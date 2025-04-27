Самое интересное за неделю с 21 по 27 апреля

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Сбор зерна в этом году может незначительно увеличиться

Урожай зерна в этом году с учетом новых регионов может составить около 131,3 млн т, что на 1,2% выше показателя 2024 года. Такой прогноз указан в презентации гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, которую он представил на XIX Международной конференции «Комбикорма — 2025», пишет ТАСС. Без учета новых регионов сбор может быть на уровне 126,9 млн т. В прошлом году урожай составил 129,8 млн т и 125,9 млн т соответственно.



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Первый местный картофель может появиться в продаже раньше обычного

Традиционно ранние сорта российского картофеля нового урожая массово появляются на прилавках начиная со второй половины июня, однако в этом году это может произойти уже в начале первого летнего месяца, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Посадка картофеля в России уже началась, причем не только в южных регионах, но и в центральной части страны, причем стартовала она значительно раньше, чем предыдущие сезоны из-за аномально теплой погоды», — отметил он.



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Россия продлит запрет на экспорт риса-сырца до 2026 года

Подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза продлить временный запрет на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Исключение сделано для риса для посева. На этот же период принято решение о введении тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы в объеме 50 тыс. т. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную — 50%. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства, сообщается на сайте Минэкономразвития со ссылкой на секретариат вице-премьера Александра Новака.



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Земельный банк крупнейших компаний вырос на 0,5 млн гектаров

В очередной рейтинг крупнейших землевладельцев, составленный компанией BEFL, вошло 75 компаний (на две меньше, чем в прошлом году), их общий земельный банк достиг 19 млн га — на 0,5 млн га больше, чем год назад. Наиболее заметными изменениями в рейтинге текущего года стали перестановки в первой десятке. Земельный банк топ-10 составил 7,7 млн га — 41% от всего рейтинга; в том числе на долю первой пятерки игроков пришлось 5 млн га (26%). В прошлом списке лидеров первая десятка контролировала 7 млн га земли, топ-5 — 4,6 млн га.



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Отраслевые объединения просят не вводить госрегулирование цен на продовольствие

Ведущие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов питания, а также торговых сетей и потребителей обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить регулирование цен и предельно внимательно оценивать влияние таких мер, пишет «Агроэксперт». Все участники продовольственной цепочки «от поля до прилавка» считают такой подход не только неконструктивным, но и объективно вредным в сложившейся социально-экономической и политической ситуации, говорится в обращении.



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Крупнейший завод по переработке масличного льна будет запущен в августе

В Азовском районе Ростовской области в августе этого года будет запущен крупнейший в России завод по переработке масличного льна компании «АСВА» (совместно предприятие «Астон» и зарубежных партнеров). Его мощность составит 148,5 тыс. т сырья в год, объем производства — 53,5 тыс. т льняного масла и 90 тыс. т жмыха, сообщается на сайте правительства региона. Объем инвестиций в проект составляет 2,84 млрд руб.



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«Абрау-Дюрсо» открыла питомник виноградных саженцев агрофирмы «Юбилейная»

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», лидер в производстве игристых вин и одно из крупнейших виноградарских предприятий России, официально открыла питомник виноградных саженцев полного цикла, созданный на базе агрофирмы «Юбилейная» в Краснодарском крае. Его максимальная производственная мощность — 2,5 млн прививок в год, 1,25 млн саженцев. Инвестиции в строительство и оборудование питомника превысили 175 млн руб.



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