Самое интересное за неделю с 7 по 13 октября

Е. Разумный

Официальный прогноз урожая зерна понижен

Урожай зерна в этом году составит примерно 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на выставке «Золотая осень», пишет ТАСС. «С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», — прокомментировал он. Ранее урожай зерна прогнозировался на уровне 132 млн т, в том числе 85-86 млн т пшеницы.



Подробнее



Минсельхоз возлагает надежды на использование цифровых финансовых инструментов при оплате продукции АПК. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, сейчас для решения проблем с оплатой агроведомство использует в том числе расчеты в национальных валютах — 17% всего оборота оплачивается таким образом.



Подробнее



Сев озимых идет тяжело из-за нехватки влаги

Минсельхоз рассчитывает, что озимые под урожай 2025 года займут 20 млн га, однако сев из-за нехватки влаги проходит очень тяжело, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром», пишет «Интерфакс». «Сеем практически в песок», — посетовала она, уточнив, что в ряде регионов дождя не было «где-то с апреля». Тем не менее, Лут подчеркнула, что 20 млн га озимых будут посеяны. «Вопрос в том, что будет дальше со всходами, вегетация растений будет зависеть от наличия воды, дождей», — добавила она.



Подробнее



Доля семян сахарной свеклы отечественной селекции в этом году достигнет 8%

В этом году доля семян сахарной свеклы отечественной селекции должна достигнуть 8%. Об этом на форуме «Научное обеспечение продовольственной безопасности в условиях глобальных вызовов» в ходе выставки «Золотая осень» сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. «У меня это вызывает на самом деле гордость, потому что много лет мы занимались и не могли никак справиться с сахарной свеклой <...> — были где-то ниже 2% (по доле отечественной селекции), хотя разработок было очень много», — отметила она. По словам министра, такого уровня самообеспечнности — 8% — в России не было никогда. «Я уверена, что наши разработки, разработки наших ученых, позволят нам выйти на необходимую обеспеченность в 75% (к 2030 году) по этой культуре», — считает Лут.



Подробнее



Минпромторг выделит более 2 млрд рублей на субсидирование скидок на сельхозтехнику

Минпромторг увеличит финансирование программы субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику (программа №1432) на 2,2 млрд руб. к уже выделенным 8 млрд руб. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сказал на заседании совета Госдумы по развитию сельскохозяйственного машиностроения в России. По оценкам министерства, выделение дополнительных средств позволит поставить аграриям еще около 2,7 тыс. единиц техники на льготных условиях, сообщает «Интерфакс».



Подробнее



Отраслевой союз выступает против изменения расчета акциза на сладкие напитки

Ассоциация «Союзнапитки» (объединяет крупных производителей) обратилась в Минфин с просьбой сохранить существующий механизм акцизов для сахаросодержащих напитков: согласно проекту федерального бюджета на следующие три года, порог отнесения безалкогольных напитков к сахаросодержащим должен снизиться с 5 г до 2 г сахара на 100 мл. В своем письме ассоциация настаивает, что уменьшение порога уравняет продукцию с пониженным содержанием сахара с полносахарной, которая традиционно формирует основной спрос, что «может привести к утрате позитивного эффекта акциза», пишет «Коммерсантъ».



Подробнее



Unilever продала бизнес в России и Белоруссии

Британская Unilever (производство косметической продукции, бытовой химии, пищевой продукции и мороженого под брендами Dove, «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», Rexona, «Инмарко», «Магнат», Ekzo, Knorr и др.) завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии группе компаний «Арнест». Предметом сделки стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, ее условия не разглашаются. «В течение прошедшего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала в себя разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу», — говорится в сообщении Unilever. Также уточняется, что закрытие сделки завершает присутствие Unilever в России.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

