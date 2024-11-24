Самое интересное за неделю с 18 по 24 ноября

Д. Абрамов

Цены на подсолнечник и масло растут

На прошлой неделе цены на подсолнечник и масло росли. Так, в Европейской части страны цена закупки масла увеличилась на 1-2 тыс. руб., до 90,4-92,4 тыс. руб./т в зависимости от региона, цена продажи прибавила 1-3 тыс. руб., до 92-93,8 тыс. руб./т, следует из данных портала OilWorld. Экспортная цена (FOB) предложения на декабрь — $1,12 тыс./т (плюс $5), спроса — $1,1 тыс. (плюс $15). «Семечка» в закупке на прошлой неделе подорожала на 2-3 тыс. руб., до 40,1-41,1 тыс. руб./т в зависимости от региона, цена продажи выросла на 1-3 тыс. руб., до 40,5-42,1 тыс. руб./т.



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Прогноз экспорта пшеницы в ноябре повышен с 4,6 млн т до 5 млн т, из которых отгружено уже 2,5 млн т, сообщили «Агроинвстору» в аналитическом центре «Русагротранса». Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре на прошлой неделе оставались около $226/т FOB, с поставкой в декабре — $230/т FOB. Цена на французскую и германскую пшеницу опустилась на $12, до $226/т и $238/т соответственно, американская подешевела на $11, до $247/т.



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Минпромторг предложил поэтапно индексировать утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, предусматривающего введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора на некоторые виды сельхозтехники. Первым этапом предлагается индексировать действующие коэффициенты сбора с 1 января 2025 года, исключение — сельскохозяйственные тракторы мощностью до 340 лошадиных сил. В период с 2026-го по 2030 год предполагается дальнейшая ежегодная индексация коэффициентов на 15% по всем указанным в проекте позициям.



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Планы увеличения производства ягод вызывают сомнения

К 2030 году площади ягодников в России планируется увеличить на 6,2 тыс. га, сбор ягод в товарном секторе довести до 52 тыс. т, следует из презентации, которую директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов представил в Совете Федерации на круглом столе по вопросам развития производства плодоовощной продукции. Потенциальный урожай ягод в 2025 году ведомство оценивает в 29,3 тыс. т против 19,5 тыс. т в этом году, пишет «Интерфакс».



Гендиректор Ягодного союза, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий напоминает, что в 2023 году урожай ягод, по данным Росстата, составил 25,4 тыс. т. «Текущий показатель, озвученный в сообщении, в 19,5 тыс. т демонстрирует снижение урожая к предыдущему году на 23%. Это очень существенное падение, мы надеялись, что его можно будет избежать», — сказала она «Агроинвестору».



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Сбор тепличных овощей обновит рекорд

По данным консалтинговой компании «Технологии Роста», в прошлом году урожай тепличных овощей в России в товарном секторе, с учетом продукции, полученной от фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, составил 1,64 млн т. В этом году показатель будет выше — порядка 1,68-1,69 млн т, что станет новым рекордом, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее на заседании правительства говорила, что производство овощей закрытого грунта в организованном секторе в этом году составит около 1,6 млн т.



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«Деметра-Холдинг» в октябре вышел на рынок подсолнечника, закупив крупную партию маслосемян, сообщает Reuters. По информации агентства, подсолнечник был куплен для последующей перепродажи, также компания заинтересовалась приобретением маслоэкстракционного завода. Источник «Агроинвестора» в компании сказал, что на протяжении нескольких последних сезонов «Деметра-Холдинг» развивает экспертизу не только в закупке сельхозкультур для экспортных поставок, но и для обеспечения потребителей на внутреннем рынке. «Кроме традиционных для нас культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза мы начали приобретать опыт торговли другими продуктами», — отметил он. Компания долгое время работает на агрорынке и ощущает потребность сельхозпроизводителей продавать урожай «в одно окно», поэтому в этом сезоне холдинг решил расширить линейку закупаемой продукции и в том числе приобрел подсолнечник.



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Первое в стране предприятие по глубокой переработке амаранта запущено в Воронежской области

Компания «Русская олива» (входит в научно-производственный холдинг «АмарантАгро») запустила в Воронежской области первую линию завода по глубокой переработке амаранта. Первое в стране предприятие с такой специализацией создано в особой экономической зоне «Центр», сообщает правительство региона. Инвестиции в первую очередь завода составили свыше 1,5 млрд руб. Она будет перерабатывать 6 тыс. т амаранта в год. С вводом в апреле 2025 года следующей очереди завода годовой объем переработки удвоится.



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