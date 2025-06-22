Самое интересное за неделю с 16 по 22 июня

На прошедшей неделе Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна, американское агроведомство оставило без изменений свои оценки сбора зерновых в России, а компании заявили ряд крупных проектов в ходе ПМЭФ В. Бычков / Ведомости

Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в этом году на уровне 135 млн т, в том числе валовой сбор пшеницы может составить 90 млн т, сказала глава ведомства Оксана Лут в интервью «Известиям». «Предварительный прогноз по масличным тоже выше прошлогоднего уровня — 32,5 млн т. Это позволит нам полностью закрыть внутренние потребности и увеличить экспортный потенциал», — оценила Лут.



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Цены спроса на российскую пшеницу продолжили падать

На прошлой неделе цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле продолжили падать и снизились на $5, до $220-223/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на румынскую пшеницу прибавили $1,5, до $231,5/т, аргентинская подорожала на $5, до $237/т. Цены на французскую пшеницу сохранились на уровне предыдущей недели в $228/т, на американскую — сначала уменьшились к предыдущей неделе на $7/т, до $219/т, но затем восстановились до $226/т. Австралийская пшеница стала дешевле на $1 и стоила $250/т.



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«Деметра-Холдинг» в ходе Петербургского международного экономического форума подписал трехсторонние протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций с администрацией Краснодарского края, администрацией города-героя Новороссийска, а также муниципальным образованием Темрюкский район. Первый документ предусматривает строительство третьей очереди терминального комплекса Новороссийского зернового терминала (НЗТ) с инвестициями более 10,8 млрд руб. Второй — комплексную модернизацию портовой инфраструктуры Зернового терминального комплекса (ЗТК) Тамань стоимостью свыше 9 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.



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Минсельхоз США в июньском обзоре сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду на уровне 45 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Оценка вывоза пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС — повышена с 34 млн т до 34,5 млн т. Объемы поставок по итогам текущего сезона оцениваются соответственно в 43,5 млн т и 26,5 млн т, и, как следует из обзора, в 2024/25 году второе место после России в мировом экспорте пшеницы займет не Евросоюз, а Канада, которая отгрузит на внешние рынки 27,5 млн т.



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Правительство Ленинградской области и «Мясоперерабатывающий комбинат “Тосненский”» (входит в группу «Таврос») в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое предполагает строительство в регионе свинокомплекса мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год. В его состав войдут четыре производственные площадки, каждая из которых рассчитана на содержание 2,7 тыс. свиноматок. Общий объем инвестиций составит 14,6 млрд руб., сообщили «Агроинвестору» в компании. Выход комплекса на проектную мощность с учетом этапности реализации проекта запланирован на 2029 год.



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Минсельхоз принял решение снизить ставку по льготным кредитам на покупку отечественной сельхозтехники с 12% до 8%. Об этом сообщила первый замглавы ведомства Елена Фастова на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, в ближайшее время выйдет приказ об увеличении субсидирования с 50% до 70% ключевой ставки, что позволит уменьшить кредитную ставку. Сейчас ставка 8% действует по льготным кредитам для приоритетных направлений, к числу которых покупка сельхозтехники ранее не относилась.



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В Тульской области построят МЭЗ, свинокомплексы и цветочный тепличный комплекс

Правительство Тульской области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключило ряд соглашений о реализации инвестпроектов в АПК. Пока самый крупный из заявленных — у компании «Эфко», которая планирует вложить 10 млрд руб. в производство растительного масла на площадке в ОЭЗ «Узловая». Компания уже построила там Тульский пищевой комбинат, который будет введен в эксплуатацию в этом году. На площадке будут производить шоколад и глазури для сегмента b2b. Новое соглашение предусматривает реализацию второй очереди проекта. «Постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок “Эфко”», — отметил директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев.



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