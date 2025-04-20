Самое интересное за неделю с 14 по 20 апреля

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ЦБ: урожай зерна ожидается выше прошлогоднего

Урожай зерна в 2025 году ожидается выше прошлогоднего, говорится в обзоре Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». «По оценкам главного управления Банка России, исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается выше прошлогоднего и среднего за последние 10 лет», — говорится в документе. Конкретные оценки в документе не приводятся. Прогнозы отраслевых экспертов разнятся от 124 млн т до 132,4 млн т зерна, в том числе 78,5-86,5 млн т пшеницы.



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Цены на подсолнечник могут продолжить снижение

Снижение цен на подсолнечник в среднем на 250-300 руб. за тонну, которое наблюдается на этой неделе, не решит проблему отрицательной рентабельности переработки, Масложировой союз ожидает более серьезной корректировки цен, пишет поле.рф со ссылкой на исполнительного директора объединения Михаила Мальцева. По его словам, при текущем уровне цен на подсолнечник — свыше 43 тыс. руб./т с НДС — убытки переработчиков могут достигать 5 тыс. руб. на тонну. «Поэтому ожидаем серьезной, а не косметической корректировки цен на семечку в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой. В противном случае нас ждет сокращение спроса на масличные, снижение объемов переработки и значительные переходящие запасы, как бы абсурдно это не звучало», — сказал Мальцев.



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В прошлом году 10 регионов обеспечили 66% выручки в экспорте продукции АПК

По данным ФТС, в 2024 году объем экспорта продукции АПК составил $42,6 млрд против $43,1 млрд в 2023-м. 66% экспортной выручки обеспечили 10 регионов, следует из обзора, подготовленного федеральным центром «Агроэкспорт». Лидерами, стали Москва, Ростовская область, Краснодарский край, Московская область, Приморский край, Калининградская, Белгородская, Липецкая и Мурманская области, а также Санкт-Петербург. Каждый из них отгрузил продукции более чем на $800 млн. При этом увеличивается количество регионов, активно вовлеченных в экспортную деятельность: если в 2017 году было 17 регионов, экспорт которых превышал $200 млн, то в 2024-м эту отметку преодолели 35 регионов, говорится в обзоре.



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Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз валового сбора пшеницы в России на 1,1 млн т, до 79,7 млн т. В том числе оценка урожая озимой пшеницы увеличена с 50,7 млн т до 52,2 млн т, яровой — снижена с 27,9 млн т до 27,5 млн т. Прогноз был пересмотрен на фоне хорошей перезимовки посевов, уточняют аналитики. «Растения хорошо пережили зиму, и их состояние улучшилось. По оценке Росгидромета, в марте доля посевов в плохом состоянии по России составляла 5% против рекордных 37,1% в ноябре», — говорится в сообщении «СовЭкона».



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Россия планирует разрешить ввоз ГМО-сои

Россия планирует разрешить ввоз ГМО-сои при условии, что произведенные из нее корма будут направляться на экспорт. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Минсельхозом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Запрет на использование готовых кормов для внутреннего потребления предполагается сохранить. При этом, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности не допускается ввоз в Россию ГМО-организмов с целью их посева, выращивания и разведения, а также их оборота.



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Тепличный комплекс «Подосинки» удвоит производство роз

Компания «Подосинки» реализует проект строительства тепличного комплекса в Раменском городском округе Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ожидается, что все очереди будут запущены в 2030 году, после их выхода на проектную мощность комплекс будет ежедневно срезать 60 тыс. роз. По собственным данным, компания работает в цветочном бизнесе на протяжении 15 лет и выращивает более 60 сортов роз, сейчас площадь теплиц компании составляет 18 га, они расположены в Раменском и Дмитровском округах Московской области. Представитель «Подосинок» уточнил «Агроинвестору», что в планах увеличение общей площади двух тепличных комплексов до 24 га, проектный объем срезки с них — 42 млн штук в год.



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«ДМС Восток» запустила молочный завод в Калининградской области

Компания «ДМС Восток» запустила крупный молочный завод в Черняховске Калининградской области, сообщил Калининград.Ru. Предприятие занимается производством сухого цельного и обезжиренного молока, а также сливочного масла. Мощность переработки — порядка 100 тыс. т молока, объем выпуска готовой продукции — 13 тыс. т в год. Инвестиции в проект составили около 3,7 млрд руб.



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