Самое интересное за неделю с 7 по 13 апреля

М. Стулов

Правительство закрепило в агрогоспрограмме цели на 2030 год

Правительство закрепило в госпрограмме развития сельского хозяйства цели по достижению в 2030 году роста производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Согласно изменениям, которые внесены в документ, первая цель - достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых целях) в 2030 году в объеме 122,6% по отношению к уровню 2021 года. Вторая цель предполагает достижение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых целях) в 2030 году в объеме 124,2% по отношению к 2021-му.



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Российский АПК по итогам 2025 года может вырасти на 2,1%

Российский АПК в этом году может вырасти на 2,1%, такой прогноз озвучила руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина в ходе XX отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых.



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По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, нынешнее состояние озимых говорит о хороших перспективах урожая в этом году, в некоторых регионах эксперт оценивает его как «отличное». «Единственное, еще нужны осадки в некоторых регионах, потому что на сегодняшний день могут быть проблемы с севом так называемых пропашных культур, которым нужна влага не в поверхностном слое, а поглубже», — сказал Рылько в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Он напомнил, что в конце марта ИКАР поднимал оценку производства пшеницы в сезоне-2025/26 до 82,5 млн т, всего зерна — 129,5 млн т. При этом, по словам Рылько, прогноз еще может вырасти.



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В первом квартале производство свинины снизилось

По итогам первого квартала производство свинины снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 1,5%. По итогам текущего года Национальный союз свиноводов (НСС) ожидает увеличение показателя относительно 2024-го в пределах 0,5-1,5%. Об этом гендиректор НСС Юрий Ковалев рассказал в ходе XX отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма».



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«Горкунов» открыл первый в России тепличный комплекс для промышленного производства орхидей

Группа компаний «Горкунов» открыла первый в России роботизированный тепличный комплекс полного цикла для промышленного производства орхидей фаленопсис. Он работает на базе комбината компании «Ярославский» в поселке Дубки Ярославской области. Инвестиции в проект превысили 2 млрд руб. собственных средств, его мощность составит 3 млн орхидей в год при площади комбината в 8 га.



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«Таврос» планирует увеличить производство яйца почти до 2 млрд штук, об этом рассказал руководитель дивизиона «Яйцо» группы компаний Андрей Козлитин на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». «В 2023 году мы стали лидерами по производству столового яйца, выпустив порядка 1,8 млрд штук, — отметил он. — В 2024-м из-за перезапуска “Башкирской” птицефабрики заняли третье место с показателем 1,41 млрд шт., но уже в 2025-м планируем выйти на 1,95 млрд яиц и снова вернем лидирующие позиции».



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Прибыль « Мираторга

По итогам 2024 года выручка «Мираторга» и его дочерних компаний по МСФО составила 301,1 млрд руб., чистая прибыль — 32,5 млрд руб., что на 40% ниже результата 2023 года. Основной причиной сокращения чистой прибыли стал значительный рост стоимости денежно-кредитных ресурсов, в том числе по льготным инвестиционным и оборотным кредитам, сообщила компания.



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