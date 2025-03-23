Самое интересное за неделю с 17 по 23 марта

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Турция смягчила ограничения на импорт пшеницы

С 19 марта Турция смягчила ограничения на импорт пшеницы для производства муки на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов. Республика приостановила ввоз в июне прошлого года. Эта и ряд других мер были приняты, чтобы защитить внутреннего производителя на период сбора урожая, сообщало тогда Министерство сельского и лесного хозяйства страны. Ограничение должно было действовать до 15 октября, но вместо него был введен механизм, по которому мукомолам разрешалось импортировать 15% от объема сырья, необходимого для производства муки на экспорт. Остальные 85% должны были закупаться из запасов Турецкого зернового совета.



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В этом сезоне подсолнечник останется самой рентабельной масличной культурой

По прогнозу аналитического центра селекционно-семеноводческой компании Ruseed, подготовленному совместно с ассоциацией «Народный фермер», по итогам текущего сезона подсолнечник сохранит свои позиции как наиболее прибыльная масличная культура, тогда как рентабельность сои и рапса снизится под воздействием различных факторов. Несмотря на повышение себестоимости производства на 7%, выращивание подсолнечника остается одним из самых выгодных направлений в растениеводстве, отмечают аналитики. В прошлом сезоне его средняя рентабельность составляла 43%, по итогам 2024/25 года прогнозируется рост свыше 60% благодаря увеличению цен реализации на 50% в годовом выражении.



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Оптовые цены на курицу снижаются

Средняя оптовая стоимость тушки бройлера к 16 марта составляла 150 руб./кг, что на 9% ниже, чем годом ранее. Куриное филе за отчетный период подешевело на 7%, до 278 руб./кг, бедра — на 12%, до 116 руб./кг, крылья и окорочка — на 15%, до 175 руб. и 153 руб. за кг соответственно, голень — на 23%, до 150 руб./кг., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг аналитической компании NTech.



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Агрохолдинг «Степь» получил контроль над « РЗ Агро

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») получил контроль над компанией «РЗ Агро» (основное юрлицо — «Русская земля»). Ранее она управлялась «Степью» совместно с членами семьи Луи-Дрейфус (Франция). С 14 марта гендиректором компании «Русская земля» является Борис Шивидов. Ранее он также возглавил «РЗ Агро». Шивидов — член советов директоров нескольких компаний, которые входят в агрохолдинг «Степь» и занимаются выращиванием зерновых культур. В пресс-службе агрохолдинга «Агроинвестору» подтвердили, что «РЗ Агро» перешла под контроль «Степи».



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«Юг Руси» — один из основных производителей и экспортеров растительных масел в России — продает свои МЭЗы: «Валуйский» и «Чернянский», расположенные в Белгородской области, а также «Аннинский» в Воронежской области. Объявления о продаже готового бизнеса появились на «Авито», на них обратил внимание «Коммерсантъ». «Чернянский» МЭЗ предлагается купить за 1,2 млрд руб., «Валуйский» МЭЗ оценивается в 2,6 млрд руб., «Аннинский» - в 2,1 млрд руб.



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ГК «РОСТ» построит тепличный комплекс в Хабаровском крае

Компания «Овощи Дальнего Востока» (ГК «РОСТ») планирует построить в Хабаровском крае тепличный комплекс площадью 30 га, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Телеграмм-канале. «Намерения УК “РОСТ” - управляющей организации ООО “Овощи Дальнего Востока” закрепили соглашением с председателем совета директоров компании Сергеем Рукиным», — написал он.



Начать строительство планируется в третьем квартале этого года, проект предполагается реализовать в два этапа, на первом будет создано 218 рабочих мест. Сумма инвестиций не раскрывается. Реализация проекта позволит увеличить самообеспеченность региона овощами до 47,5% к 2027 году. Комплекс будет специализироваться на выращивании томатов.



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ГК «Эфко» приостановила работу маслоэкстракционных заводов в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край), пишет «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу компании. Там уточнили, что оба предприятия в первую очередь ориентированы на экспортные поставки. Рынок очень волатилен и чувствителен к внешним факторам, и приостановка переработки «не более чем временное операционное решение», отмечают в компании.



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