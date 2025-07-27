Самое интересное за неделю с 21 по 27 июля

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По прогнозу Минсельхоза, в сезоне-2025/26 Россия поставит на экспорт 53-55 млн т зерна, включая 43-44 млн т пшеницы. Об этом сказала глава ведомства Оксана Лут на совещании по вопросам экспорта зерна, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел в Забайкальском крае. В прошедшем сезоне объем вывоза зерна, по словам Лут, составил около 53 млн т, в том числе 44 млн т пшеницы. «В целом это соответствует средним результатам нашего экспорта за последние пять лет. То есть это достаточно неплохой результат», — отметила министр.



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Правительство приостановило действие пошлин на экспорт подсолнечного масла и шрота

Правительство приостановило действие плавающих ставок вывозных пошлин на подсолнечное масло и шрот до 31 августа. Это позволит увеличить объемы отгрузок продукции на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника, считают в кабмине. Решение было принято по предложению Масложирового союза — оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.



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Ведомства согласовали предложения по «вилке» цен на социально значимые продукты

Минпромторг согласовал с Минсельхозом предложения по механизму «вилки» цен — установлению минимальной и максимальной цены на овощи «борщевого» набора и социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов производителей с торговыми сетями, пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова. Ожидается, что в перспективе это благотворно скажется на ценах продуктов питания, отметил он.



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Российская пшеница подорожала на $10

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе на прошлой неделе выросли на $10, до $240/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены росли под влиянием низких темпов экспорта из России и Украины, где уборка продолжает отставать от прошлого года, а активность продаж со стороны производителей остается низкой.



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Экспорт свинины впервые превысил вывоз мяса птицы

За январь-апрель экспорт свинины в стоимостном выражении превысил $298 млн, тогда как поставки мяса птицы были на уровне $295 млн, сравнил федеральный центр «Агроэкспорт». Экспорт свинины впервые превысил вывоз мяса птицы. За аналогичный период прошлого года поставки за рубеж птицы были значительно выше — на $225 млн против отгрузок свинины на $151 млн.



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Завод « Черкизово

Завод «Отечественный продукт» (Калининградская область, входит в группу «Черкизово») в этом году планирует увеличить производство продукции — котлет для «Бургер Кинга» и ветчины «Империя вкуса» - примерно на 15%, до 23 тыс. т. В прошлом году предприятие выпустило 20,3 тыс. т продукции — на 13% больше, чем в 2023-м, рассказал исполнительный директор завода Бриан Йохансен в ходе организованного компанией пресс-тура на предприятие. По словам руководителя, «Отечественный продукт» по итогам 2024 года произвел 11% мясной продукции глубокой переработки от всего объема, выпущенного в регионе (181,8 тыс. т).



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ТК «Кедр» планирует заключить стратегический контракт с «Пятерочкой»

Тепличный комплекс «Кедр» (Астраханская область) и торговая сеть «Пятерочка» анонсировали заключение в ближайшее время стратегического партнерства, что откроет предприятию новые возможности для планирования производства на три года вперед, а сети гарантирует стабильную доступность товара на полках. Кроме того, это позволит увеличить объемы выращивания томатов, а также экспериментировать с новыми сортами. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора ТК «Кедр» Элаха Боршигов во время пресс-тура, организованного крупным ритейлером. Также в ближайших планах компании — подписание контракта на сезон-2025/26 в рамках федеральной программы агроконтракта.



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