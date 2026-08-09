Самое интересное за неделю с 3 по 9 августа

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В июле экспорт пшеницы упал до минимума за девять лет

В июле экспорт пшеницы из России был на уровне 1,6 млн т — это минимум для этого месяца с сезона-2017/18 и на 500 тыс. т меньше, чем год назад, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Средний показатель вывоза для первого месяца сезона за последние пять лет — 3,1 млн т. Аналитики объясняют низкие темпы отгрузок ограничениями навигации в Азовском море, атаками на экспортную инфраструктуру и неактивным спросом со импортеров, включая Египет и Турцию. Так, Турция в этом сезоне ожидает более высокие валовые сборы, а Египет активно импортировал пшеницу в первом полугодии и завершает уборку собственного урожая. «Признаков деэскалации нет. В этих условиях дальнейший рост предложения на внутреннем рынке при ограниченном экспорте усилит давление на рублевые цены», — говорится в сообщении «СовЭкона».



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Площадка « Эфко

Производственная площадка «Эфко» в Тамани Краснодарского края приостановила работу после атаки ВСУ, которая произошла в ночь на 30 июля, и возникшего в результате нее пожара, пишет «Коммерсантъ». По информации пресс-службы компании, сейчас специалисты оценивают последствия произошедшего, после чего планируется выполнить необходимый комплекс восстановительных работ. По его итогам будет принято решение о возобновлении деятельности площадки.



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Экспортные цены на подсолнечное масло растут

Согласно мониторингу портала OilWorld на 3 августа, стоимость предложений на поставку подсолнечного масла в августе (FOB Черноморские порты) выросла на $5 относительно 31 июля и составила $1,34 тыс./т. При этом стоимость предложений на поставку в феврале 2027-го составила $1,335 тыс./т, что является максимальным показателем за последние три года. Цена с поставкой в январе составляет $1,325 тыс./т.



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Аграрии юга призывают отменить экспортную пошлину на зерно

Экспортная пошлина на зерно в условиях нынешней рыночной конъюнктуры фактически утратила свое регулирующее значение и должна быть отменена. Такое мнение озвучил руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко, пишет «Коммерсантъ-Кавказ». По его словам, закупочные цены в российских портах находятся значительно ниже уровня, при котором начинает начисляться экспортная пошлина, поэтому ее отмена не приведет к росту внутренних цен на зерно, но станет одной из мер поддержки производителей.



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Ритейлеры предлагают поставщикам взять на себя доставку товаров в магазины

Крупнейшие торговые сети обсуждают с поставщиками возможность доставки товаров до распределительных центров и магазинов их силам. Крупные ритейлеры обычно берут логистику товаров на себя. В частности, с таким предложением к поставщикам обратился «Тандер» (розничная сеть «Магнит»), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дополнительное соглашение, которое ритейлер направил компаниям. Источник издания в одном из крупных поставщиков продовольствия говорит, что введение подобных корректировок в договоры сейчас обсуждает и X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»). По его словам, это связано с опасениями ритейлеров за бесперебойность работы логистической инфраструктуры. В «Магните» «Коммерсанту» пояснили, что сеть проактивно оценивает возможные варианты обеспечения стабильности цепочек поставок и доступности товаров на полке.



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Цены производителей на индейку в 2026 году выросли на 8-10%

В 2026 году отпускные цены производителей на мясо индейки в среднем увеличились на 8-10%, что соответствует общему уровню инфляции (годовая инфляция в июне — 6,02%). Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. «На рост цены мяса индейки прежде всего повлияли следующие факторы: общий рост себестоимости продукции, цены на товары-субституты (курица, свинина), а также возросший внутренний спрос, в том числе со стороны мясопереработчиков», — говорит Вельматов. По его словам, себестоимость мяса индейки растет, так как идет инфляция затрат по всем направлениям (рост стоимости кормов, энергии, ГСМ, биозащиты, трудовых ресурсов, логистики и прочих затрат). Естественно, цены на мясо индейки по мере увеличения себестоимости повышаются, говорит глава НАПИ.



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Компания «Прогресс» открыла лабораторию инноваций в сфере детского питания

На базе Липецкого завода «Прогресс» (торговая марка «ФрутоНяня») открылась лаборатория инноваций в сфере производства детского питания. Центр займется разработкой новых продуктов для детей. Одна из основных задач — ускорить их вывод на рынок. По словам директора по исследованиям, инновациям и научной поддержке компании «Прогресс» Дмитрия Макаркина, необходимость создания лаборатории связана в том числе с изменением ритма жизни и повышением требований к сырью для детского питания по сравнению с продуктами общего назначения, которые родители используют самостоятельно для приготовления прикорма.



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