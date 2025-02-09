Самое интересное за неделю с 3 по 9 февраля

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Сельхозпроизводство в 2024 году снизилось на 3,2%

По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в 2024 году снизилось на 3,2% в сопоставимых ценах и составило 8,9 трлн руб. (без учета новых регионов). В том числе в растениеводстве производство уменьшилось на 6,5%, в животноводстве — выросло на 0,9%. Отрицательная динамика была зафиксирована во всех категориях хозяйств: в сельхозорганизациях производство сократилось на 2,4%, в КФХ — на 3,1%, в ЛПХ — на 3,8%.



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Внутренние цены на пшеницу растут

С начала года тонна пшеницы 4-го класса (протеин 12,5%) на внутреннем рынке подорожала с 14725 руб. до 15525 руб. следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Наибольший рост зафиксирован на Юге, ключевом экспортном регионе страны: плюс 900 руб., до 16350 руб./т. Причина удорожания — спрос со стороны экспортеров при поддержке более высоких цен на мировом рынке. Так, цена пшеницы на французской бирже Matif 29 января выросла на 2,5 евро ($3) неделя к неделе, до 233 евро за тонну ($242/т). На этом фоне к 29 января котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% прибавили $1,5, достигнув $237-239/т FOB.



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Крупнейшие производители свинины продолжили увеличивать долю рынка

Крупнейшие игроки продолжили увеличивать долю рынка свинины. По итогам 2024 года топ-20 игроков выпустили 79,6% от всего объема промышленного производства свинины против 76,7% в 2023-м, следует из рейтинга Национального союза свиноводов. Участники списка в сумме произвели 4,67 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе), тогда как годом ранее объем был на уровне 4,3 млн т. По данным Росстата, все хозяйства в прошлом году произвели около 6,3 млн т свиней на убой (плюс 3,6% к показателю 2023 года), таким образом, доля участников рынка от общего объема в стране составила 74,1%.



Первое место в рейтинге уверенно продолжает удерживать «Мираторг», который увеличил производство с 803,5 тыс. т в 2023 году до 868,8 тыс. т в 2024-м. Доля компании в общем объеме промышленного выпуска свинины выросла с 14,3% до 14,8%.



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Суд удовлетворил иск о передаче зернотрейдера «Родные поля» в доход государства

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче 100% зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ТД «Риф») в доход государства. Ранее суд также частично удовлетворил ходатайство об обеспечении иска: наложил арест на все движимое и недвижимое имущество компании, в том числе на суда, все доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги, денежные средства, а также иные ценности. 6 февраля стало известно, что владельцем 100% долей компании стало Росимущество.



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Крупнейшие компании произвели почти 5,2 млн тонн бройлера

Национальный союз птицеводов (НСП) представил рейтинг крупнейших производителей мяса бройлера по итогам 2024 года. Как следует из списка, топ-25 компаний в сумме оценочно выпустили около 5,17 млн т (здесь и далее — в живом весе). По итогам 2023 года участники рейтинга вместе произвели 5,03 млн т бройлера. По данным Росстата, все хозяйства в прошлом году произвели 7,2 млн т птицы на убой, таким образом, на долю ведущих игроков пришлось 71,8% от общего объема в стране. Первое место в списке сохранила ГАП «Ресурс», которая увеличила производство с 1045 тыс. т до 1070 тыс. т.



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Группа «Эфко» приступила к производству и реализации первых в России конфет со сладким белком браззеином — альтернативой сахару, он был сертифицирован на территории ЕАЭС летом 2024 года. Их выпуском занимается мини-кондитерская «Эфко Арт» в Белгородской области, говорится в сообщении группы. Со временем промышленное производство шоколада без сахара со сладким белком будет организовано на строящемся заводе в Тульской области. В разработку технологии сладкого белка «Эфко» вложила 1,3 млрд руб. за несколько лет, в оборудование кондитерской в Белгородской области было вложено 8 млн руб. На масштабирование суммарно планируется направить 10 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».



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Структуры «Приосколья» сменили учредителя

Новым учредителем АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» (НКЗ) стало ООО «Инвест Трейд», подконтрольное его гендиректору Сергею Феськову, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Ранее юрлица контролировал Геннадий Бобрицкий, который сейчас находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве.



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