зерна на уровне 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы с учетом новых регионов. Глобальный сбор пшеницы, по оценке американских аналитиков, может составить 800,19 млн т (789,76 млн т в майском отчете), фуражного зерна — 1513,29 млн т (1509,53 млн т).

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«Рустарк» запустит первую очередь нового завода в сезоне-2025/26

Компания «Рустарк» и администрация Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве производственного комплекса по глубокой переработке зерна на территории промышленного парка в Армавире. Общая сумма инвестиций в три очереди составит 60 млрд руб. Первая очередь комплекса начнет выпуск продукции в сезоне-2025/26. Она станет крупнейшим промышленным биотехнологическим проектом в России. На заводе будут производиться лимонная и молочные кислоты пищевого качества, востребованные рынком полисахариды, в том числе ксантановая камедь как для пищевой, так и для нефтегазовой отраслей.



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«Мираторг», сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» и Орловская область в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса по глубокой переработке картофеля и производству картофеля фри и картофельных оладий хашбраун. Инвестиции в проект в течение двух лет составят до 11,8 млрд руб., говорится в сообщении агрохолдинга. Ежегодно завод будет производить до 100 тыс. т готовой продукции для поставок в заведения «Вкусно — и точка», а также в другие сегменты HoReCa.



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Предложение недели

Минсельхоз предложил изменить цены для зерновых интервенций Минсельхоз предлагает изменить предельные минимальные цены на зерно, при достижении которых в 2023—2024 годах будут проводиться закупочные и товарные интервенции на рынке зерна. Как следует из проекта приказа ведомства, предложенные уровни цен ниже тех, которые были утверждены ранее. Также предполагается скорректировать срок действия этих цен: если сейчас они определены на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го, то в проекте приказа — с 1 августа 2023 года по 30 июня 2024-го.

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