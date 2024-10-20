Самое интересное за неделю с 14 по 20 октября

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Правительство выделит еще 17,5 млрд рублей на льготное кредитование

Правительство направит дополнительно около 17,5 млрд руб. на поддержку льготного кредитования для аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тыс. заемщиков. «Рассчитываем, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора, чтобы он в будущем успешно выполнял задачи продовольственной безопасности, предоставляя нашим гражданам в первую очередь возможности самого широкого выбора качественных отечественных продуктов», — отметил глава кабмина.



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Центробанк отметил рост цен на подсолнечник

Цены производителей подсолнечника выросли в условиях ухудшения прогнозов на урожай в центральных и южных регионах России, а также повышенного спроса со стороны переработчиков, следует из доклада ЦБ «Региональная экономика» за октябрь. В целом, по прогнозам экспертов, урожай масличных ожидается на 4-6% ниже уровня прошлого года, но выше среднего пятилетнего значения. При этом сбор подсолнечника будет заметно ниже прошлогоднего.



Аграрии отмечают снижение урожайности и качественных характеристик подсолнечника: семечки слишком мелкие и имеют меньшую масличность, говорится в докладе. Больше всего это актуально для регионов, которые столкнулись с заморозками и засухой — то есть в Центре и на Юге, отмечают аналитики ЦБ. В этом условиях производители подсолнечника повышают цены, отмечая повышенный спрос со стороны переработчиков.



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Экспорт мяса и мясной продукции достиг рекорда

Экспорт мяса и мясопродуктов за первые девять месяцев этого года вырос на 16% по сравнению с 2023-м и достиг 570 тыс. т. Поставки мяса птицы увеличиваются за счет отгрузок в Саудовскую Аравию (плюс 11 тыс. т), Китай (8 тыс. т) и другие страны Азии и Ближнего Востока. С момента открытия рынка Китая для ввоза российской свинины в феврале 2024 года в эту страну было поставлено более 17 тыс. т этой продукции. По итогам всего года общий объем поставок всех видов мяса достигнет 800 тыс. т, что станет рекордным показателем с 2014 года, следует из исследования Россельхозбанка, на которое ссылается «Коммерсантъ». Кроме того, растут поставки готовой продукции, что повышает маржинальность российских производителей, отмечает управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США уменьшила прогноз производства пшеницы в России на 1 млн т, до 82 млн т. При этом прогноз экспорта остался без изменений по сравнению с сентябрем — 48 млн т, а по переходящим запасам — повышен с 6,7 млн т до 7,2 (в сезоне-2023/24 — 11,7 млн т). Прогноз производства фуражного зерна снижен с 36,8 млн т до 35,5 млн т (в сезоне-2023/24 — 42,54 млн т), оценка его экспорта также уменьшена на 1,1 млн т, до 7 млн т (12,46 млн т).



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Союз экспортеров зерна начал публиковать консенсус-индикативы экспортных цен на пшеницу

Союз экспортеров зерна начал публикацию консенсус-индикативов экспортных цен для российской пшеницы на основе опроса экспортеров -членов союза. Так, индикатив пшеницы с 12,5% протеина на октябрь составляет $240/т, на ноябрь — $245/т, на декабрь — $250/т (FOB Новороссийск). Для цены пшеницы с протеином 11,5% предусмотрена корректировка на $5, для 10,5% протеина — $15 c тонны, говорится в Telegram-канале союза.



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Вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет ТАСС. «Конечно, мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой, — пояснила она. — Мы просто должны увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью».



Агроведомство также сообщило, что принимает меры по наращиванию импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. На их рост влияет значительное увеличение потребления молочной продукции вследствие повышения доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности предприятий HoReCa, пояснило министерство.



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«Дамате» сообщила, что начинает поставки индейки в сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Ранее индейка никогда не присутствовала в позициях сети, в том числе у бренда-предшественника (McDonald’s). Сэндвич, в состав которого войдут ломтик индейки, яйцо и плавленый сыр Чеддер, появится в утреннем меню в ноябре во всех более чем 900 заведениях сети в 65 регионах России.



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