Самое интересное за неделю с 13 по 19 января

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В 2024 году инфляция оказалась выше прогнозов

В декабре по сравнению с ноябрем 2024 года потребительские цены выросли на 1,32%, по сравнению с декабрем 2023-го — на 9,52%, сообщил Росстат. В том числе продовольственные товары по сравнению с ноябрем подорожали на 2,6%, относительно декабря 2023-го — на 11,05%. В 2024 году цены выросли на 8,45%, в том числе продовольственная инфляция составила 9,18%, говорится в материалах статведомства. По итогам года инфляция оказалась выше ожиданий Минэкономразвития и Банка России.



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Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на 1 млн т, до 46 млн т (без учета Крыма и новых регионов). В декабрьском обзоре прогноз также был уменьшен на 1 млн т. Прогноз вывоза ближайшего конкурента — стран ЕС — не изменился и составляет 29 млн т. Оценка экспорта фуражного зерна из России незначительно повышена: с 6,2 млн т до 6,23 млн т. Причина — квота на экспорт зерна во второй половине 2024/25 года, которая будет самой низкой за последние пять лет.



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Аграрии не теряют надежду на хороший урожай озимых зерновых

Озимые под урожай этого года в ряде регионов ушли в зиму не в лучшем состоянии, а некоторые аграрии отмечают и вовсе частичное отсутствие всходов перед зимовкой. При этом ни эксперты, ни производители не оставляют надежды получить относительно неплохой, а возможно, даже рекордный их урожай. Важным его условием многие называют зиму без сильных морозов.



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По итогам года экспорт масложировой продукции вырос на 5%

Экспорт масложировой продукции по итогам 2024 года оценивается почти в 11,7 млн т — на 5%, или 570 тыс. т больше, чем в 2023-м, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. В том числе экспорт подсолнечного масла по итогам года обновил рекорд, он оценивается минимум в 5,4 млн т — на 1 млн т больше, чем в 2023-м. Количество направлений поставок масложировой продукции увеличилось на 16, до 131 страны. Однако в стоимостном выражении результат поставок на внешние рынки будет на 4% ниже, чем годом ранее, что связано с уменьшением мировых цен на растительные масла и шроты, особенно значительным оно было по рапсовому комплексу.



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Сбербанк решил выйти из программы льготного кредитования агросектора

Сбербанк решил выйти из программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Его решение обсуждалось на совещании с участием Минсельхоза, представителей правительства, регионов и АПК, пишут «Известия» со ссылкой на представителей агробизнеса и региональной власти. «Сбербанк заявил о том, что при высокой ставке ЦБ и неблагоприятной ситуации, он не может себе позволить в следующем году выдавать краткосрочные и инвестиционные займы по линии сельского хозяйства», — цитирует издание исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова. Проблема доступности льготных кредитов для АПК стоит на повестке дня, есть риски по вхождению в посевную кампанию 2025 года, добавил он.



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Структуры «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева («Агрокомплекс “Выселковский”») могут выкупить компанию «Приосколье», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Два собеседника издания говорят, что сделка уже закрыта, еще двое знают о переговорах, которые велись со структурами Ткачева. Однако они не уточняют детали соглашения, а это важно, учитывая то, что основатель «Приосколья» — бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий — находится в розыске: в 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся.



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Группа агропредприятий «Ресурс» (по данным BEFL на май 2024 года, входила в топ-20 владельцев сельскохозземель с 340 тыс. га.) в конце декабря приобрела по 30% в четырех юрлицах, зарегистрированных в Саратовской области и принадлежавших местным бизнесменам — ООО «Клин-2002», ООО «Белопольское», ООО «Садко» и ООО «Аверо», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ЕГРЮЛ. По словам собеседника издания в агроиндустрии, общая стоимость всех приобретенных активов может составить 7-10 млрд руб., если весь их земельный банк — 150 тыс. га — вошел в сделку. Источник издания считает, что ГАП «Ресурс» может попытаться консолидировать 100% долей в приобретенных юрлицах, как только получит одобрение от Федеральной антимонопольной службы, но ведомство пока не получало соответствующее ходатайство.



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