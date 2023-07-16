Самое интересное за неделю с 10 по 16 июля

Е. Разумный

Минсельхоз разместил на портале проектов нормативных правовых актов новый вариант поправок в правила субсидирования льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов. Из документа пропали нормы, предусматривающие повышение максимальной ставки по таким займам с 5% до 7%, а также сокращающие размер субсидирования банкам со 100% до 70% ключевой ставки при выдаче краткосрочных кредитов. Однако новый проект вводит для растениеводов, привлекающих заемные средства на покупку топлива, семян, средств защиты растений, удобрений и др., новое требование. Теперь они будут обязаны застраховать не менее 50% площади земельных участков, отведенных под сельскохозяйственные культуры.



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Сбор риса в этом году превысит 1 млн тонн

В России нет проблем с обеспечением рисом: его урожай в этом году составит 1,05-1,1 млн т, объем производства крупы — порядка 60% от сбора. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель «Южного рисового союза» Игорь Лобач. По его словам, в этом году посевы только в Краснодарском крае заняли 109 тыс. га вместо запланированных 92 тыс. га. Несмотря на то, что в Крыму посевы погибли из-за разрушения Каховской ГЭС, полученного в стране урожая будет достаточно, чтобы обеспечить не только Россию (потребление составляет около 540 тыс. т в год), но и импортеров, хотя поставки на внешние рынки сейчас ограничены.



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Раздумья недели

Россия рассматривает вариант приостановки участия в «зерновой сделке» Россия рассматривает вариант приостановки участия в «зерновой сделке» и возвращения в нее, когда будут выполнены условия, учитывающие интересы нашей страны, сказал президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова», — отметил глава государства. Он также добавил, что еще есть несколько дней, чтобы подумать, как поступить. Срок соглашения истекает 17 июля, на момент подготовки этой подборки решение по сделке не было озвучено.

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Крупные торговые сети выступили против законопроекта о «честной цене»

Крупные торговые сети выступили против законопроекта о «честной цене», который поступил на рассмотрение Госдумы в начале июня. Документ предлагает обязать их размещать на ценниках дополнительную информацию о цене продукта за килограмм или литр. «Мы не фиксируем массового запроса от потребителей на такие изменения в ценниках, — сказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). — Большинство покупателей при выборе продуктов редко ориентируются на конкретный вес, а в первую очередь оперируют удобством упаковки и доступностью по цене конкретного товара».



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«Щелково Агрохим» инвестирует 700 млн руб. в строительство в Адыгее селекционного центра по подсолнечнику. Об этом гендиректор компании, доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов сказал в ходе агрофестиваля Betaren-2023. «На Юге России мы планируем построить селекционный центр для подсолнечника. Мы приобрели земельные площади, у нас есть хозяйства, в которых мы можем это делать. В нашем ведении находится около 5,5 тыс. га на Юге России. И мы будет инвестировать в создание селекционного центра по подсолнечнику. Сейчас делается план-проект застройки», — рассказал он (цитата по сообщению «Щелково Агрохим»).



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Цифра недели

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы до 47,5 млн тонн Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 47,5 млн т. Оценка потенциала вывоза ближайшего конкурента — стран ЕС — осталась без изменений по сравнению с июнем, на уровне 38,5 млн т. Прогноз поставок на внешние рынки фуражного зерна из России оценивается в 9 млн т, как и в прошлом месяце. В 2022/23 сельхозгоду, по данным американского агроведомства, Россия поставила на внешние рынки 45,5 млн т пшеницы «при достаточных запасах, отсутствии ограничений на экспорт в течение всего года и конкурентоспособных ценах» и снова стала крупнейшим экспортером.

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Нехватка кадров все больше мешает развитию бизнеса в АПК

Рост себестоимости производства и нехватка квалифицированного персонала стали факторами, наиболее серьезно мешающими развитию бизнеса у производителей продуктов питания, показал опрос, проведенный INFOLine (результаты исследования есть у «Агроинвестора»). При этом аналитики агентства обращают внимание, что если в начале 2023 года проблему роста себестоимости ставили во главу угла 70-80% опрошенных компаний, то сейчас о ней сказали только 41% респондентов (при опросе можно было назвать несколько факторов). В то же время, если совсем недавно проблема нехватка квалифицированного персонала не входила в первую пятерку проблем, то сейчас стала вторым по значимости негативным фактором для отрасли: ее назвали 39% опрошенных.



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Мясопереработчики меняют рецептуру изделий из-за роста закупочных цен на птицу

Мясопереработчики вынуждены менять рецептуру изделий и по возможности заменять курицу свининой, рассказала «Российской газете» председатель правления Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова. По ее словам, участники рынка испытывают нехватку предложения мяса птицы, в связи с чем выросли закупочные цены: переработчики вынуждены покупать курицу по 190 руб./кг, тогда как в рознице ее стоимость составляет 165 руб./кг.



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Планы недели

Агрохолдинг «Ситно» построит племрепродуктор первого порядка за 3,5 млрд рублей Агрохолдинг «Ситно» вложит 3,5 млрд руб. в строительство бройлерного племенного репродуктора первого порядка в Челябинской области. Соответствующее соглашение было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром — 2023», сообщает Business FM Челябинск. Работы будут вестись в 2023—2026 годах. «На данный момент отрасль птицеводства более чем на 90% зависит от импорта. Важно возродить селекционную работу, создать современную отечественную научно-производственную базу, — отметил председатель совета директоров компании «Ситно» Павел Журавский. — Реализация данного проекта позволит удовлетворить потребности производителей мяса птицы по всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов и значительно снизить зависимость от импорта».

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