Самое интересное за неделю с 31 марта по 6 апреля

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США ввели самые высокие за 100 лет пошлины на импорт

Президент США Дональд Трамп объявил о введении самых высоких за столетие импортных пошлин: с 5 апреля базовая ставка в размере 10% будет действовать на товары из всех стран, с 9 апреля еще более высокие пошлины будут введены в отношении 60 государств, чтобы компенсировать большой торговый дисбаланс с США. Мера коснется крупнейших торговых партнеров страны, таких как Китай (для него пошлина составит 34% дополнительно к ранее введенной ставке 20%), Евросоюз (20%), Индия (26%), Япония (24%), Вьетнам (46%) и др.



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Правительство расширило ФНТП развития сельского хозяйства

Правительство подготовило корректировки в Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития сельского хозяйства до 2030 года, она будет расширена по двум направлениям: создание и внедрение современной техники и оборудования для АПК и увеличение выпуска лекарств для ветеринарного применения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.



Общий объем финансирования двух подпрограмм — около 17,5 млрд рублей до 2030 года.



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Власти хотят обязать аграриев продавать часть продукции на бирже

Власти разработали законопроект, согласно которому бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой в месяц продукции разных категорий через биржу. Также учитываются объемы, реализованные на территории страны в соответствующий месяц за три года до расчета. Документ сейчас прорабатывается профильными ведомствами, включая ФАС, Минфин и Минэкономразвития, в случае принятия новелла вступит в силу 1 сентября 2025 года. По информации РБК, на биржу предполагается вывести мороженую рыбу, ракообразных, пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, подсолнечное масло, белый сахар.



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В Госдуме предлагают ввести «шашлычное эмбарго»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение на экспорт мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса, сообщает РИА «Новости». Цель предложения — предупредить рост цен в преддверии майских праздников. Своего рода «шашлычное эмбарго» поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне, считает Чернышов. Ввести ограничения предлагается до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации. Беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины предлагается установить на уровне не менее 150 тыс. т. Отраслевые эксперты считают идею ограничения экспорта мяса вредной и несвоевременной.



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По предварительным оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай масличных в сезоне-2025/26 может составить 33 млн т (без учета новых регионов, с ними — 34,6 млн т) при заданных прогнозных посевных площадях и отсутствии сильного погодного негатива. Таким образом, сбор превысит урожай текущего сельхозгода на 3,6 млн т. Об этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил в ходе Масложировой конференции. Из прогнозируемых 33 млн т на подсолнечник приходится 18 млн т (16,2 млн т в прошлом году), сою — 8,38 млн т (около 7 млн т), рапс — 5 млн т (4,66 млн т), лен — 1,37 млн т (1,25 млн т). По словам Рылько, оценки еще могут измениться.



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В прошлом году «Мираторг» приостановил работу пяти ферм КРС в приграничных районах Брянской области. Выбраковка животных — вынужденный убой основного стада из-за действий ВСУ — увеличилась на 55% по сравнению с 2023 годом. Объем производства говядины с учетом вынужденного убоя в «Брянской мясной компании» (оператор межрегионального проекта мясного скотоводства в составе агрохолдинга) составил 202 тыс. т.



Для восстановления производственной программы и выхода на проектные показатели, обеспечивающие положительную рентабельность, потребуется от трех до пяти лет. Однако с учетом текущей стоимости оборотных кредитов и длительностью производственного цикла в мясном скотоводстве, компания не видит экономических предпосылок для восстановления производства.



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Основателя и экс-гендиректора « Русагро

Следователи МВД обвиняют основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова в том, что они убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали, что привело к ущербу для компании на 30 млрд руб., сообщает ТАСС.



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