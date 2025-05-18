Самое интересное за неделю с 12 по 18 мая

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В этом году сельхозпроизводство может увеличиться на 4,4% по сравнению с 2024-м (в сопоставимых ценах), пишет «Интерфакс» со ссылкой на нацдоклад о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подготовленный Минсельхозом. По сравнению с 2021 годом рост составит 12,8%, рассчитывает ведомство. В том числе производство продукции растениеводства в этом году вырастет на 6,6% год к году, а по сравнению с 2021-м — на 15,3%, продукции животноводства — соответственно на 1,8% и 6,3%. В 2024 году, согласно Росстату, производство сельхозпродукции снизилось на 3,2%.



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Экспорт растительных масел снизился на 18%

За первые четыре месяца этого года экспорт растительных масел снизился на 18% относительно того же периода 2024-го и составил 2,12 млн т, сообщает OleoScope. В том числе отгрузки подсолнечного масла упали на 23%, до 1,44 млн т, его доля в структуре экспорта превысила 67%. Основные покупатели — Турция (397 тыс. т) и Индия (373 тыс. т). Отгрузки соевого масла за этот период сократились на 40%, до 178 тыс. т. Лидерами по его закупкам являются Алжир (83 тыс. т) и Индия (54 тыс. т). При этом экспорт рапсового масла вырос на 23%, до 503 тыс. т. Более 85% было поставлено в Китай.



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По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), экспорт пшеницы из России в сезоне-2025/26 составит 45 млн т (прогноз на текущий сельхозгод — 43,5 млн т) при производстве 83 млн т (81,6 млн т, без учета Крыма и новых регионов). «Ожидается, что урожайность (в новом сезоне) в России повысится, что приведет к росту урожая на 2%», — говорится в отчете FAS USDA за май. Переходящие остатки оцениваются в 11,39 млн т (11,59 млн т). Отгрузки фуражного зерна в сезоне-2025/26 могут составить 7,48 млн т (6,84 млн т), его производство — 37,72 млн т (34,77 млн т). Экспорт кукурузы, по оценкам американских аналитиков, будет на уровне 3,6 млн т (3,3 млн т), производство — 15 млн т (14 млн т), ячменя — 3,6 млн т (3,2 млн т) и 18 млн т (16,25 млн т) соответственно, отгрузки овса составят 250 тыс. т (275 тыс. т), производство — 3,3 млн т (3 млн т), ржи — 30 тыс. т (70 тыс. т) и 1,1 млн т соответственно (1,2 млн т).



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Сев сахарной свеклы выполнен более чем на 95% плановых площадей

На 13 мая аграрии посеяли 1,124 млн га сахарной свеклы или 95,5% от плановой площади (1,172 млн га, плюс 0,3% к 2024 году). Об этом пишет поле.рф со ссылкой на ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова. Он также уточнил журналу, что в ряде регионов гибель посевов от заморозков составляет 10-20%. По данным ИКАР, сев сахарной свеклы завершен в Краснодарском крае, Воронежской, Тамбовской, Курской, Рязанской, Тульской, Саратовской, Липецкой, Брянской, Пензенской областях и в Мордовии.



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У медосбора-2025 пока хорошие перспективы

В этом году весна наступила рано, как и развитие растений, говорит заведующая лабораторией пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф. «Хотя, например, в северных регионах страны не настолько бурное цветение, как в южных, тем не менее, сроки этого цветения повсюду сместились на более ранние. А потепление, которое было в апреле во многих регионах, дало толчок к развитию всех растений: зацвели ивовые, мать-и-мачеха, в более южных регионах быстро отпылили орешник и ольха», — рассказала она «Агроинвестору». Соответственно, пчелы очень рано начали приносить обножку, которая отмечалась в гнездах пчелиных семей уже в марте, что бывает очень редко, а очистительный облет провели минимум на две-три недели раньше обычного.



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Стоимость нового завода «Молвест» под Воронежем выросла до 8 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство завода по глубокой переработке молока группы «Молвест» увеличился с 6,5 млрд руб. до 8 млрд руб. Также выросла проектная мощность — с 1,2 тыс. т до 2 тыс. т сырья (молока или сыворотки) в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании. Накануне также стало известно, что завод будет построен в Калачеевском районе Воронежской области, где в 2019 году группа запустила завод по переработке сыворотки. «Мы уже заказали оборудование, срок его изготовления около года, за это время должны сделать проект и подготовить стройплощадку. Проект постараемся сделать за 2-2,5 года», — говорил основатель холдинга Аркадий Пономарев (цитата по «Коммерсанту»).



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TH Group открыла молокозавод в Калужской области

Вьетнамский концерн TH Group открыл на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» высокотехнологичный молокозавод, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Торжественное открытие «ТиЭйч Милк индустри» транслировалось на «Российско-Вьетнамском бизнес-форуме», в работе которого приняли участие генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.



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