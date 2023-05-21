Самое интересное за неделю с 15 по 21 мая

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Владимир Путин выразил надежду на достойный урожай в 2023 году

Президент Владимир Путин выразил надежду на то, что урожай в 2023 году будет «как минимум достойным». Об этом он сказал на совещании о ходе весенних полевых работ. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания сказал, что общая посевная площадь в этом году превысит 85 млн га. Министр также подтвердил прогноз ведомства по урожаю зерна на уровне 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы, что, по его словам, позволит обеспечить баланс на рынке и продолжить развивать экспортный потенциал.



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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме особо остановился на теме развития транспортной инфраструктуры для перевозки сельскохозяйственных товаров. А одной из основных задач назвал обеспечение российского рынка судами, которые смогут перевозить зерновые грузы. Он признал, что России необходимы свои крупнотоннажные балкеры, которых «у нас сегодня практически нет», и рассказал, что сейчас ведется проектирование первого отечественного балкера для перевозки зерна, по его словам, строительство первого такого судна должно завершиться в конце 2025 года или в начале 2026-го. «Очень надеюсь, что не будет сдвижек [сроков]», — отметил министр.



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Соглашение недели

«Зерновая сделка» продлевается на два месяца «Зерновая сделка» продлевается на два месяца, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку инициатив Анкары по этому вопросу и пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения условий сделки. «Я желаю, чтобы это решение было благоприятным для всех сторон, что имеет жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия, особенно для облегчения транспортировки зерна нуждающимся странам», — написал Эрдоган. Москва подтвердила продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призвала максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений.

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Единственный в России производитель лактозы увеличил ее выпуск

Молочный комбинат «Ставропольский» — единственный в России производитель лактозы — увеличил мощность ее выпуска в несколько раз, до 300 тыс. т в год. Об этом ТАСС сообщил начальник цеха лактозы Владимир Чернобаев. По его словам, предприятие готово полностью заместить импорт лактозы. Промышленное производство пищевой лактозы на «Ставропольском» началось четыре года назад, фармакопейной — два года назад. Первоначальная мощность производства составляла около 2,8 тыс. т лактозы ежегодно, затем постепенно увеличивалась.



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В России изобрели вакцину для защиты от африканской чумы свиней

В России разработали кандидатный вакцинный штамм, защищающий от вируса африканской чумы свиней (АЧС). При разработке вакцины получены положительные результаты, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе Минобрнауки. Исследования были проведены на базе ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии». Новая вакцина должна помочь сократить количество вспышек заболевания на территории России.



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Цифра недели

Эксперты оценили объем урожая зерна в 2023 году, он может составить не менее 130 млн тонн Эксперты, выступившие на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, прогнозируют, что сбор пшеницы в России в 2023 году превысит 80 млн т, пишет «Интерфакс». Так, руководитель аналитического центра компании «Русагротранс» Игорь Павенский сообщил, что прогноз сбора пшеницы был повышен до 84,1 млн т благодаря улучшению ситуации на Юге и в Поволжье. Сбор зерна в целом в России он прогнозирует на уровне 129,8 млн т.

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«Коблик групп» планирует купить завод John Deere

Компания «Коблик групп» планирует купить завод иностранной компании John Deere в Оренбурге, работа которого была приостановлена из-за санкций. На заводе будут производить прицепные машины, зерноперегрузчики и конвейерные сушилки. Перспективы работы предприятия обсудили губернатор региона Денис Паслер и гендиректор компании Егор Коблик, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области. Запуск производства намечен на 2023 год.



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«Дочка» Таманской винной компании начнет производить вино в Северной Осетии

«Дочка» Таманской винной компании («Тавинко») «Виноградарь Кавказа» к 2028 году планирует запустить производство вина в Северной Осетии. Виноградники компании расположатся в Моздокском районе, сейчас они высажены на площади 30 га из предусмотренных 259 га, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Виноградаря Кавказа» Генриха Багаты. По его словам, первый крупный урожай планируется собрать через пять лет, и к этому времени будет построен завод, который сможет производить более 2 млн бутылок вина в год. При этом в планах компании увеличить площади под виноградом до 2,5 тыс. га.



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Предложение недели

ИКАР предложил стимулировать экспорт молочной продукции частным субсидированием Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что экспорт молочной продукции из России может помочь снизить избыток товара на рынке и стабилизировать цены, пишет «Интерфакс». Однако из-за ограничений на субсидирование экспорта, установленных ВТО, Россия не может использовать государственные экспортные субсидии, поэтому эффективным может быть механизм частного субсидирования. Минсельхоз ранее предложил повысить компенсацию затрат на перевозку молочной продукции на экспорт.

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