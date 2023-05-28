Самое интересное за неделю с 22 по 28 мая

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Правительство утвердило правила локализации производства семян

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России. Разработанный Минсельхозом документ направлен на снижение риска утраты компетенции в области селекции и семеноводства основных сельхозкультур, а также на преодоление технологической зависимости отечественного сельхозпроизводства от импорта. Правила также регулируют взаимодействие отечественных компаний с иностранными. Так, доля иностранных производителей в совместных предприятиях должна быть не больше 49%. Дата вступления постановления в силу — с 1 сентября 2023 года.



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Садоводы попросили Минсельхоз

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила в Минсельхоз письмо с предложением о компенсациях для садоводов, аналогичных тем, которые получают производители молока. Объединение предлагает выделить поддержку в размере 10 руб. на каждый килограмм произведенной и реализованной продукции, на что в сумме потребуется около 15 млрд руб. Сейчас уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами составляет не более 45%, что противоречит Доктрине продовольственной безопасности, предусматривающей самообеспеченность на уровне 60%. Однако рост затрат на производство и снижение интереса инвесторов к отрасли затрудняют достижение этой цели.



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Просьба недели

Мясопереработчики попросил Минсельхоз ввести ограничения на экспорт курицы Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к Минсельхозу с просьбой ввести ограничения на экспорт курицы или установить квоту на ее беспошлинный импорт, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. По данным союза, на 21-й неделе 2023 года цены на тушку цыпленка-бройлера в опте достигли 175-185 руб./кг, что на 30% выше по сравнению с прошлым годом.

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В июне пошлина на подсолнечное масло будет нулевой

Согласно материалам Минсельхоза, в июне пошлина на экспорт подсолнечного масла из России будет нулевой, тогда как в мае она составляла 1122 руб. за тонну. Пошлина обнуляется впервые с февраля. Пошлина на экспорт шрота в июне снизится до 5012 руб. за тонну с 6578 руб. в мае. Это первое снижение пошлины с декабря 2022 года. Пошлина рассчитана на основе индикативной цены, которая составляет $940,5 за тонну масла и $262,4 — шрота.



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На прошлой неделе на зерновом рынке России не было единой ценовой динамики, поскольку цены колебались, несмотря на распродажу больших запасов, следует из отчета аналитической компании «ПроЗерно». Гендиректор компании Владимир Петриченко считает, что ситуация может измениться с 1 июня, когда будет введена новая базовая цена для расчета экспортной пошлины. Эксперт сказал «Агроивнестору», что некоторые производители все еще «сбрасывают» зерно перед новым урожаем по низким ценам, но есть и те, кто «стоит на высоких ценах и ждет соответствующих предложений». Это приводит к колебаниям цен на рынке. В целом, по его словам, ситуация негативная.



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Цифра недели

Базовая цена для расчета экспортной пошлины на зерно будет повышена с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы (так называемая цена отсечения) с 1 июня увеличится с нынешних 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в кулуарах Всероссийского зернового форума. По словам главы агроведомства, это позволит оставить больший объем средств у сельхозпроизводителей. Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале уточнил, что изменение механизма коснется всех зерновых, а не только пшеницы. По расчетам аналитического центра «СовЭкон», повышение цены отсечения до 17 тыс. руб./т приведет к снижению пошлины на 1,4 тыс. руб. за тонну.

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AEON создаст в Дубае структуру для поставок муки и нишевых культур

Корпорация AEON Романа Троценко планирует создать в Дубае компанию-экспортера муки и нишевых агрокультур, таких как лен и чечевица, которые не облагаются вывозными пошлинами и не имеют ограничений для сбыта. В конце прошлого года подконтрольная Троценко «Аеон Агро» выкупила у банка «Траст» агрохолдинг «Ростагро», который управляет около 240 тыс. га сельхозземель в основном в Пензенской и Саратовской областях. В марте 2023-го на встрече Троценко с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсуждались планы «Ростагро», в том числе возможность постройки предприятия по производству муки.



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Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,5%

С 16 по 22 мая цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,5%, говорится в материалах Росстата. Это больше, чем за период с 11 по 15 мая, когда цены уменьшились на 0,9%. На цены традиционно влияют сезонность, динамика курсов валют, баланс спроса и предложения, а также скорость поступления в торговлю отечественной продукции нового урожая. С начала лета до середины осени традиционно ожидается сезонное снижение цен, обусловленное поступлением на рынок большого количества грунтовых овощей и фруктов с российских аграрных предприятий.



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Проект недели

Syngenta и «Золотой Початок» создадут СП в области селекции и семеноводства Агрохолдинг «Золотой Початок» и корпорация Syngenta заключили соглашение о создании в Воронежской области первого совместного предприятия по производству семян сельхозрастений в соответствии с правилами локализации, установленными правительством по инициативе Минсельхоза. Согласно планам сторон, совместное предприятие будет создано до вступления в силу правил локализации с 1 сентября 2023 года, оно будет заниматься селекцией гибридов пропашных культур. В дальнейших планах — создание научной базы и промышленного предприятия полного цикла для увеличения объема и качества посевного материала, выпускаемого в России.

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