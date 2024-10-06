Самое интересное за неделю с 30 сентября по 6 октября

Сельхозпроизводство снизилось на 3,2%
Сельхозпроизводство в январе-августе 2024 года снизилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России. В том числе в августе сельхозпроизводство сократилось на 14,7% после роста на 5,2% в июле. Объем производства продукции во всех хозяйствах в августе в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 925,1 млрд руб., в январе-августе — 4,31 трлн руб.
В России растут цены на кукурузу
На прошлой неделе цены на кукурузу на Юге выросли сразу на 835 руб., до 16583 руб./т (EXW, европейская часть России, с НДС), в Черноземье — на 750 руб., до 15210 руб./т, в Центре — на 565 руб., до 14917 руб./т, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно». Это самая высокая ценовая динамика на зерновом рынке России на прошлой неделе, пишет «Интерфакс». Ранее гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что кукуруза в этом году показывает самый глубокий провал в производстве среди зерновых — ее сбор ожидается на уровне 11,9 млн т (16,6 млн т в 20203-м по данным Росстата).
Союз экспортеров зерна предложит пересмотреть методику распределения квоты на вывоз
Союз экспортеров зерна планирует обратиться в Минсельхоз с предложением пересмотреть методику распределения квоты на вывоз зерна на вторую половину сезона. Это связано с тем, что некоторые участники рынка сейчас отгружают зерно за рубеж по низким ценам, сообщил союз в своем Телеграм-канале.
По предварительным данным, за первые три месяца сезона-2024/25 экспорт зерна из России составил около 17 млн т, что «превышает разумные параметры, исходя из экспортного потенциала сезона и спроса на мировом рынке», отметил союз, напомнив, что экспортный потенциал в этом сельхозгоду определен на уровне 60 млн т, что на 16% ниже, чем в 2023/24-м, когда отгрузки за рубеж впервые в истории превысили отметку 70 млн т.
Минсельхоз предложил установить льготную ставку НДС на семена всех агрокультур
Минсельхоз предлагает расширить перечень сельхозкультур, семена для посева которых облагаются льготным НДС по ставке 10%. Соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в июньское распоряжение кабмина. Предполагается, что он вступит в силу через день после официальной публикации и будет действовать до конца 2029 года.
Экспортные пошлины на зерновые в этом году могут принести в бюджет почти 134 млрд рублей
Экспортная пошлина на зерновые в этом году может принести в бюджет почти 133,9 млрд руб., в 2025-м — 187,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, который правительство внесло в Госдуму. В 2026 и 2027 годах объем собранной пошлины может увеличиться до 200,5 млрд руб. и 221,5 млрд руб. соответственно.
Вывозная таможенная пошлина на масло и масличные культуры в этом году, оценочно, пополнит бюджет примерно на 5,2 млрд руб. В 2025-м объем ее сбора может увеличиться почти до 7 млрд руб., в 2026 году — снизиться до 5,6 млрд руб. Расчетный показатель на 2027 год в документе не указан: пока действие пошлины продлено только на период до 31 августа 2026-го. В 2024 году бюджет также рассчитывает получить 41,7 млрд руб. от экспортной пошлины на шрот.
Финансирование аграрной госпрограммы может снизиться в 1,6 раза
Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2025 году запланировано в объеме 266,9 млрд руб., в 2026-м — 273,8 млрд руб., в 2027-м — почти 277 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму. В этом году финансирование госпрограммы, согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, составит 420 млрд руб. В том числе на реализацию федеральных проектов внутри программы в следующем году предусмотрено 227,3 млрд руб. против 380,3 млрд руб. в 2024-м. В следующие два года на них могут выделить 234,9 млрд руб. и 237,2 млрд руб.
Россия возвращает экспортные позиции на рынке сахара
После отмены запрета на экспорт сахара, действовавший до конца августа, Россия активно возвращается на рынки других стран. Кроме государств ЕАЭС и Абхазии, начались поставки в Таджикистан, Туркмению, Азербайджан, рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Он прогнозирует, что в этом сезоне мы можем вернуться на все наши традиционные рынки, а это около 18 стран. Российская свеклосахарная отрасль с 2016 года стала нетто-экспортером, однако пока наша страна не реализовывает в полной мере свой потенциал на международных рынках сахара, обратил внимание Иванов.
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