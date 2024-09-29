Самое интересное за сентябрь

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Минсельхоз ждет выделения дополнительных средств для субсидирования льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки Банком России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Елену Фастову. Она напомнила, что в этом году на субсидирование льготных кредитов в бюджете предусмотрено 209 млрд руб., в том числе 28 млрд руб. — на новые краткосрочные кредиты. Накануне журнал поле.рф со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщил, что выделение дополнительных субсидий на льготное кредитование аграриев в 2024 году не предусмотрено.



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Экспорт кукурузы могут ограничить

В связи со снижением валового сбора кукурузы вероятность ограничения ее экспорта довольно высока. Такое мнение высказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». По его словам, при ожидаемом сборе в 11,8 млн т отгрузки на внешние рынки все равно бы шли и могли составить около 1,5-2,5 млн т. Ранее «Агроинвестор» сообщал, что сбор кукурузы в этом году может стать минимальным с 2018 года.



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Ущерб АПК Курской области от военных действий превышает 85 млрд рублей

Предварительная сумма ущерба сельхозпредприятий в Курской области из-за военных действий оценивается в 85 млрд руб. Об этом врио губернатора региона (победивший на прошедших выборах) Алексей Смирнов сообщил в ходе итоговой коллегии Минсельхоза. По предварительной информации, в восьми приграничных районах пострадало 94 предприятия. В отрасли растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тыс. га. Как следствие — снижение валового сбора зерна на 1,5 млн т, масличных культур на 500 тыс. т, сахарной свеклы — на 700 тыс. т. Подтвержден факт гибели 352 тыс. голов скота, в том числе более 300 тыс. свиней, 26 тыс. голов КРС.



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Российским сельхозтоваропроизводителям не стоит ждать резкого роста маржинальности, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Так, сейчас многие обычные приоритеты развития сельского хозяйства, похоже, отодвинуты на задний план в пользу одного — это удержание низкого уровня инфляции на продовольственные товары. «Если мы применим этот критерий ко всем аграрным рынкам <...>, то многие действия регулятора становятся понятными и логичными. В связи с этим я не думаю, что нам стоит реалистично ожидать ценового протуберанца на какой-то из ключевых крупных товаров, просто потому что, скорее всего, регулятор постарается сделать так, чтобы этого не произошло», — сказал Рылько в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



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Производство сахара в этом сезоне может составить не менее 6,1 млн тонн

В этом году снижение урожайности сахарной свеклы на Юге и в Центре в значительной степени компенсировано расширением посевов и увеличением выхода сахара, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктура аграрного рынка Евгений Иванов. «Соответственно, по нашим прогнозам, мы произведем не меньше 6,1 млн т сахара с учетом переработки мелассы и сиропа, если уберем все площади», — прокомментировал он «Агроинвестору».



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Темпы сева озимых опустились до одиннадцатилетнего минимума

К 20 числам сентября озимыми зерновыми было засеяно 8,3 млн га против 9,3 млн га годом ранее и в среднем за пять лет. Это самый низкий показатель с 2013 года, сообщил аналитический центр «СовЭкон», пояснив, что сев отстает от средних значений на фоне неблагоприятной погоды в основных регионах выращивания озимых. Так, темпы сева на Юге и в Поволжье отстают на 0,4 млн га от прошлогодних показателей, в Центре было засеяно на 0,2 млн га меньше площадей, чем в прошлом году.



За последние 30 дней в Европейской части России выпало менее 20% от нормы осадков. Сухая погода — сдерживающий фактор для проведения сева и представляет угрозу для уже засеянных полей, отметили аналитики. В ближайшие две недели основные погодные модели предсказывают сохранение сухой погоды в Поволжье, Центре и чуть более влажную погоду на Юге. На фоне повсеместной нехватки влаги высока вероятность, что растения войдут в зиму в плохом состоянии.



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Правительство поддержало законопроект о фудшеринге при условии доработки

Правительство в целом поддержало законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Артема Метелева об отмене НДС на продукты, которые раздают гражданам по системе фудшеринга, при условии доработки этой инициативы до ее внесения в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина. Речь идет о передаче товаров с истекающим сроком годности, при этом общая стоимость передаваемых в течение года продуктов не должна превышать 1% от доходов продавцов.



Среди замечаний, которые нужно учесть при доработке законопроекта, — упоминание в нем непродовольственных товаров. В кабмине также сочли не аргументированным включение в перечень продуктов для фудшеринга чая и кофе. Кроме того, правительство обратило внимание, что предусмотренный законопроектом перечень благотворителей не установлен законодательством и что в документе не определены источники компенсации выпадающих из-за новой льготы доходов федерального бюджета.



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Группа «Русагро» планирует реализовать проект по производству риса в Приморском крае. Соглашение с правительством региона и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики компания подписала в ходе Восточного экономического форума. В реконструкцию рисовых оросительных систем планируется вложить 22,8 млрд руб., это позволит увеличить производство риса до 150 тыс. т в год, говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья. Площадь сева риса в крае в течение пяти-семи лет может увеличиться более чем вдвое, до 32 тыс. га.



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ГК «Агроэко» сообщила, что договорилась о сделке по покупке бизнеса компании «Русмит», работающей в Воронежской области. Ее стоимость не уточняется, однако отмечается, что сделка заключена с соблюдением интересов обеих сторон и на взаимовыгодных рыночных условиях. M&A консультантом по сделке выступил Россельхозбанк, который полностью сопровождал процесс. По словам соучредителя и гендиректора «Русмит» Геннадия Смыслова, планы о продаже активов у руководства компании появились около двух лет назад, шел поиск подходящего покупателя.



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Группа компаний «Дамате» сообщила, что выиграла торги по приобретению имущества производственно-технологического комплекса «Донстар» в Ростовской области, используемого для производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В результате торгов в собственность агрохолдинга перешел крупнейший в России комплекс по производству мяса утки. Согласно протоколу торгов, цена предложения превысила 1,28 млрд руб. В ближайшее время компания планирует завершить все юридические процедуры по оформлению торгов.



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