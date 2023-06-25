Самое интересное за неделю с 19 по 25 июня

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Правительство утвердило новый механизм квотирования экспорта зерна

Правительство утвердило новый механизм квотирования экспорта зерновых, который позволяет экспортерам добровольно отказываться от тарифных квот или их части. Это объясняется желанием не допустить сокращения вывоза зерна, так как планы отгрузок на следующий сезон составляют 60 млн т. При этом со следующего сезона к экспортерам, которые не выберут квоту, может быть применен понижающий коэффициент при следующем распределении квоты на поставки. Поэтому тем участникам рынка, которые понимают, что рискуют не успеть вывезти заявленные объемы, важно иметь возможность отказаться от части квоты.



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С 2024 года Минсельхоз объединит компенсирующую и стимулирующую субсидии для предприятий АПК. Это связано с достижением опережающих показателей Доктрины продовольственной безопасности по производству ряда продуктов, рассказала «Российской газете» замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Сейчас компенсирующую субсидию выдают на поддержание достигнутых показателей «на голову скота, на гектар, на тонну», а стимулирующую — на развитие отраслей, которые регионы определили для себя приоритетными.



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Прогноз недели

«СовЭкон» понизил прогноз сбора зерна в России Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз сбора зерна в России в этом году на 2,3 млн т до 134 млн т. В том числе урожай пшеницы оценивается в 86,8 млн т вместо предыдущих 88 млн т, ячменя — в 19,9 млн т (20,8 млн т), кукурузы — в 14,6 млн т (14,8 млн т). Об этом говорится в материалах центра. Причиной снижения прогноза стали ухудшение условий сева яровой пшеницы в крупных регионах ее выращивания, а также быстрое сокращение запасов влаги в почве.

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В 2023 году урожай риса в России может увеличиться на 15%

В 2023 году урожай риса в России может увеличиться на 15%, до более чем 1 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В прошлом году сбор этой агрокультуры составил 923 тыс. т. По словам эксперта, прирост ожидается за счет увеличения посевов до 110 тыс. га в главном регионе-производителе риса — Краснодарском крае. В целом по России посевы риса в этом году выросли на 20 тыс. га до 194 тыс. га.



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Цены на пшеницу в портах продолжили расти

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе выросли на 750 руб. до 14,5-14,6 тыс. руб. за тонну без НДС. На малой воде пшеница также подорожала на 750 руб. до 13,1-13,3 тыс. руб. за тонну под влиянием снижения экспортной пошлины, пишет пoлe.pф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». Закупочные цены на базисе CPT Новороссийск выросли на 500 руб. до 11,7 тыс. руб. за тонну. В прошлом году цены составляли 15 тыс. руб. за тонну на глубокой воде и 14,6 тыс. руб. — на малой.



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Цифра недели

Вывоз пшеницы в этом сезоне может достигнуть 49 млн тонн Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что Россия может экспортировать 49 млн т пшеницы в текущем сезоне, сообщает поле.рф. Это на 7 млн т больше, чем рекордный результат пятилетней давности. Биржевой рынок пшеницы активно укреплялся в связи со значительным ухудшением состояния посевов яровой пшеницы, кукурузы и сои в США. Также сыграло свою роль заявление России об отсутствии заинтересованности в продлении «зерновой сделки» после ее окончания в середине июля.

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Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, до 2025 года вложит около 5 млрд руб. в модернизацию предприятия «Алтайский бройлер». В том числе в этом году инвестиции в расширение мощности убойного завода составят 1,2 млрд руб., рассказал руководитель «Алтайского бройлера» Румиль Зинюров. В 2022-м компания инвестировала в комплекс 1,7 млрд руб. Было открыто шесть новых корпусов по выращиванию цыплят-бройлеров, их ввод в производство позволил увеличить объем выпуска продукции почти на 20%. Кроме того, на убойном заводе был запущен котлетный цех.



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«Благо» планирует вложить 3 млрд рублей в развитие Эртильского МЭЗа

В ходе визита губернатора Воронежской области Александра Гусева на Эртильский маслоэкстракционный завод (МЭЗ) компании «Благо» стало известно, что объем инвестиций в его развитие до 2027 года может достигнуть 3 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». В пресс-службе «Благо» уточнили «Агроинвестору», что компания планирует увеличить объем переработки на заводе до 1 тыс. т в сутки.



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Планы недели

«Русский водород» запустит завод «Донбиотех» в 2026 году Компания «Русский водород», которая весной купила недостроенный завод «Донбиотех» за 7 млрд руб., намерена достроить предприятие по глубокой переработке зерна. «Русский водород» инвестирует в проект около 20 млрд руб. и рассчитывает ввести завод в эксплуатацию в 2026 году. Первую очередь завода, которая будет осуществлять сухой размол сырья, запустят в течение полугода. Вторая очередь — производство глютена и крахмала — должна начать работу в течение года. Третья — ферментация и получение лизин-сульфата — будет запущена максимум за год и 10 месяцев.

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