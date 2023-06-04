Самое интересное за май

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Правительство утвердило правила локализации производства семян

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России. Разработанный Минсельхозом документ направлен на снижение риска утраты компетенции в области селекции и семеноводства основных сельхозкультур, а также на преодоление технологической зависимости отечественного сельхозпроизводства от импорта. Правила также регулируют взаимодействие отечественных компаний с иностранными. Так, доля иностранных производителей в совместных предприятиях должна быть не больше 49%. Дата вступления постановления в силу — с 1 сентября 2023 года.



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Базовая цена для расчета экспортной пошлины на зерно будет повышена

Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы (так называемая цена отсечения) с 1 июня увеличится с нынешних 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в кулуарах Всероссийского зернового форума. По словам главы агроведомства, это позволит оставить больший объем средств у сельхозпроизводителей. Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале уточнил, что изменение механизма коснется всех зерновых, а не только пшеницы.



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Запчасти для сельхозтехники могут войти в список товаров для параллельного импорта

Вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий поручила Минпромторгу и Минсельхозу проработать возможность включения запасных частей для сельхозтехники в перечень товаров для параллельного импорта. Цель такого расширения — обеспечить аграриев необходимыми запасными частями в период проведения сезонных полевых работ, сообщила пресс-служба вице-премьера.



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С октября в России может быть введена квота на импорт пестицидов

Минсельхоз предложил установить квоту на импорт пестицидов в Россию. В конце апреля министерство направило письмо в Минпромторг с этим предложением для рассмотрения на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. Предполагается, что квота составит 15 тыс. т на период с 1 октября 2023-го по 30 апреля 2024 года. Предлагается устанавливать отдельные объемы для основных групп пестицидов, таких как гербициды, фунгициды и инсектициды. Доступ к квоте получат предприниматели, работающие на постоянной основе с проверенными иностранными производителями и не занимающиеся импортом контрафакта. Размер квоты рассчитывался на основе объемов производства и потребления пестицидов в России за последние три года.



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«Зерновая сделка» продлевается на два месяца

«Зерновая сделка» продлевается на два месяца, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку инициатив Анкары по этому вопросу и пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения условий сделки. «Я желаю, чтобы это решение было благоприятным для всех сторон, что имеет жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия, особенно для облегчения транспортировки зерна нуждающимся странам», — написал Эрдоган. Москва подтвердила продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призвала максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений.



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Со второго полугодия 2023-го российские садоводы смогут получать субсидии на закладку садов только при условии, если используют отечественные саженцы. Об этом сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на сессии по садоводству в ходе Кавказской инвестиционной выставки. «Мы дали первое полугодие 2023 года для того, чтобы садоводы завезли все саженцы и ими произвели закладку по ранее заключенным контрактам», — уточнил Некрасов, отметив, что «нужно поддерживать свое питомниководство». «Играть в лотерею "привезут — не привезут саженцы" мы больше не можем», — добавил он.



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«Коблик групп» планирует купить завод John Deere

Компания «Коблик групп» планирует купить завод иностранной компании John Deere в Оренбурге, работа которого была приостановлена из-за санкций. На заводе будут производить прицепные машины, зерноперегрузчики и конвейерные сушилки. Перспективы работы предприятия обсудили губернатор региона Денис Паслер и гендиректор компании Егор Коблик, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области. Запуск производства намечен на 2023 год.



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Агрохолдинг «Золотой Початок» и корпорация Syngenta заключили соглашение о создании первого совместного предприятия по производству семян сельхозрастений в соответствии с правилами локализации, установленными правительством по инициативе Минсельхоза, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. Согласно планам сторон, совместное предприятие будет создано до вступления в силу правил локализации с 1 сентября 2023 года, оно будет заниматься селекцией гибридов пропашных культур. В дальнейших планах — создание научной базы и промышленного предприятия полного цикла для увеличения объема и качества посевного материала, выпускаемого в России.



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«Русский водород» купил имущество «Донбиотеха»

Московская компания «Русский водород» стала победителем торгов, в ходе которых реализовывались акции «Донбиотеха» (недостроенный завод по глубокой переработке зерна в Ростовской области), следует из протоколов, опубликованных на торговой площадке «Альфалот». По ходу процедуры имущество компании было конвертировано в акции специально созданного АО «Донские биотехнологии» в количестве более 11 млн по номинальной цене 1 тыс. руб. за штуку, все 10 лотов с акциями «Русский водород» приобрел за 7,17 млрд руб.



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Российский бизнес Danone

Покупателем российского бизнеса Danone может стать группа компаний «Агранта», пишет «Прайм» со ссылкой на источник на молочном рынке. Заинтересованность в сделке агентству подтвердили в пресс-службе российского холдинга. Там уточнили, что «Агранту» интересуют не столько заводы Danone, сколько сохранение брендов, выпускаемых французским концерном, и продолжение развития производства молочной продукции.



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