Самое интересное за неделю с 30 сентября по 6 октября

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Сельхозпроизводство снизилось на 3,2%

Сельхозпроизводство в январе-августе 2024 года снизилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России. В том числе в августе сельхозпроизводство сократилось на 14,7% после роста на 5,2% в июле. Объем производства продукции во всех хозяйствах в августе в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 925,1 млрд руб., в январе-августе — 4,31 трлн руб.



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В России растут цены на кукурузу

На прошлой неделе цены на кукурузу на Юге выросли сразу на 835 руб., до 16583 руб./т (EXW, европейская часть России, с НДС), в Черноземье — на 750 руб., до 15210 руб./т, в Центре — на 565 руб., до 14917 руб./т, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно». Это самая высокая ценовая динамика на зерновом рынке России на прошлой неделе, пишет «Интерфакс». Ранее гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что кукуруза в этом году показывает самый глубокий провал в производстве среди зерновых — ее сбор ожидается на уровне 11,9 млн т (16,6 млн т в 20203-м по данным Росстата).



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Союз экспортеров зерна предложит пересмотреть методику распределения квоты на вывоз

Союз экспортеров зерна планирует обратиться в Минсельхоз с предложением пересмотреть методику распределения квоты на вывоз зерна на вторую половину сезона. Это связано с тем, что некоторые участники рынка сейчас отгружают зерно за рубеж по низким ценам, сообщил союз в своем Телеграм-канале.



По предварительным данным, за первые три месяца сезона-2024/25 экспорт зерна из России составил около 17 млн т, что «превышает разумные параметры, исходя из экспортного потенциала сезона и спроса на мировом рынке», отметил союз, напомнив, что экспортный потенциал в этом сельхозгоду определен на уровне 60 млн т, что на 16% ниже, чем в 2023/24-м, когда отгрузки за рубеж впервые в истории превысили отметку 70 млн т.



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Минсельхоз предлагает расширить перечень сельхозкультур, семена для посева которых облагаются льготным НДС по ставке 10%. Соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в июньское распоряжение кабмина. Предполагается, что он вступит в силу через день после официальной публикации и будет действовать до конца 2029 года.



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Экспортные пошлины на зерновые в этом году могут принести в бюджет почти 134 млрд рублей

Экспортная пошлина на зерновые в этом году может принести в бюджет почти 133,9 млрд руб., в 2025-м — 187,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, который правительство внесло в Госдуму. В 2026 и 2027 годах объем собранной пошлины может увеличиться до 200,5 млрд руб. и 221,5 млрд руб. соответственно.



Вывозная таможенная пошлина на масло и масличные культуры в этом году, оценочно, пополнит бюджет примерно на 5,2 млрд руб. В 2025-м объем ее сбора может увеличиться почти до 7 млрд руб., в 2026 году — снизиться до 5,6 млрд руб. Расчетный показатель на 2027 год в документе не указан: пока действие пошлины продлено только на период до 31 августа 2026-го. В 2024 году бюджет также рассчитывает получить 41,7 млрд руб. от экспортной пошлины на шрот.



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Финансирование аграрной госпрограммы может снизиться в 1,6 раза

Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2025 году запланировано в объеме 266,9 млрд руб., в 2026-м — 273,8 млрд руб., в 2027-м — почти 277 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму. В этом году финансирование госпрограммы, согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, составит 420 млрд руб. В том числе на реализацию федеральных проектов внутри программы в следующем году предусмотрено 227,3 млрд руб. против 380,3 млрд руб. в 2024-м. В следующие два года на них могут выделить 234,9 млрд руб. и 237,2 млрд руб.



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Россия возвращает экспортные позиции на рынке сахара

После отмены запрета на экспорт сахара, действовавший до конца августа, Россия активно возвращается на рынки других стран. Кроме государств ЕАЭС и Абхазии, начались поставки в Таджикистан, Туркмению, Азербайджан, рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Он прогнозирует, что в этом сезоне мы можем вернуться на все наши традиционные рынки, а это около 18 стран. Российская свеклосахарная отрасль с 2016 года стала нетто-экспортером, однако пока наша страна не реализовывает в полной мере свой потенциал на международных рынках сахара, обратил внимание Иванов.



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