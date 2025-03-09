Самое интересное за неделю с 3 по 9 марта

Pixabay

В России началась весенняя посевная кампания

Агропромышленный комплекс планомерно входит в этап весенних полевых работ, яровой сев уже начался в Крыму, где на сегодняшний день засеяно 11,7 тыс. га, сообщил Минсельхоз России. В ряде регионов стартовала подкормка озимых культур, она проведена на площади 736 тыс. га. Сейчас 87% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, отметила глава агроведомства Оксана Лут на заседании оперативного штаба, посвященного подготовке к весенним полевым работам. По словам главы Минсельхоза, в этом году общая посевная площадь прогнозируется на уровне почти 84 млн га, из них 55,8 млн га — яровые. Планируется увеличить посевы масличных и кормовых культур, сахарной свеклы, овощей и картофеля в организованном секторе.



Подробнее



Росстат опубликовал итоговые показатели по собранному в 2024 году урожаю. По уточненным данным, валовой сбор зерна составил 125,9 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 145 млн т в 2023-м. В конце прошлого года статведомство оценивало урожай на уровне 124,9 млн т. В том числе валовой сбор пшеницы в прошлом году составил около 82,59 млн т против 92,85 млн т в 2023-м. В конце прошлом года Росстат оценивал урожай агрокультуры чуть ниже — на уровне 82,4 млн т.



Подробнее



Глава Минсельхоза Оксана Лут обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором сообщила, что из-за снижения производства в России сложился высокий риск роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества. Письмо было направлено в феврале, пишет «Коммерсантъ». Стоимость зерна может оказаться выше максимальных цен, установленных на уровне 15,6 тыс. руб. за тонну пшеницы 3-го класса и 15,1 тыс. руб.— 4-го класса, следует из письма. При достижении таких показателей государством проводятся товарные интервенции для стабилизации цен.



Валовой сбор зерновых позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков, отмечает агроведомство. Если в силу погодных условий производство зерна будет ниже прогнозируемого, министерство оперативно инициирует введение дополнительных нетарифных мер.



Подробнее



Гидрометцентр: состояние озимых улучшилось

Состояние озимых на европейской территории России весной улучшилось. «Нынешняя зима была теплая и малоснежная. Поэтому вегетация очень хорошая и озимые вышли из зимы в гораздо лучшем состоянии, чем в нее входили. Не очень часто встречающаяся ситуация», — сообщил в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, напомнив, что при входе в зиму более чем 40% посевов были в плохом состоянии.



Подробнее



Доля семян отечественной селекции достигла 67,6%

Доля семян отечественной селекции в 2024 году выросла до 67,6% с 62,5% в 2023-м, сообщил Минсельхоз по итогам Всероссийского совещания Госсорткомиссии. К 2030 году планируется достичь 75% самообеспеченности. Этому должен способствовать федеральный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», который входит в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», напомнила в ходе совещания замминистра сельского хозяйства Марина Афонина.



Подробнее



Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне с 42 млн т до 40-41 млн т (с учетом вывоза в страны ЕАЭС). В том числе в рамках квоты в 10,6 млн т, действующей с середины февраля, может быть отгружено не более 7 млн т, таким образом, она будет выбрана только на 66%. Прогноз будет реализован при сохранении текущих темпов экспорта.



Подробнее



Завод по производству лимонной кислоты будет запущен в 2026 году в Воронежской области

Первую очередь завода по производству лимонной кислоты «Цитрон» (Воронежская область) планируется запустить в первом квартале 2026 года, пишет РИА «Воронеж». Соучредитель проекта Александр Лукин также уточнил изданию, что «Цитрон» станет первым в России производством лимонной кислоты, в качестве сырья будет использоваться кукуруза. При этом потребность российского рынка в этом продукте оценивается в 70-80 тыс. т в год и удовлетворяется за счет поставок из Китая.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

