Самое интересное за неделю с 17 по 23 июля

Freepik.com

Рентабельность производителей зерновых за год снизилась почти в два раза. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. «Вследствие неисполнения российских требований по “зерновой сделке” так называемой у нас очень серьезно выросли транспортные расходы при экспорте. Соответственно, экспортеры отчасти перекладывают эти издержки на производителей зерновых, на наших растениеводов», — пояснил глава агроведомства. Недополученный доход или потери отрасли он оценил в 130 млрд руб.



Подробнее



Правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития органической сельскохозяйственной продукции в России до 2030 года, сообщается на сайте правительства. Основные цели стратегии — развитие внутреннего рынка органической продукции, увеличение экспорта и внедрение новых агротехнологий. Стратегия определяет пять целевых показателей, включая увеличение объема производства для внутреннего рынка к 2030 году до 114,5 млрд руб. (в 2021 году — 9,1 млрд руб.).



Подробнее



Решение недели

Россия выходит из «зерновой сделки» Министерство иностранных дел России (МИД) заявило о прекращении «зерновой сделки», что приведет к отзыву гарантий безопасности судоходства, закрытию морского гуманитарного коридора и расформированию совместного координационного центра в Стамбуле. В сообщении МИД говорится, что из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной. Речь идет в первую очередь о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечении логистики и страхования перевозок. «Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление “сделки”», — отметило министерство.

Подробнее



С 2024 года в рамках субсидии, которая объединит действующие сейчас стимулирующую и компенсирующую субсидии, будет выделено 12 приоритетных направлений для господдержки. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, пять направлений будут субсидироваться «по умолчанию»: это несвязанная поддержка, племенное животноводство, элитное семеноводство, страхование и поддержка малых форм хозяйствования. Из оставшихся семи направлений регионы должны будут выбрать для субсидирования три в зависимости от своих приоритетов.



Подробнее



Маркировку «эко» запретят использовать производителям не органической продукции

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому обозначения «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», сокращения «эко» и «био», а также сходные по значению слова могут использоваться только на этикетках продуктов, который произведены согласно установленным законом требованиям к органической продукции. Соответственно, если у производителя нет необходимого сертификата, он не сможет использовать на упаковке своей продукции эти слова. После того, как документ подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября 2024 году.



Подробнее



Цифра недели

Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% и скорректировал прогноз годовой инфляции Годовая инфляция в России в 2023 году может составить от 5% до 6,5%, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров. По прогнозу регулятора, к 2024 году показатель вернется к целевым 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление усиливается, и цены продолжают расти. На 17 июля годовой темп прироста потребительских цен составил 3,6%, что выше показателей мая (2,5%) и июня (3,3%). Также ЦБ впервые с сентября прошлого года повысил ключевую ставку сразу на 100 б. п. до 8,5%.

Подробнее



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая зерна в этом сезоне со 132 млн т до 134,5 млн т в базовом сценарии, в том числе пшеницы — с 86 млн т до 86,5 млн т. Согласно стрессовому сценарию, валовой сбор зерна может составить 123,5 млн т (118 млн т в предыдущем прогнозе), включая 79 млн т пшеницы (78 млн т), следует из презентации гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, которую он представил в ходе конференции «Где маржа». При этом, по словам эксперта, не исключено, что по пшенице прогноз может вернуться на уровень 86 млн т. Валовой сбор ячменя, по прогнозу ИКАР, может составить 19 млн т, кукурузы — 15,4 млн т. Экспортный потенциал при таком урожае ИКАР оценивает в 58,5 млн т, включая 46 млн т пшеницы, предыдущий прогноз предполагал объем вывоза на уровне 55,5 млн т зерна, в том числе 44 млн т пшеницы.



Подробнее



Минсельхоз предлагает установить временный запрет на вывоз рапса из страны с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024-го. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе уточняется, что временный запрет не распространяется на вывоз рапса в страны-члены Евразийского экономического союза, на вывоз с территории России через границу Забайкальск автомобильным и железнодорожным транспортом, а также на вывоз рапса для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. В конце марта 2022 года правительство уже установило запрет на вывоз рапса до 31 августа 2023 года.



Подробнее



Назначение недели

«Данон Россия» возглавил племянник Рамзана Кадырова Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб (Ибрагим) Закриев с 18 июля стал гендиректором «Данон Россия», следует из данных ЕГРЮЛ. Также сменился глава «Балтики»: ее президентом стал Таймураз Боллоев, который уже руководил компанией в 1991—2004 годах. 16 июля президент Владимир Путин своим указом передал доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества.

Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

