Самое интересное за июнь

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Правительство утвердило новый механизм квотирования экспорта зерна

Правительство утвердило новый механизм квотирования экспорта зерновых, который позволяет экспортерам добровольно отказываться от тарифных квот или их части. Это объясняется желанием не допустить сокращения вывоза зерна, так как планы отгрузок на следующий сезон составляют 60 млн т. При этом со следующего сезона к экспортерам, которые не выберут квоту, может быть применен понижающий коэффициент при следующем распределении квоты на поставки. Поэтому тем участникам рынка, которые понимают, что рискуют не успеть вывезти заявленные объемы, важно иметь возможность отказаться от части квоты.



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В России стартовала уборочная кампания

В середине июня аграрии Хасавюртовского района Дагестана первыми в стране приступили к уборке зерновых, сообщает РИА «Дагестан». Хозяйству «Голден Стар» предстоит обмолотить 200 га озимого ячменя. Плановая урожайность — не менее 25 ц/га. Всего в республике озимые зерновые посеяны на 96 тыс. га. В прошлом году первым о начале уборке зерновых и зернобобовых в регионе в середине июня сообщил Минсельхоз Крыма. Примерно тогда же уборочная кампания стартовала в Дагестане.



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С 2024 года Минсельхоз объединит компенсирующую и стимулирующую субсидии для предприятий АПК. Это связано с достижением опережающих показателей Доктрины продовольственной безопасности по производству ряда продуктов, рассказала «Российской газете» замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Сейчас компенсирующую субсидию выдают на поддержание достигнутых показателей «на голову скота, на гектар, на тонну», а стимулирующую — на развитие отраслей, которые регионы определили для себя приоритетными.



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Владимир Путин: Россия думает над выходом из «зерновой сделки»

Россия думает над тем, чтобы выйти из «зерновой сделки», тем более что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе встречи с военными корреспондентами. Глава государства также отметил, что значительная часть зерна, поставляемого Украиной по этому соглашению, уходит в ЕС, а не в беднейшие страны, как предполагалось. «Сорок с лишним процентов идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они — главные получатели украинского зерна: оно подешевле, они это получают, и им хорошо, и Украине деньги за это платят», — обратил внимание Путин, добавив, что беднейшие страны получали лишь около 3% вывозимого зерна.



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Эксперты оценили ущерб для аграриев от разрушения Каховской ГЭС

В этом году ущерб для аграриев от разрушения Каховской ГЭС на Днепре, произошедшего 6 июня, возможно, будет небольшим, всю его серьезность можно будет оценить в 2024 году. Об этом «Агроинвестору» сказал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он подчеркнул, что на данный момент четкого мнения на этот счет нет. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что ущерб от аварии для отрасли АПК будет огромным. «Гидроэлектростанции являются большими источниками воды в открытом виде. Это заметно улучшает общий климат в регионе. Если воды не будет, то местность станет засушливой, увеличится разница температур ночью и днем. Все это в результате плохо скажется на растениях», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору».



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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне с 47,5 млн т до 47,7 млн т, всего зерна — с 59,2 млн т до 60 млн т. Экспорт составит 38% от валового сбора зерновых в 2022 году. Тем не менее, запасы зерна по итогам сезона ожидаются на уровне 22 млн т против 11,6 млн т в сезоне-2021/22, включая 16,3 млн т пшеницы (9,2 млн т).



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Пошлина на экспорт подсолнечника сохранится до тех пор, пока перерабатывающие мощности не будут полностью загружены. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, пишет «Прайм». По его словам, в ближайшее время российские перерабатывающие мощности по масличным достигнут примерно 30 млн т. «При этом производство сырья у нас пока несколько ниже, особенно его не хватает в центральной России. Поэтому будем продолжать работу по наращиванию сырьевой базы и развитию собственной переработки», — сказал министр. Кроме того, в текущих условиях отмена пошлины на подсолнечник может обвалить мировые цены на сырье и масло, добавил он.



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ВТБ продаст свою долю в «Деметра-Холдинг»

Банк ВТБ продаст свою долю (45%) в одном из крупнейших российских зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» и ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными покупателями, сообщил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ видит для себя мало перспектив в зерновом бизнесе, кроме того, введенные против банка санкции мешают работе холдинга, пояснил он. «Мы оттуда выходим. Это решено. Мы уже давно ушли из контроля, и будем уходить полностью», — сказал он, уточнив, что доля банка в холдинге будет продана в этом году. По словам Костина, покупатели уже найдены, причем «может быть, будут не только российские».



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«Забайкальский зерновой терминал» начал регулярные отгрузки в Китай

Компания «Забайкальский зерновой терминал» (входит в ГК «Новый сухопутный зерновой коридор») начала регулярные отгрузки в Китай, сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Первая партия сои по контракту, заключенному между Производственно-экспортной компанией «ЭПТ» и госкорпорацией China Chengtong, уже прибыла в КНР.



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Группа «Русагро» договорилась о приобретении контроля в ГК НМЖК, в состав которой входят два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Представители «Русагро» неофициально сообщили изданию, что группа подписала соглашение о приобретении 50% ГК НМЖК у российских акционеров и получении контроля над бизнесом. Сделка позволит компаниям получить синергические эффекты на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта.



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