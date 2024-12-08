Самое интересное за неделю со 2 по 8 декабря

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Производители зерна меняют стратегию продаж

Производители зерна меняют стратегию продаж: если раньше они предпочитали придерживать запасы, ожидая более высоких цен, то в этом сезоне стимулы к хранению снизились, и они стремятся быстрее реализовать продукцию. Об этом рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на XVI Международной научно-практической конференции «Свиноводство — 2024». Самая главная особенность сезона, по словам эксперта, — рекордные темпы экспорта в его первой половине.



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Цены на подсолнечник в портах снизились впервые с конца августа

Цены на подсолнечник в российских портах на прошлой неделе снизились на 550 руб., до 40625 руб./т, сообщил аналитический центр «СовЭкон», отметив, что это первое снижение котировок с конца августа. Рынок подсолнечника развернулся на фоне уменьшения экспортных цен на масло и сокращения спроса со стороны переработчиков. Экспортные котировки подсолнечного масла на прошлой неделе опустились на $5, до $1110/т FOB. Аналитики центра считают, что цены на масло прошли свой пик и продолжат снижаться на фоне ослабления цен на другие растительные масла. Так, за неделю, закончившуюся 28 ноября, экспортные котировки соевого масла уменьшились на $13, до $1145/т FOB.



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Минсельхоз рассматривает возможность возобновления льготного инвестиционного кредитования в свиноводстве в 2025 году. Об этом рассказал директор департамента животноводства и племенного дела агроведомства Сергей Воскресенский на конференции «Свиноводство-2024». «Мы уже подали свои предложения по параметрам вхождения в эти льготные кредиты, и, надеюсь, что у нас получится восстановить этот вид поддержки», — сказал он.



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Закупочные цены пшеницы в портах будут снижаться на фоне роста пошлины

За счет ожидаемого увеличения ценового индекса и ослабления курса рубля пошлина на экспорт пшеницы продолжит повышаться, что окажет давление на закупочные цены в портах, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». С 4 декабря пошлина на вывоз пшеницы выросла на 676 руб./т, до 3 696,3 руб./т.



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На субсидирование льготных кредитов выделят еще 57,5 млрд рублей

На поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено более 57,5 млрд руб., соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении правительства. Уточняется, что средства пойдут на субсидирование не менее 41 тыс. льготных займов, предоставленных предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.



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Квота на экспорт пшеницы составит 11 млн тонн

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт пшеницы и меслина из России за пределы стран ЕАЭС в период с 15 февраля по 30 июня 2025 года в размере 11 млн т. Квота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы будет нулевой, говорится в сообщении Минэкономразвития. Внутри квоты будет действовать плавающая ставка вывозной пошлины (демпфер), внеквотная ставка составит50%, но не менее 100 евро за тонну.



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Россия в 1,3 раза увеличила экспорт свекловичного жома

По оценкам центра «Агроэкспорт», за январь-ноябрь 2024 года экспорт свекловичного жома (с учетом мелассированного) превысил 1,4 млн т (в том числе, 647 тыс. т мелассированного), что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-3 стран-импортеров входят Китай (29%), Латвия (20%) и Турция (19%). По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году объем вывоза свекловичного жома может достигнуть 1,6 млн т.



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