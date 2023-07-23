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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Самое интересное за неделю с 17 по 23 июля

На прошедшей неделе Россия вышла из «зерновой сделки», Центробанк повысил ключевую ставку и прогноз по инфляции, Минсельхоз решил определить приоритеты для господдержки, а «Данон» и «Балтика» получили новых руководителей

| Агроинвестор |

: рентабельность производства зерновых снизилась почти вдвое

Рентабельность производителей зерновых за год снизилась почти в два раза. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. «Вследствие неисполнения российских требований по “зерновой сделке” так называемой у нас очень серьезно выросли транспортные расходы при экспорте. Соответственно, экспортеры отчасти перекладывают эти издержки на производителей зерновых, на наших растениеводов», — пояснил глава агроведомства. Недополученный доход или потери отрасли он оценил в 130 млрд руб.

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Правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития органической сельскохозяйственной продукции в России до 2030 года, сообщается на сайте правительства. Основные цели стратегии — развитие внутреннего рынка органической продукции, увеличение экспорта и внедрение новых агротехнологий. Стратегия определяет пять целевых показателей, включая увеличение объема производства для внутреннего рынка к 2030 году до 114,5 млрд руб. (в 2021 году — 9,1 млрд руб.).

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Решение недели

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило о прекращении «зерновой сделки», что приведет к отзыву гарантий безопасности судоходства, закрытию морского гуманитарного коридора и расформированию совместного координационного центра в Стамбуле. В сообщении МИД говорится, что из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной. Речь идет в первую очередь о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечении логистики и страхования перевозок. «Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление “сделки”», — отметило министерство.


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выделит приоритетные направления для поддержки

С 2024 года в рамках субсидии, которая объединит действующие сейчас стимулирующую и компенсирующую субсидии, будет выделено 12 приоритетных направлений для господдержки. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, пять направлений будут субсидироваться «по умолчанию»: это несвязанная поддержка, племенное животноводство, элитное семеноводство, страхование и поддержка малых форм хозяйствования. Из оставшихся семи направлений регионы должны будут выбрать для субсидирования три в зависимости от своих приоритетов.

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Маркировку «эко» запретят использовать производителям не органической продукции

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому обозначения «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», сокращения «эко» и «био», а также сходные по значению слова могут использоваться только на этикетках продуктов, который произведены согласно установленным законом требованиям к органической продукции. Соответственно, если у производителя нет необходимого сертификата, он не сможет использовать на упаковке своей продукции эти слова. После того, как документ подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября 2024 году.

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Цифра недели

Годовая инфляция в России в 2023 году может составить от 5% до 6,5%, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров. По прогнозу регулятора, к 2024 году показатель вернется к целевым 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление усиливается, и цены продолжают расти. На 17 июля годовой темп прироста потребительских цен составил 3,6%, что выше показателей мая (2,5%) и июня (3,3%). Также ЦБ впервые с сентября прошлого года повысил ключевую ставку сразу на 100 б. п. до 8,5%.


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повысил прогноз урожая зерна

() повысил прогноз урожая зерна в этом сезоне со 132 млн т до 134,5 млн т в базовом сценарии, в том числе пшеницы — с 86 млн т до 86,5 млн т. Согласно стрессовому сценарию, валовой сбор зерна может составить 123,5 млн т (118 млн т в предыдущем прогнозе), включая 79 млн т пшеницы (78 млн т), следует из презентации гендиректора Дмитрия Рылько, которую он представил в ходе конференции «Где маржа». При этом, по словам эксперта, не исключено, что по пшенице прогноз может вернуться на уровень 86 млн т. Валовой сбор ячменя, по прогнозу , может составить 19 млн т, кукурузы — 15,4 млн т. Экспортный потенциал при таком урожае оценивает в 58,5 млн т, включая 46 млн т пшеницы, предыдущий прогноз предполагал объем вывоза на уровне 55,5 млн т зерна, в том числе 44 млн т пшеницы.

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предложил продлить запрет на экспорт рапса

предлагает установить временный запрет на вывоз рапса из страны с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024-го. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе уточняется, что временный запрет не распространяется на вывоз рапса в страны-члены Евразийского экономического союза, на вывоз с территории России через границу Забайкальск автомобильным и железнодорожным транспортом, а также на вывоз рапса для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. В конце марта 2022 года правительство уже установило запрет на вывоз рапса до 31 августа 2023 года.

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Назначение недели

Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб (Ибрагим) Закриев с 18 июля стал гендиректором «Данон Россия», следует из данных ЕГРЮЛ. Также сменился глава «Балтики»: ее президентом стал Таймураз Боллоев, который уже руководил компанией в 1991—2004 годах. 16 июля президент Владимир Путин своим указом передал доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества.


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