Самое интересное за неделю с 5 по 11 июня

NORDEN A.S.

Эксперты оценили ущерб для аграриев от разрушения Каховской ГЭС

В этом году ущерб для аграриев от разрушения Каховской ГЭС на Днепре, произошедшего 6 июня, возможно, будет небольшим, всю его серьезность можно будет оценить в 2024 году. Об этом «Агроинвестору» сказал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он подчеркнул, что на данный момент четкого мнения на этот счет нет. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что ущерб от аварии для отрасли АПК будет огромным. «Гидроэлектростанции являются большими источниками воды в открытом виде. Это заметно улучшает общий климат в регионе. Если воды не будет, то местность станет засушливой, увеличится разница температур ночью и днем. Все это в результате плохо скажется на растениях», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору».



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Погодные условия в Сибири и на Урале вызвали сложности с посевами

В ряде регионов Сибири и Урала из-за жары и дефицита осадков возникли сложности с посевами. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс». «Уже сделан прогноз, будет хороший урожай, более детальные оценки будут позже. Но появились сложности. Дефицит осадков особенно ощущается на Урале и очень сильно — на юге Западной Сибири, это сопровождается еще жарой невыносимой — плюс 38-40 градусов. Это, конечно, создает сложности, приводит к угнетению растений», — цитирует его агентство. Однако, по словам Вильфанда, в ближайшие дни ожидаются осадки, что может улучшить ситуацию. В прошлом году на Урале и в Сибири было собрано 18 млн т зерна, а в этом году эксперты прогнозируют урожай на уровне 14,5-15 млн т.



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Рекомендация недели

Минсельхоз рекомендовал экспортерам не продавать пшеницу дешевле $240 за тонну Минсельхоз рекомендовал российским экспортерам зерна не продавать пшеницу на внешнем рынке дешевле $240/т, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников совещания, прошедшего в ведомстве. Они рассказали, что инициатива связана с низкой стоимостью зерна на внутреннем рынке, где цены на пшеницу 4-го класса на 31 мая составляли 9925 руб./т — на 33,6% меньше, чем год назад.

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ВТБ продаст свою долю в «Деметра-Холдинг»

Банк ВТБ продаст свою долю (45%) в одном из крупнейших российских зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» и ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными покупателями, сообщил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ видит для себя мало перспектив в зерновом бизнесе, кроме того, введенные против банка санкции мешают работе холдинга, пояснил он. «Мы оттуда выходим. Это решено. Мы уже давно ушли из контроля, и будем уходить полностью», — сказал он, уточнив, что доля банка в холдинге будет продана в этом году. По словам Костина, покупатели уже найдены, причем «может быть, будут не только российские».



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Томаты и огурцы продолжают дешеветь

Цены на плодоовощную продукцию в России с 30 мая по 5 июня 2023 года в среднем снизились на 1,6%. Томаты стали дешевле на 8,7%, огурцы — на 5,1%, в то же время цены на картофель выросли на 4,3%, морковь подорожала на 4,1%, свекла — на 3,8%, капуста — на 2,4%, следует из материалов Росстата. В прошлом году продукция, которая поставлялась из Херсонской области на территорию России, существенно повлияла на снижение цен на ранние овощи и картофель, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В результате аграрии недополучили расчетную выручку, на которую надеялись. В этом году рынок подготовился к повторению ситуации, однако Минсельхоз сообщил, что на фоне текущих сложностей, связанных с СВО, больших объемов раннего картофеля из новых регионов ожидать не стоит.



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Цифра недели

Экспорт растительного масла в этом сезоне может вырасти на 28% Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой прогнозирует, что в текущем сезоне Россия экспортирует свыше 5,9 млн т растительного масла, что на 28,3% больше, чем за предыдущий сезон (4,6 млн т). Однако он отмечает, что экспорт мог бы быть выше, на итоговую картину влияет ситуация с мировыми ценами на масла и относительно вялый спрос со стороны основных импортеров. С начала сезона Россия увеличила экспорт растительного масла на 10%, до более 3,6 млн т.

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Спрос на мясо в первый месяц шашлычного сезона превзошел ожидания отрасли

Начало шашлычного сезона и рост спроса на мясо привели к некоторому повышению цен на него. На неделе с 30 мая по 5 июня розничные цены на мясо кур выросли в среднем на 2,4%, следует из данных Росстата. Свинина за этот период подешевела на 0,2%, цена на говядину почти не изменилась, баранина подорожала на 1,4%. В мае средняя цена на мясо и птицу увеличилась на 1,7% относительно апреля, в том числе куры стали дороже на 5,4%. Ранее началось повышение оптовых цен. Свинина стала дорожать вслед за мясом бройлера, цены на которое укрепляются на протяжении последнего месяца. Начало сезона барбекю, которое пришлось на конец апреля — начало мая, в этом году полностью соответствовало ожиданиям продавцов и производителей и даже, похоже, превзошли их, поскольку на прилавках магазинов порой не хватало маринованного мяса, сказал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.



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«Забайкальский зерновой терминал» начал регулярные отгрузки в Китай

Компания «Забайкальский зерновой терминал» (входит в ГК «Новый сухопутный зерновой коридор») начала регулярные отгрузки в Китай, сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Первая партия сои по контракту, заключенному между Производственно-экспортной компанией «ЭПТ» и госкорпорацией China Chengtong, уже прибыла в КНР.



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Достижение недели

«Эфко» стала крупнейшей компанией пищевой отрасли по объему выручки По итогам 2022 года лидером пищевой отрасли в России по объему выручки впервые стала «Эфко», следует из рейтинга Food & Drink Russia крупнейших компаний АПК и пищевой отрасли, подготовленного группой компаний INFOLine. Выручка «Эфко» увеличилась на 24% и составила 277 млрд руб., что позволило ей обогнать многолетнего лидера списка — компанию PepsiCo Россия. Ее выручка в прошлом году, по оценке INFOLine, выросла на 7% до 270 млрд руб.

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