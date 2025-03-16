Самое интересное за неделю с 10 по 16 марта

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Президент Владимир Путин внес изменения в Доктрину продовольственной безопасности

Президент Владимир Путин внес изменения в Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, он уже вступил в силу. В частности, в Доктрину добавлен раздел «Стратегическая цель и основные задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности». Стратегическая цель — поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь через сотрудничество с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении России.



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Урожай зерна в 2024 году с учетом новых регионов составил 128,1 млн тонн

Урожай зерна в 2024 году с учетом новых регионов составил 128,1 млн т в чистом весе, следует из проекта ежегодного доклада Минсельхоза президенту о состоянии продовольственной безопасности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом. По данным Росстата, без учета новых регионов валовой сбор зерна в прошлом году составил 125,9 млн т.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем обзоре за март понизила прогноз экспорта пшеницы из России на 500 тыс. т, до 45 млн т в сезоне-2024/25. Объем ее производства в прошлом прогнозе оценивался в 81,5 млн т, в текущем — 81,6 млн т (без учета Крыма и новых регионов), переходящие запасы — 9,74 млн т и 10,34 млн т соответственно.



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В Хабаровском крае построят тепличный комплекс стоимостью 19 млрд рублей

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в строительстве современного круглогодичного тепличного комплекса площадью 25 га стоимостью 19 млрд руб. На втором этапе проекта планируется выращивание черешни. Реализовывать проект будет группа «Династия» — компания уже запустила тепличные комплексы в Воронежской области, в республике Северная Осетия — Алания и начала строительство в Ростовской области. «ЭКО-культура» оказывает содействие по разработке проектной документации, правовую поддержку в реализации проекта, экспертную поддержку в области технологического оснащения, управления, в разработке производственной программы, сообщается на официальном сайте Хабаровского края, губернатора и правительства региона.



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Экспорт жома в январе вырос в 1,6 раза

В январе Россия нарастила экспорт свекловичного жома (с учетом мелассированного) до 222 тыс. т, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Основными странами-импортерами стали Марокко (33%), Латвия (23%) и Китай (17%), сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Однако, по словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, Латвия — это перевалка в портах, в первую очередь в Риге, и конечная точка назначения грузов неизвестна. Вряд ли они останутся в ЕС: союз запретил ввоз обычного российского жома, а также ввел высокие пошлины на мелассированный.



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Площадь сева сои может увеличиться на 3%

По прогнозу аналитического центра компании Ruseed, в этом году посевы сои увеличатся на 3% и составят около 4,5 млн га. По сравнению с 2010-м они вырастут в 3,6 раза. В том числе Амурская область — крупнейший в стране производитель сои — может занять агрокультурой 908 тыс. га — на 12 тыс. га, или 1,2% больше, чем в прошлом году.



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Суд обязал продать «Утиные фермы» группе « Черкизово

Арбитражный суд Челябинской области обязал компанию «Утиные фермы» в лице конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия-банкрота с АО «Куриное царство» (входит в группу «Черкизово») как с победителем торгов, прошедших в ноябре прошлого года. Договор должен быть заключен в течение пяти календарных дней со дня вступления определения в законную силу, само определение может быть обжаловано в течении месяца со дня его изготовления в полном объеме.



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