Самое интересное за неделю с 20 по 26 января

В. Бычков

Господдержка АПК может вырасти в случае повышения ключевой ставки ЦБ

Господдержка сельского хозяйства в 2025 году составит 507,4 млрд руб., однако она может увеличиться в случае повышения ключевой ставки ЦБ, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова, пишет ТАСС. В том числе 351 млрд руб. предусмотрено на госпрограмму развития сельского хозяйства, 115,9 млрд руб. — на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», 40,7 млрд руб. — на госпрограмму по мелиорации. «Сельское хозяйство любят. Мы являемся драйвером, поэтому будем решать ситуацию с финансированием по мере поступления задач. У нас есть видение источников, где можем найти (дополнительные) деньги, поэтому все будет хорошо», — приводит слова Фастовой «Агроэксперт».



Подробнее



Правительство может ограничить экспорт продовольствия

Правительство готово ограничивать экспорт продовольствия, если ситуация будет складываться не в пользу стабильности внутреннего рынка, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на XVI съезде Союза производителей молока, пишет «Интерфакс». «Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия продолжается. <…> Рычаги влияния у нас есть. В том числе, они касаются возможных экспортных ограничений, — сказал он. — Но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали». Приоритет государства — полноценное обеспечение продовольствием наших граждан, подчеркнул Патрушев.



Подробнее



Финансирование программы 1432 будет уменьшено

Минсельхоз договорился с Минпромторгом о перераспределении части средств — 4,5 млрд руб. — с программы № 1432 (субсидирование производителей сельхозтехники, которые продают ее аграриям со скидкой) в пользу лизинга сельхозтехники. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса в России». «Мы движемся к тому, чтобы эту меру поддержки (программа 1432) уменьшать и перераспределять ее в меры поддержки спроса», — пояснила Лут.



Подробнее



Ведущие зарубежные и российские селекционные компании получили доли в квотах на ввоз семян картофеля, пивоваренного ячменя, сахарной свеклы, рапса, восковидной кукурузы и высокоолеиновых гибридов подсолнечника. Соответствующий приказ размещен на сайте Минсельхоза. В этом году ведомство изменило механизм распределения квот на импорт семян, ранее говорил председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. В 2024-м кроме крупнейших производителей семян также долю получили компании, не имеющие опыта работы на этом рынке. Сейчас на квоты может претендовать только та компания, которая уже занималась поставками, включая 2024 год. И только те, либо является собственником семян, либо имеет материально заверенные контракты, подтверждающие наличие этих семян у поставщика.



Подробнее



Госдума одобрила ужесточение перевода сельхозземель в другие категории

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий возможности региональных властей переводить земли сельхозназначения в другие категории. Документ предусматривает введение системы «двух ключей»: принятие регионами таких решений будет возможно только с согласия Минсельхоза, тогда как сейчас они вправе делать это самостоятельно. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что нововведение необходимо для сокращения злоупотреблений со стороны региональных органов власти и для того, чтобы избежать дальнейшего уменьшения площади сельхозземель, которая снизилась с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024-м.



Подробнее



Январский экспорт пшеницы станет самым низким за четыре года

Аналитический центр «Русагротранса» повысил оценку экспорт российской пшеницы в январе с 2-2,1 млн т до 2,4 млн т (с учетом стран ЕАЭС). Однако этот объем все равно будет в 1,7 раза меньше объемов января 2024 года, когда было вывезено 4,08 млн т, и станет самым низким за последние четыре года. В последний раз крайний низкий уровень отгрузок был зафиксирован в январе 2022 года — 1,9 млн т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре. В феврале вывоз пшеницы ожидается на схожем уровне — до 2,5 млн т в сравнении с 4,4 млн т год назад.



Подробнее



Площади под картофелем в этом году вырастут на 2,3%

Российские сельхозорганизации и фермеры в 2025 году увеличат площади под картофелем на 2,3% (7 тыс. га), сообщает Минсельхоз. По предварительным данным, в прошлом году его урожай в организованном секторе составил 7,2 млн т — на уровне среднемноголетних значений. «Вместе с тем из-за возвратных заморозков прошлой весной, а также последующей засухи и обильных осадков в ряде регионов урожай картофеля снизился относительно рекордного уровня 2023 года», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). Минсельхоз напоминает, что на этом фоне было принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию до 150 тыс. т картофеля.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

