Самое интересное за неделю с 3 по 9 июля

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Рост ставок по льготным кредитам связан с увеличением портфеля уже выданных займов

Минсельхоз принял решение в 2024 году скорректировать предельную ставку по льготным кредитам с 5% до 7% из-за растущего портфеля уже выданных кредитов. Об этом в кулуарах Всероссийского дня поля—2023 сказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, портфель уже составляет порядка 1,3 трлн руб., и его нужно ежегодно обслуживать. Она также отметила, что решение связано и с заявлениями Центробанка о том, что ставка рефинансирования может вырасти.



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В этом году урожай риса увеличится, гречихи — может сократиться

Посевы риса в этом году оцениваются в 192 тыс. га, что больше показателя прошлого года, когда рис занял 174,1 тыс. га. При этом прогноз по урожаю достаточно высокий — более 1,06 млн т (923 тыс. т в 2022-м) благодаря хорошим стартовым условиям, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Сбор гречихи, по его оценке, составит 977 тыс. т (1,2 млн т в прошлом году). «С просом как всегда загадка. У него такой рынок: если в Саратовской области посеют — просо будет. Саратовская область здесь — ключевой игрок», — отметил Петриченко. По его прогнозу, сбор проса может составить порядка 420 тыс. т (309 тыс. т в 2022-м).



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Сделка недели

ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга» ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга», об этом глава банка Андрей Костин сообщил «Интерфаксу» в кулуарах Финансового конгресса Банка России. «Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее (долю) реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная», — цитирует Костина агентство.

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Отпускные цены на плодоовощную продукцию сейчас ниже прошлогодних, сообщает пресс-служба Минсельхоза, ценовая ситуация на рынке плодоовощной продукции стабильна. Например, отпускная цена на картофель ниже прошлогодней на 43,8%, свеклу — на 25,3%, морковь — на 19,7%, томаты — на 5,7%. Яблоки сейчас на 16,8% дешевле, чем годом ранее, сравнивает ведомство. По данным Росстата, в среднем прирост розничных цен на плодоовощную продукцию с 27 июня по 3 июля составил 0,5%. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников подтверждает, что сейчас оптовые цены на овощи «борщевого набора» и картофель ниже прошлогодних.



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Французская компания Danone, ранее решившая продать свой российский бизнес, делает ставку на «ЭкоНиву» в качестве его покупателя, пишет «Прайм» со ссылкой на свои источники. По информации агентства, Danone ранее оценивала стоимость подразделения в 1 млрд евро, но, по неофициальным оценкам, цена сделки может быть гораздо ниже — примерно 360 млн евро.



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Цифра недели

Урожай масличных может сократиться до 28 млн тонн В этом году урожай масличных может составить 28 млн т против почти 29,1 млн т в 2022-м. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Вместе с тем, возможен новый рекорд по сое — 6,2 млн т (около 6 млн т в прошлом году, согласно Росстату) — за счет расширения ее посевов. Сбор подсолнечника ИКАР ожидает на уровне 15,7 млн т (почти 16,4 млн т в 2022-м), рапса — 4,2-4,4 млн т (4,5 млн т). Однако, поскольку переходящие запасы масличных по итогам сезона-2022/23 ИКАР оценивает более чем в 3 млн т, включая около 2 млн т подсолнечника, ожидаемое сокращение производства, по словам Рылько, выглядит позитивно для рынка.

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Из порта Высоцк на экспорт отправлено 140 тысяч тонн зерновой продукции

Из зернового терминала порта Высоцк (Ленинградская область), начавшего работу весной, на экспорт отправлено 140 тыс. т зерновой продукции. Об этом рассказала директор Санкт-Петербургского филиала ФБГУ «Центр оценки качества зерна» Анита Милехина на III Балтийской зерновой ассамблее «Белые ночи — 2023», организованной компанией «ПроЗерно». Тестовая отгрузка первой партии пшеницы объемом 25 тыс. т из порта в городе Высоцк состоялась в апреле этого года.



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Группа «Русагро», один из крупнейших в России вертикальных агрохолдингов, сообщила о закрытии сделки по приобретению 50% акций у российских акционеров и контроля над группой компаний НМЖК. Стоимость сделки не уточняется. Контроль над НМЖК позволит компании занять ключевые позиции в основных сегментах B2С рынка, в том числе, стать производителем майонезов и майонезных соусов №1 в России, существенно укрепить позиции в выпуске подсолнечного масла и сопутствующих продуктов из маслосемян, а также в ряде продуктовых категорий промышленных жиров.



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Опасения недели

Европейские поставщики семян видят риски в правилах локализации Европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds (Bayer, BASF, Corteva и др.) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором предупредила о рисках для дальнейшей работы компаний-членов объединения из-за новых требований к локализации производства в России. Соответствующее постановление глава правительства подписал в мае, оно должно вступить в силу 1 сентября этого года. Членов Euroseeds беспокоит обязанность иностранных производителей создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться о локализации Минсельхозу. Также ассоциация видит риски в привязке локализации производства с таможенным регулированием.

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