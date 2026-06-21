Самое интересное за неделю с 15 по 21 июня

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В России стартовала уборочная кампания

В Крыму стартовала уборочная кампания ранних зерновых, вопрос обеспечения топливом сельхозтехники крымских аграриев находится на контроле совета министров республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Хозяйствам всех форм собственности всего предстоит убрать более 577 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур. Наибольшие площади сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах — 81,6 тыс. га, 66,3 тыс. га и 59,6 тыс. га соответственно», — отметил глава республики (цитата по РИА «Новости»). В сообщении уточняется, что к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района. По словам Аксенова, внутренняя потребность республики в зерне составляет 1,1 млн т. С учетом переходящих остатков и производства зерна в 2026 году профицит превысит 400 тыс. т.



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Отраслевые союзы просят отложить переход на электронный учет перевозок

Отраслевые союзы производителей продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отложить переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) при транспортировке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2028-го, а до этой даты использовать бумажные носители. Соответствующее обращение подписали 11 союзов, в том числе «Союзмолоко», «Союзнапитки», Масложировой и Рыбный союзы, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз птицеводов, Ассоциация производителей пива, солода и напитков и др., сообщил «Коммерсантъ». Источник издания в аппарате правительства сообщил, что обращение получено и направлено в Минтранс. В министерстве пояснили, что перенос обязательного перехода на ЭПД не рассматривается, поскольку бизнес мог работать с системой с сентября 2022 года — этот период был направлен на адаптацию процессов.



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В южных регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива аграриям

В Ростовской области и Краснодарском крае накануне старта уборочной кампании сельхозпредприятия столкнулись с ограничениями поставок дизельного топлива. В Краснодарском крае на фоне удорожания горючего отмечены случаи отказа от поставок аграриям ранее заказанных партий. В Ростовской области местные власти оценивают уровень обеспеченности аграриев топливом чуть более чем на 50%. В Крыму ситуация менее острая, аграриев обеспечивают топливом по разнарядке.



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Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России в этом году на 2 млн т, до 88 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Валовой сбор в 2025-м ведомство оценивает в 90,3 млн т (91,1 млн т, согласно Росстату, без новых регионов). В том числе потенциальный урожай озимой пшеницы американское агроведомство оценило в 64 млн т, яровой — в 24 млн т. Средняя урожайность агрокультуры может составить 3,41 т/га — на 1% меньше, чем в прошлом году, общая площадь к уборке — 25,8 млн га (минус 2% к 2025-му).



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Финансирование программы развития сельских территорий составило почти 500 млрд рублей

Государство с 2020 года направило на финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» почти 500 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Саратовскую область. «За прошедший период с учетом текущего года объем средств, выделенных на эту программу, составил почти 500 млрд руб. Преобразования, с учетом текущего года, охватят порядка 13 тыс. населенных пунктов по всей России и положительно скажутся на качестве жизни уже 20 млн человек. Построено и модернизировано больше 6 тыс. объектов инфраструктуры», — сказал вице-премьер (цитата по сайту правительства России).



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Мировые цены на пшеницу продолжают снижаться

С 10 по 17 июня мировые цены на пшеницу продолжили снижение в преддверии поступления на рынок урожая нового сезона. Этой динамике способствует и информация о планируемом подписании меморандума между США и Ираном, результатом которого должно стать полное открытие Ормузского пролива. «Цены физического рынка пшеницы в основном продолжили падение под давлением приближения массового поступления на рынок зерна нового урожая и подписания меморандума между США и Ираном, предполагающего полное открытие Ормузского пролива», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса».



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Объем теневого рынка баранины в России может составлять 90 млрд руб. — такую оценку дал основатель группы компаний «Дамате» Наум Бабаев. По его словам, многие фермеры, занимающиеся производством этого вида мяса, работают в тени. По оценке Росстата, в России производят 200 тыс. т баранины в год, но через убойные пункты, согласно ФГИС «Меркурий», проходит только 40 тыс., обратил внимание он. «Еще 10 тыс. т вывозятся “в живке”. Получается, 150 тыс. т мяса куда-то пропадают, в деньгах это примерно 90 млрд руб. Это объем теневого рынка. Вывести его в белый оборот очень сложно», — сказал Бабаев в интервью «Коммерсанту».



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